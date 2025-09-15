Conurbano bonaerense: ¿Cuáles son los intendentes con mejor y peor imagen?







Luego de las eElecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudios de Opinión Pública de Latinoamérica (CEOP-LATAM) realizó un informe de imagen pública de los distintos intendentes del conurbano bonaerense. Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, es el intendente con mejor imagen positiva del estudio, con 62,1%. Por otro lado, el piso de la imagen negativa se lo lleva Gustavo Menéndez, de Merlo, con 52,9%.

Es lógico, que la imagen de los intendentes se vea reflejada luego en las urnas, ya sea a la hora de votar elecciones ejecutivas, o legislativas como el pasado 7 de Septiembre en la Provincia de Buenos Aires. Por esto, CEOP-LATAM realizó un informe de imagen de cada uno de los intentendes del conurbano bonaerense. El intendente de Malvinas Argentinas, Leandro Nardini, lideró el ranking de imagen positiva con el 62,1%. Luego, superando el 55% de imagen positiva, se encuentran: Federico Achával de Pilar con el 60,1%, Mariel Fernández de Moreno, con 58,2%, Soledad Martínez de Vicente López y Andrés Watson de Florencio Varela, con 55,2%.



image El ranking de intendentes con mayor imagen positiva según

Los intendentes con peor imagen positiva del conurbano, según CEOP El intendente con peor imagen positiva de la encuesta, fue Pablo Descalzo de Ituzaingó, con 43,6%, seguido por Damián Selci de Hurlingham con 44,6%, Mariano Ishi de José C. Paz con el 44,9% y Julián Álvarez de Lanús con el 45,1%.

Los intentendes con más imagen negativa del conurbano bonaerense Julián Álvarez, mismo intendente que cierre el top 4 de las peores imágenes positivas, es el líder de la imagen negativa con 53,3%. La lista continua con: el también integrante de la desafortunada lista de "peor imagen positiva" Gustavo Menéndez de Merlo, con 52,9%, y cierra Damina Selci con 52,1%. Por otra parte, se puede destacar la alta polarización de imágenes en Fernando Moreira de San Martín, con 49,6% de positiva y 50,4% de negativa. Y el caso de Mayra Mendoza por Quilmes, con 49% por la positiva y 49,5% por la negativa.



image El ranking de los 10 intendentes con mayor imagen negativa según