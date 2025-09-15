La buena noticia de ANSES para AUH: aumento, Tarjeta Alimentar y otro extra en octubre 2025

ANSES informó los montos de las asignaciones para el próximo mes luego del ajuste del 1,9% aplicado según el IPC de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre 2025 . El ajuste del 1,9% se aplicó según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que determinó el incremento en los haberes de programas sociales y jubilaciones. Este aumento forma parte de la política de movilidad vigente desde abril de 2024.

El organismo también mantuvo el sistema de retención del 20% del monto total de la AUH , que se libera una vez al año al presentar la Libreta AUH . Este documento certifica el cumplimiento de requisitos como escolarización, controles de salud y vacunación. Además, las familias con hijos menores de 3 años pueden acceder al Complemento Leche , un beneficio adicional de $40.000 para reforzar la alimentación infantil.

La Asignación Universal por Hijo ( AUH ) está dirigida a familias en situación de vulnerabilidad con hijos menores de 18 años . También incluye a mujeres embarazadas y a familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad. Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con requisitos como la presentación de documentación actualizada y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en caso de corresponder.

El programa busca garantizar un apoyo económico mensual que contribuya a cubrir necesidades básicas. La AUH y la Asignación por Embarazo alcanzaron en octubre 2025 un monto de $93.800,77, con un aumento del 1,9% respecto al mes anterior. Este valor se ubica más del doble respecto a noviembre de 2023, según informes técnicos.

Monto de la AUH en octubre 2025

El monto de la AUH por discapacidad asciende a $402.831,11 en octubre 2025. Los beneficiarios reciben el 80% de este monto de manera mensual, equivalente a $322.264,89, mientras que el 20% restante se retiene y se libera una vez al año. Este sistema de retención busca incentivar el cumplimiento de controles de salud y escolaridad.

Para la AUH estándar y la Asignación por Embarazo, el monto es de $93.800,77. Las familias reciben mensualmente este importe, con el 20% retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este documento es esencial para liberar el monto acumulado y acceder a beneficios complementarios.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de octubre

Los montos de la Tarjeta Alimentar también se actualizaron en octubre 2025. Las familias con un hijo reciben $25.000, mientras que aquellas con dos hijos obtienen $37.000. Las familias con tres o más hijos acceden a un monto de $50.000. Este beneficio complementa la AUH y busca asegurar el acceso a alimentos básicos para los grupos más vulnerables.

Libreta AUH: cómo tramitarla para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH es un requisito fundamental para liberar el 20% retenido del monto total de la asignación. Este documento certifica que los niños cumplen con los controles de salud, vacunación y escolaridad obligatorios. Para tramitarla, los beneficiarios deben presentar la libreta en ANSES con los certificados correspondientes.

El trámite puede realizarse en las oficinas de ANSES o a través de la página web del organismo. Una vez presentada la documentación, el organismo libera el 20% retenido, que se abona junto con el pago mensual del mes siguiente. Este proceso asegura que las familias cumplan con los requisitos para mantener el beneficio y acceder a ayudas complementarias.