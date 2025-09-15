SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de septiembre 2025 - 20:10

La buena noticia de ANSES para AUH: aumento, Tarjeta Alimentar y otro extra en octubre 2025

ANSES informó los montos de las asignaciones para el próximo mes luego del ajuste del 1,9% aplicado según el IPC de agosto.

ANSES anunció el aumento en las asiganciones de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre 2025. El ajuste del 1,9% se aplicó según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que determinó el incremento en los haberes de programas sociales y jubilaciones. Este aumento forma parte de la política de movilidad vigente desde abril de 2024.

El organismo también mantuvo el sistema de retención del 20% del monto total de la AUH, que se libera una vez al año al presentar la Libreta AUH. Este documento certifica el cumplimiento de requisitos como escolarización, controles de salud y vacunación. Además, las familias con hijos menores de 3 años pueden acceder al Complemento Leche, un beneficio adicional de $40.000 para reforzar la alimentación infantil.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está dirigida a familias en situación de vulnerabilidad con hijos menores de 18 años. También incluye a mujeres embarazadas y a familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad. Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con requisitos como la presentación de documentación actualizada y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en caso de corresponder.

El programa busca garantizar un apoyo económico mensual que contribuya a cubrir necesidades básicas. La AUH y la Asignación por Embarazo alcanzaron en octubre 2025 un monto de $93.800,77, con un aumento del 1,9% respecto al mes anterior. Este valor se ubica más del doble respecto a noviembre de 2023, según informes técnicos.

Monto de la AUH en octubre 2025

El monto de la AUH por discapacidad asciende a $402.831,11 en octubre 2025. Los beneficiarios reciben el 80% de este monto de manera mensual, equivalente a $322.264,89, mientras que el 20% restante se retiene y se libera una vez al año. Este sistema de retención busca incentivar el cumplimiento de controles de salud y escolaridad.

Para la AUH estándar y la Asignación por Embarazo, el monto es de $93.800,77. Las familias reciben mensualmente este importe, con el 20% retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este documento es esencial para liberar el monto acumulado y acceder a beneficios complementarios.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de octubre

Los montos de la Tarjeta Alimentar también se actualizaron en octubre 2025. Las familias con un hijo reciben $25.000, mientras que aquellas con dos hijos obtienen $37.000. Las familias con tres o más hijos acceden a un monto de $50.000. Este beneficio complementa la AUH y busca asegurar el acceso a alimentos básicos para los grupos más vulnerables.

Libreta AUH: cómo tramitarla para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH es un requisito fundamental para liberar el 20% retenido del monto total de la asignación. Este documento certifica que los niños cumplen con los controles de salud, vacunación y escolaridad obligatorios. Para tramitarla, los beneficiarios deben presentar la libreta en ANSES con los certificados correspondientes.

El trámite puede realizarse en las oficinas de ANSES o a través de la página web del organismo. Una vez presentada la documentación, el organismo libera el 20% retenido, que se abona junto con el pago mensual del mes siguiente. Este proceso asegura que las familias cumplan con los requisitos para mantener el beneficio y acceder a ayudas complementarias.

