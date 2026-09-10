Femicidio de Agostina Vega: enviarán a juicio a Claudio Barrelier y otros cinco acusados + Agregar ámbito en









La noticia fue confirmada por el abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi. Barrelier se encuentra con prisión preventiva y está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género.

Además de Barrelier, llegarán a juicio Soledad Andreani; Marianela Palmero; Osvaldo Fassetta; Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, todos imputados por encubrimiento agravado.

En un nuevo paso dentro del caso por el femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega, el principal sospechoso del crimen Claudio Barrelier y otros cinco acusados irán a juicio. Así lo pidió el fiscal Raúl Garzón, que investiga el caso y lo confirmó la defensa de la familia al sostener que cuentan con "pruebas contundentes" para demostrar la responsabilidad del hombre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia fue confirmada por el abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, en TN. Barrelier se encuentra con prisión preventiva y está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género.

Claudio Barrelier y otros cinco acusados van a juicio por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba La causa por el femicidio de Agostina fue elevada a juicio este jueves. Nayi aseguró que las pruebas reunidas permitieron reconstruir lo ocurrido dentro del domicilio y sostuvo: “Quedó acreditado que no hay otro responsable”.

Así, indicó que “quedaron descartadas todas las otras hipótesis”, citó el medio El Doce. Además de Barrelier, llegarán a juicio Soledad Andreani; Marianela Palmero; Osvaldo Fassetta; Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, todos imputados por encubrimiento agravado.

Tras confirmarse la elevación a juicio, el abuelo de Agostina expresó: “La sensación es de tranquilidad de que esta persona y todas los involucrados van a ser juzgados y condenados. El fiscal hizo un buen trabajo”. La adolescente había sido encontrada sin vida el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, una semana después de ingresar a una vivienda de calle Juan del Campillo al 800.

La adolescente había sido encontrada sin vida el 30 de mayo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Presentaron el proyecto de ley Agostina en la Legislatura de Córdoba: sus principales puntos Gabriel Vega, el padre de Agostina, la menor asesinada en la provincia de Córdoba, presentó a principios de mes en la Legislatura el proyecto de ley que busca prevenir, detectar y proteger a niños, niñas y adolescentes. Hay ocho puntos fundamentales, pero el sistema integral incluirá otros aspectos esenciales. Sistema Integral Agostina : se trata de un sistema provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes (NNYA), para actuar antes de que el daño sea irreversible.

: se trata de un sistema provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes (NNYA), para actuar antes de que el daño sea irreversible. Alerta y Detección Temprana : ante indicadores serios y objetivos de vulneración se activa la evaluación e intervención de los organismos competentes, para que ninguna señal de alerta sea ignorada.

: ante indicadores serios y objetivos de vulneración se activa la evaluación e intervención de los organismos competentes, para que ninguna señal de alerta sea ignorada. Derecho a Pedir Ayuda : NNYA pueden comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros, solicitar asistencia y ser oídos según su autonomía progresiva, para que la protección no dependa exclusivamente de que un adulto detecte el problema.

: NNYA pueden comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros, solicitar asistencia y ser oídos según su autonomía progresiva, para que la protección no dependa exclusivamente de que un adulto detecte el problema. Línea Agostina 24/7 : es un canal gratuito, confidencial y permanente por teléfono, mensajería, app, web/chat y otros medios, con el objetivo de crear una puerta de entrada sencilla al sistema de protección.

: es un canal gratuito, confidencial y permanente por teléfono, mensajería, app, web/chat y otros medios, con el objetivo de crear una puerta de entrada sencilla al sistema de protección. Programa Agostina en Escuelas : es una formación preventiva sobre grooming, abuso, trata, consumos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y autoprotección, para enseñar a reconocer riesgos y pedir ayuda.

: es una formación preventiva sobre grooming, abuso, trata, consumos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y autoprotección, para enseñar a reconocer riesgos y pedir ayuda. Gabinetes Agostina : son equipos interdisciplinarios para escucha, orientación, primera evaluación, acompañamiento y derivación, que permitirán acercar asistencia profesional y conectar al NNYA con el organismo adecuado.

: son equipos interdisciplinarios para escucha, orientación, primera evaluación, acompañamiento y derivación, que permitirán acercar asistencia profesional y conectar al NNYA con el organismo adecuado. Protocolo de Alerta y Búsqueda : actuación inmediata ante desaparición de menores, sin exigir horas. Coordinación entre organismos para una respuesta rápida y coordinada.

: actuación inmediata ante desaparición de menores, sin exigir horas. Coordinación entre organismos para una respuesta rápida y coordinada. Registro de Restricciones Judiciales: será un registro provincial de restricciones de contacto con NNYA, con acceso restringido y protección de datos, para facilitar a autoridades habilitadas conocer medidas de protección vigentes.