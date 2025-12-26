El Consejo de la Magistratura rechazó un planteo del juez Gastón Salmain para frenar su juicio político

El organismo desestimó un pedido de la defensa del juez federal para suspender los plazos del trámite durante la feria judicial, mientras la Justicia avanzó con su procesamiento y le dictó prisión preventiva.

El Consejo de la Magistratura rechazó un planteo presentado por el juez federal Gastón Salmain para suspender los plazos del proceso disciplinario en su contra durante la feria judicial.

El Consejo de la Magistratura rechazó este viernes un planteo presentado por la defensa del juez federal Gastón Salmain , quien buscaba suspender los plazos del proceso disciplinario en su contra durante la feria judicial de enero.

La solicitud había sido presentada ante la Comisión de Acusación del Consejo, que previamente había resuelto habilitar la feria para continuar con el trámite. El planteo sostuvo que Salmain tenía previsto realizar un viaje familiar al exterior , lo que —según el escrito presentado— le impediría ejercer adecuadamente su derecho a defensa durante ese período.

Sin embargo, la comisión, presidida por el senador Luis Juez , resolvió rechazar la presentación. En su respuesta, sostuvo que la habilitación de la feria había sido decidida por unanimidad y que, dada la gravedad institucional del caso y la trascendencia pública de los hechos investigados, no resultaba atendible suspender los plazos por motivos de carácter personal.

En paralelo, la situación judicial de Salmain se agravó este viernes en Rosario. El juez federal Carlos Vera Barros dispuso su procesamiento con prisión preventiva, aunque la medida no puede hacerse efectiva debido a los fueros que lo amparan. Además, le prohibió la salida del país.

En la resolución, el magistrado consideró que Salmain evidenció “peligrosidad procesal” y voluntad de interferir en el desarrollo de la investigación. En la misma causa también fueron procesados el empresario Fernando Whpei , quien declaró como arrepentido, y el operador judicial Santiago Busaniche , a quienes se les dictó igualmente la prohibición de salir del país.

Salmain fue procesado como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Whpei fue imputado por cohecho activo, mientras que Busaniche fue considerado partícipe secundario del delito de cohecho pasivo agravado. El fallo también dispuso embargos por US$ 200.000 sobre los bienes de cada uno de los procesados.

Las irregularidades en su postulación y los antecedentes bajo análisis

El juez federal quedó bajo la lupa del Consejo de la Magistratura luego de que se detectaran presuntas inconsistencias en su postulación al cargo. La investigación se abrió a partir de una iniciativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para determinar si Salmain omitió informar antecedentes relevantes de su paso por el Poder Judicial al inscribirse en concursos previos a su designación en 2023 como titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

Según el reglamento del Consejo, no pueden participar de concursos para magistrados quienes hayan sido separados de un cargo público por mal desempeño. En ese contexto, se investiga una suspensión dispuesta por la Corte Suprema en 2001, tras una denuncia en el fuero de la Seguridad Social por un presunto pedido de coimas cuando Salmain se desempeñaba como secretario judicial.

Además, Salmain quedó involucrado en investigaciones penales vinculadas a causas tramitadas en Rosario, en el marco del expediente que también alcanzó al exjuez federal Marcelo Bailaque, quien renunció cuando enfrentaba un jury. En esa causa, Whpei declaró que recurrió a Salmain para obtener una medida cautelar que le permitiera acceder a dólares al tipo de cambio oficial durante las restricciones vigentes en el gobierno de Alberto Fernández, maniobra que habría contado con la intermediación de Busaniche.