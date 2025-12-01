Córdoba: tras la victoria electoral, La Libertad Avanza busca cohesionar al espacio opositor rumbo a 2027 Por David Correa + Seguir en









La conducción de La Docta reunió a todos los espacios que hicieron posible la victoria en las elecciones legislativas de octubre, en las que se quedó con cinco de las nueve bancas que se renovaron para la Cámara de Diputados. Javier Milei estará el fin de semana próximo.

La dirigencia de LLA durante el encuentro en Córdoba que encabezó el diputado Gabriel Bornoroni.

La Libertad Avanza (LLA) de Córdoba realizó el fin de semana un encuentro a tres bandas para alinear al espacio rumbo a las elecciones provinciales de 2027, tras el triunfo arrollador en el que obtuvo cinco de nueve bancas de diputados nacionales en juego. La cúpula violeta de la Docta se prepara para recibir en los próximos días al presidente Javier Milei, quien visitará Río Cuarto para recibir los seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon, comprados por el Ministerio de Defensa a Dinamarca para equipar a la Fuerza Aérea.

El rosario de encuentros de LLA arrancó el pasado viernes 28 de noviembre en un local de la capital cordobesa, por la noche y en modo cena. La reunión fue organizada por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en la Cámara baja, y se ciñó a cuatro de los cinco diputados electos (Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela y Enrique Lluch), responsables de departamentos electorales y asesores de su más estrecha confianza. Es decir, "leones de la primera hora", como los definió una fuente.

Aunque se procuró mantener hermetismo sobre el contenido del cónclave, Ámbito supo que se habló de la posible candidatura de Bornoroni a gobernador y que para lograrlo se debían sumar a más socios, entre los que se mencionó al senador Luis Juez y al diputado nacional saliente Rodrigo de Loredo. También hubo tiempo para los agradecimientos, por el esfuerzo que hizo posible el triunfo, frente al poderoso aparato oficialista que manejan el gobernador Martín Llaryora y el exmandatario Juan Schiaretti.

Al día siguiente, por la mañana, LLA protagonizó un Encuentro de Trabajo, como se consignó en la invitación, en el que la dirigencia reunió a jefes territoriales. De la primera parte solo participaron coordinadores y referentes libertarios de todos los distritos. Esta vez sí pudo ingresar a la reunión la diputada nacional electa Laura Rodríguez Machado, quien responde a la senadora nacional Patricia Bullrich. Los únicos expositores fueron Bornoroni y Roca, que hicieron hincapié en redoblar los esfuerzos para constituirse en una verdadera alternativa en dos años. Después, asesores mostraron un detalle de los últimos procesos electorales cordobeses en donde se consignaron datos de un sostenido crecimiento de LLA, en detrimento del oficialismo.

Primer prioridad, sancionar las reformas nacionales.

Segunda prioridad, con responsabilidad mantener este espacio unido y proponer el mejor proyecto para los… pic.twitter.com/KifvPWXHb7 — Luis Picat (@LuisPicat) November 29, 2025 Pasado el mediodía, el encuentro se amplió a Luis Juez, legisladores y concejales del Frente Cívico, Luis Picat y Soledad Carrizo (UCR), Cecilia Ibáñez (MID) la concejal Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad) Y el legislador Ignacio Sala (PRO), entre otros referentes cercanos. Los más optimistas hablaron de una asistencia cercana a 600 participantes, que escucharon discursos cuyo común denominador fue el mensaje de cohesión para asegurar un triunfo dentro de dos años. La ausencia del radical Rodrigo de Loredo, que hace tres semanas anunció que aspirará a la gobernación en 2027, generó algunas suspicacias pero la cúpula de LLA le bajó el tono a posibles críticas al remarcar que "es un cercano" que, por ahora, está enfrascado en resolver la interna radical. Antes que finalizara el mitin, no se aseguró pero se deslizó que el presidente Javier Milei visitaría esa provincia, por segunda vez en un mes, para protagonizar un acto de neto corte partidario.

La visita oficial Sobre la visita oficial de Javier Milei, se confirmó que será el próximo domingo 7, para recibir a los seis aviones caza F-16 A/B Fighting Falcon, comprados por el Ministerio de Defensa a Dinamarca para equipar a la Fuerza Aérea. Las aeronaves llegarán al Área Material de Río Cuarto (ARMACUAR) y serán presentados por Milei y de gran parte del Gabinete. La actividad se cumplirá en la base de la Fuerza Aérea localizada en Las Higueras. El intendente Gianfranco Luchessi, confirmó en declaraciones a medios cordobeses que la llegada de las aeronaves, que forman parte de un lote de 24 unidades -cuatro biplazas y dos monoplazas en esta primera tanda- que reemplazarán progresivamente a los obsoletos Mirage. Ratificando un rumbo El acto de Córdoba se concretó un día antes de un encuentro partidario de LLA en Mar del Plata que tuvo como protagonistas excluyentes a la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei; Sebastián Pareja, referente y armador del partido en provincia de Buenos Aires, y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Estuvieron presentes 750 dirigentes bonaerenses, entre legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes distritales.