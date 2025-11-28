Diputados: nuevo pase al bloque de La Libertad Avanza, en la previa de la renovación legislativa + Seguir en









Se trata de la santafesina Verónica Razzini, quien conformaba un bloque provincial que respondía a Patricia Bullrich.

Martín Menem, Verónica Razzini y Patricia Bullrich.

Un nuevo movimiento se concreta en Diputados a días de la jura de los legisladores electos, fechada para el 3 de diciembre: la santafesina Verónica Razzini, electa por el PRO en 2023, pasa a La Libertad Avanza, que llega a 92 miembros y amenaza con quitarle la primera minoría al peronismo nucleado en Fuerza Patria, que preserva 98 parlamentarios si logra contener a catamarqueños y santiagueños.

Razzini había salido del bloque del PRO en abril de este año junto a su coprovinciano Gabriel Chumpitaz para fundar Futuro y Libertad, un bloque alineado a Patricia Bullrich y, por lo tanto, al oficialismo. Chumpitaz cederá su banca el 10 de diciembre y ahora la atención está puesta en José Núñez, el otro representante del PRO Santa Fe que había asomado a este espacio. Se especula con que pueda decantar en Provincias Unidas, que aún no determinó su forma final. Una buena noticia para la bancada del PRO es que pudo retener a Álvaro González, referenciado con Horacio Rodríguez Larreta.

La llegada de la santafesina al oficialismo se concreta en el marco de un alineamiento de distintos unibloques y espacios minoritarios a las bancadas de La Libertad Avanza o a aquellas que responden a gobernadores provinciales. Eso provocaría que de un escenario de hiperfragmentación de espacios (la Cámara de Diputados concluyó su ciclo 2025 con 25 bloques) converja en un nueva disposición monopolizada por los cuatro sectores principales.

El rumbo que @JMilei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas… pic.twitter.com/as3iJ1ATkh — Vero Razzini (@RazziniVeronica) November 28, 2025 Repercusiones del nuevo pase al bloque de La Libertad Avanza La funcionaria que difundió la noticia de la llegada de Verónica Razzini a la bancada libertaria fue la ministra Patricia Bullrich, que este mismo viernes juró como senadora nacional. "El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo, y la Diputada Anti Bloqueo Verónica Razzini se suma para ser parte del cambio. Ella tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan. ¡Bienvenida al equipo!", escribió en sus redes sociales.

La propia Razzini también se expresó por X: "Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina".