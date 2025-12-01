Gimnasia fue superior, venció 2-0 a Barracas Central y habrá clásico platense en semifinales + Seguir en









Con goles de Panaro y Franco Torres, el "Lobo" superó al "Guapo" como visitante y avanzó a semifinales, donde enfrentará a Estudiantes en el Bosque.

Gimnasia es semifinalista del Torneo Clausura 2025.

Gimnasia dio un golpe decisivo en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 al vencer 2-0 a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia, con tantos de Manuel Panaro y Franco Torres, con el que se clasificó a las semifinales del certamen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El triunfo, construido con solidez y oportunismo, aseguró una nueva edición del clásico platense, que se disputará en el Bosque por la ubicación de ambos equipos, ya que Estudiantes terminó octavo de su grupo, mientras que el "Lobo" fue séptimo.

Gimnasia superó a Barracas Central de visitante Embed En un duelo parejo durante el primer tiempo, Gimnasia encontró la ventaja a partir de una buena jugada colectiva entre Pintado, Torres y Merlo, que derivó en la definición de Panaro. La celebración quedó en suspenso debido a que inicialmente se cobró posición adelantada de Merlo tras el pase de Torres, pero el VAR revisó la acción, corrigió el fallo y convalidó el 1-0.

Embed ¡¡NO HAY OFFSIDE Y HAY GOL DE PANARO PARA EL LOBO!! ¡¡GIMNASIA LE GANA 1-0 A BARRACAS EN LOS CUARTOS DE FINAL DEL #TorneoClausura!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6kTuriSE3H — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2025 Barracas respondió desde la pelota parada y estuvo muy cerca del empate. Primero el palo evitó el gol de Bruera y, en el rebote, Insfrán se impuso en el mano a mano frente a Ignacio Tapia, sosteniendo la ventaja albiazul.

En el complemento, la fortuna volvió a jugar a favor del equipo dirigido por Fernando Zaniratto. Candia ejecutó con precisión un tiro libre en la puerta del área, pero el travesaño frustró lo que era el 1-1.

Gimnasia también tuvo la chance de liquidarlo antes del final: Franco Torres habilitó con el pecho a Chelo Torres, quien definió al palo en lo que pudo haber sido un golazo. Finalmente, en el tercer minuto de adición, un rebote dejó mano a mano a Franco Torres con Miño. El delantero gambeteó al arquero y sentenció el 2-0 para confirmar el clásico platense en semifinales del Torneo Clausura. Embed ¡¡HABRÁ CLÁSICO DE LA PLATA EN SEMIS!! ¡¡ASISTENCIA DEL PATA CASTRO Y GOL DE FRANCO TORRES PARA EL 2-0 DE GIMNASIA ANTE BARRACAS SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Oqk30yyVfH — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2025