Corrientes: denuncian una amenaza antisemita contra Javier Milei en un local libertario

"Díganle al falso judío que si no renuncia él y toda su comitiva los vamos a masacrar", reza el mensaje hallado en la sede partidaria. El diputado Lisandro Almirón realizó una presentación judicial.

Un mensaje antisemita contra el presidente de Javier Milei fue encontrado en la sede partidaria de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes. "Los vamos a masacrar", reza el breve escrito, que fue difundido en las redes sociales por el diputado nacional Lisandro Almirón .

"Díganle al falso judío que si no renuncia él y toda su comitiva los vamos a masacrar", comienza diciendo la nota. Y completa: "Las AK-47 están listas, muerte a los infieles". Por último, expresa "allahu akbar", que significa "Alá es grande".

Así las cosas, Almirón, referente correntino de LLA, denunció que "con la creciente campaña de antisemitismo se ven cada vez más actos como estos donde los inadaptados de siempre se ven con el suficiente terreno para hacer amenazas como estas".

"Este mensaje representa una amenaza directa al Presidente Javier Milei y su gabinete con una metodología terrorista basada en un fundamentalismo islámico que no debe ser permitido en el país", indicó el excandidato a gobernador.

Acto seguido, indicó: "A su vez también es una amenaza directa a nuestro candidato a Diputado en segundo lugar Isidoro Gapel Redcozub y a nuestro Concejal electro Angel Kofman".

En esa línea, Almirón manifestó que la comunidad judía "no debería ser objetivo de estas amenazas por su religión ni debería soportar tal nivel de barbarie".

— Lisandro Almirón (@lisandroalm) October 2, 2025

"Las acciones tienen consecuencias. Se presentó la denuncia penal correspondiente y se buscará a los responsables para que respondan por sus actos", concluyó Almirón.

El hecho, estiman, habría ocurrido entre las 22 del martes y las 9 del miércoles, momento en que fue hallada la nota.

Javier Milei sale de campaña por las provincias

En tanto, el Presidente continuará con su gira de campaña en los próximos días. Tras inaugurar el rally el lunes pasado, con un accidentado paso por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde debió suspender su actividad de campaña, visitará Entre Ríos y Santa Fe.

Específicamente, Milei se centrará en aquellas provincias que renovarán bancas en el senado, como lo son el caso fueguino y entrerriano. En el primero, se entusiasma con aprovechar la fragmentación peronista y abrirse paso entre Fuerza Patria y Defendamos Tierra del Fuego, las dos ofertas del PJ.

En el segundo, apela a cosechar los frutos de su alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, del PRO, con quien competirá en unidad, en un escenario donde, si bien corren con ventaja, no quieren regalarle nada a un justicialismo que acecha con la esperanza de usufructuar la crisis del Gobierno.

Santa Fe, en tanto, anticipa un duelo de tercios, con Provincias Unidas, el sello del mandatario Maximiliano Pullaro, como favorito, seguido por FP y por los libertarios.