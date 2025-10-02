La Justicia archivó la causa contra Gerardo Milman por el intento de magnicidio a Cristina







La decisión fue tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti. La magistrada citó a indagatoria a Jorge Abello, el testigo que había acusado al diputado de anticipar el atentado en un bar cercano al Congreso.

Milman y un fallo favorable desde la Justicia.

La jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa que recae contra el diputado Gerardo Milman(del PRO) en la causa que lo investiga si hubo autores intelectuales en el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Kirchner, durante 2022.

En la resolución - de 30 carillas - Capuchetti afirmó que no hay pruebas suficientes para apuntar contra Milman. Además la magistrada también citó a indagatoria a Jorge Abello, testigo que había acusado al legislador de participar de la planificación del ataque.

La Justicia archivó la causa de Milman En detalle, el fallo de Capuchetti apuntó contra el testimonio de Abello. "De momento no existen cauces independientes a la declaración de Abello que permitan sostener la acusación”, explicó la jueza.

cristina-arma-atentado.jpg En 2025 se cumplieron 3 años del intento de magnicidio.

Abello había declarado que, horas antes del intento de magnicidio, le escuchó decir al legislador: "Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa". Sin embargo, la investigación no corroboró los dichos por el momento.

Tras esto, Abello fue acusado de falso testimonio y su causa recayó a cargo del juez Sebastián Casanello, aunque posteriormente la misma paso a Capuchetti. El próximo 14 de octubre deberá presentarse a declarar. La investigación contra Milman Sobre el diputado del PRO, Capuchetti ordenó el archivo parcial de la causa. La defensa del legislador había exigido su sobreseimiento basándose en la confirmación de la Cámara Federal sobre el peritaje del celular. Sin embargo, el análisis del teléfono de Milman fue criticado en diversas instancias. Es que se analizaron más de 650.000 datos, entre mensajes, audios e imágenes y los peritos concluyeron que no había pruebas contra el legislador. Cabe destacar que el dispositivo fue entregado más de 2 años después del intento de magnicidio, habiendo sido comprado en septiembre de 2022, posterior al ataque contra la expresidenta.

