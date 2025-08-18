De la universidad al Congreso: quiénes son los rectores que buscarán dar el salto en octubre

Decanos de universidades públicas y dirigentes académicos integrarán listas opositoras al Gobierno nacional, con el conflicto educativo como telón de fondo. Postulaciones en CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Córdoba.

La pulseada por fondos entre las universidades públicas y el Gobierno de Javier Milei se trasladará el 26 de octubre a las urnas, cuando rectores de distintas casas de estudios intentarán dar el salto al Congreso. CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Córdoba son algunas de las provincias donde académicos ocuparán casilleros en las boletas, en todos los casos opositoras al oficialismo nacional.

Para el Presidente, el vínculo con la comunidad educativa no es uno más. Se trata del sector que encabezó la primera gran movilización contra la gestión libertaria, en abril del 2024, granjeándose un masivo acompañamiento de la sociedad. Desde entonces, la puja oscila entre picos de tensión y relativa calma, con la cuestión relegada en la discusión pública.

El 7 de agosto pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de Financiamiento Universitario, que fue girado al Senado. Lo hizo al conseguir 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Como se esperaba, Milei ya avisó que lo vetará y aguarda su tratamiento en la Cámara alta.

En ese marco, diversas fuerzas políticas recogieron como bandera el reclamo de las universidades públicas de todo el país y lo pusieron como estandarte de campaña rumbo a los comicios legislativos. Algunos llevaron la consigna un paso más allá e integraron a los rectores a los armados que competirán en octubre.

Uno de los casos destacados es el de la Ciudad de Buenos Aires. Allí el peronismo, bajo el sello Fuerza Patria (FP), lleva como primer candidato al Senado a Mariano Recalde , secundado por Ana Arias , doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al realizar el anuncio, Recalde precisó que Arias es "representante de uno de los sectores más agredidos por las políticas de este Gobierno: la universidad pública".

"Para Milei, un gasto innecesario. Para nosotros, un derecho fundamental para la igualdad de oportunidades y un pilar del futuro de nuestra Patria. Esto es lo que elegimos en octubre", indicó el legislador, que buscará retener su banca en octubre ante la unidad de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

La académica es graduada de la Carrera de Trabajo Social de la UBA y asumió al frente de la casa de estudios ubicada en el barrio porteño de Constitución en agosto de 2022. Tiene mandato hasta 2026.

También dentro de la órbita educativa, Ciudadanos Unidos, marca que impulsa a Graciela Ocaña para el Senado y a Martín Lousteau a la Cámara baja, empuja la postulación de la dirigente radical Piera Fernández, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y expresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Fernández fue una de las principales voceras de los reclamos de la comunidad educativa en las primeras marchas con la administración libertaria.

Con la convicción inquebrantable de que una Argentina mejor es posible, que el corazón de esa nación es la educación pública, gratuita y de excelencia. Creo en la Ciencia y la Tecnología como motores de crecimiento y desarrollo. Y por sobre todo, creo que la Democracia es nuestra principal bandera. Es tiempo de construir algo nuevo. Sin atajos mágicos ni relatos insostenibles. Ciudadanos Unidos es ese camino: una convocatoria amplia para representar y darle voz a los argentinos que todavía sueñan con un país con verdadera libertad, igualdad de oportunidades y desarrollo productivo.

Presencia universitaria en la puja patagónica

En La Pampa, el gobernador peronista Sergio Ziliotto sorprendió y llevará al tope de la boleta del Frente Defendemos La Pampa al Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, Abelardo Ferrán. Al anunciar la candidatura, el mandatario destacó que "su militancia social, su pertenencia a la universidad pública y su visión productivista de la economía definen sus valores y destacan su impronta para encabezar nuestra propuesta electoral".

Ferrán, en tanto, admitió que ni siquiera él tenía la idea competir en su proyecto de vida. "A lo largo de mi vida política siempre ocupé cargos ejecutivos, casi no tengo experiencia en cuestiones legislativas; sólo en estos últimos años, en el Consejo Superior (de la UNLPam), que es un espacio de debate, pero es muy distinto”. comentó. Oriundo de Rancul, el postulante tiene 66 años y comanda la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam desde 2018.

Durante su carrera, ocupó diversos cargos públicos: fue secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pico, subsecretario de Planificación y Evaluación de Proyectos del Ministerio de la Producción provincial y director del Instituto de Promoción Productiva, entre otros.

Hemos definido la lista de candidatos y candidatas de nuestro Frente para la Cámara de Diputados de la Nación.

Una lista que conjuga coherencia ideológica, representatividad territorial y garantía de defensa de La Pampa y de su pueblo.

Será encabezada por Abelardo Ferrán,…



Una lista que conjuga coherencia ideológica, representatividad territorial y garantía de defensa de La Pampa y de su pueblo.



Será encabezada por Abelardo Ferrán,… pic.twitter.com/QvocOWvMPV — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) August 11, 2025

También en territorio patagónico, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, encabezará las candidaturas a diputados nacionales de Fuerza Patria en Neuquén. El peronismo tendrá el doble desafío de enfrentar al oficialismo nacional de LLA y al local, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, que competirá con el sello "La Neuquinidad".

En diálogo con Ámbito, la académica afirmó estar motivada por la idea de que "no se puede defender la Universidad Publica y la ciencia bajo la ofensiva antiderecho del gobierno nacional". Comentó, a la par, que "frenar la política antiderechos de Milei es una urgencia, pero recuperar la agenda del bienestar es una obligación".

Rectora Comahue.jpg Beatriz Gentile, presentando una denuncia contra Javier Milei.

"Cada vez que en la Argentina la sociedad tuvo mejores niveles económicos y de calidad de vida, la matricula de ingreso y de graduación en la universidad aumentó. Estudiar es un derecho y una oportunidad", dijo a este medio. Por último, lanzó que "si quieren debatir modelo de país, rol del estado, rol de la ciencia, planes de desarrollo, economía del conocimiento, relatos del pasado, etc. estamos dispuestas". "Tenemos razones que defender y corazón para hacerlo, a eso vamos al Congreso", concluyó.

Historiadora de la Universidad Nacional de La Plata -ciudad de donde es oriunda-, Gentile fue una de las voces más críticas de Javier Milei en el marco del conflicto por fondos con el Gobierno nacional. De hecho, en octubre del año pasado, presentó una denuncia ante la Justicia para que investigue amenazas a la comunidad universitaria por parte del Presidente en las redes sociales.

Córdoba, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires

Por su parte, la cordobesa Natalia de la Sota estrenará el espacio "Defendamos Córdoba" tras romper con el gobernador Martín Llaryora. De la Sota encabezará ella misma la nómina, acompañada por el matemático Marcelo Ruiz, exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para el puesto también sonó Francisco Tamarit, exdecano de la Universidad Nacional de Córdoba.

"Defendamos Córdoba es la propuesta de cordobeses comprometidos, con voz y con fuerza, gente que lucha por nuestras universidades, las personas con discapacidad, la salud, por los jóvenes, por los jubilados, el trabajo, las diversidades, la educación y la cultura", explicó la legisladora nacional al anunciar el lanzamiento del flamante frente.

Marcelo Ruiz De la Sota Marcelo Ruiz, Natalia de la Sota y Marta Lastra.

A la vez, el justicialismo entrerriano inscribió en el tercer escaño de la boleta a diputado nacional que encabeza Guillermo Michel a Andrés Sabella, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) desde el 2018.

Es, además, contador público y especialista en auditoría, y será uno de los arietes para enfrentar a la alianza entre LLA y Juntos por Entre Ríos, con el gobernador Rogelio Frigerio como articulador.

Las fuerzas bonaerenses, en tanto, no permanecieron ajenas al fenómeno. El frente Provincias Unidas, constituido por los gobernadores Llaryora junto a sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), postula al exministro del Interior Florencio Randazzo como cabeza de la ristra, acompañado por Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.

Posteriormente, aparecen dos figuras vinculadas al mundo académico. Cuarta se ubica Danya Tavela, diputada nacional del radicalismo y exvice rectora de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA). El quinto lugar es para el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNdMP), Alfredo Lazzeretti, contador pública y especialista en Administración Financiera Gubernamental, docente y dirigente político.

Lazzeretti integra el Partido Socialista (PS) y comanda la casa de estudios marplatense desde el 2017. Además, es Profesor Adjunto en las asignaturas Organización y Administración Financiera del Estado y Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Regional en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP.

Esta semana el Senado podría avanzar con el proyecto de ley de Financiamiento Universitario que llega con media sanción de Diputados. El peronismo tratará de impulsar su tratamiento con el respaldo de bloques dialoguistas, que comenzaron a marcar distancia del Gobierno con las elecciones de octubre como trasfondo.