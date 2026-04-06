Diego Santilli activó nueva ronda de reuniones con gobernadores para avanzar con las reformas que impulsa Javier Milei

Recibió en la Casa Rosada al puntano Claudio Poggi y al correntino Juan Pablo Valdés, dos caciques dialoguistas. Modificación de la ley de glaciares y ley de desalojos, parte del temario.

Diego Santilli se reunió este lunes en la Casa Rosada con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi , en búsqueda de respaldos para las reformas que Javier Milei impulsa en el Congreso. Se trató del primer encuentro que ambos protagonizan desde la asunción del ministro del Interior.

Luego de aprobar la reforma laboral, Santilli reactivó los contactos formales con los jefes provinciales con el objetivo de conseguir apoyos legislativos para los futuros debates, como la ley de glaciares y la reforma electoral , entre otros textos.

Durante el encuentro, el mandatario puntano y el "Colo" analizaron juntos la posibilidad de prorrogarle a la provincia la concesión sobre la Ruta Nacional 7. "Nos permitiría gestionar los recursos necesarios para su puesta en valor", dijo el jefe provincial.

En ese marco, analizaron alternativas para avanzar en obras en la ruta, ya que en diversos tramos tiene un deterioro notorio.

La reunión de este lunes, de hecho, se dio en paralelo al decreto presidencial que habilitó adelantos de coparticipación federal por $400.000 millones para 12 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán .

Dentro del pelotón, no figura San Luis. Sin embargo, la sintonía entre la administración local y la nacional es óptima.

De hecho, en las elecciones provinciales del 2025, La Libertad Avanza no compitió con una lista unificada, lo que le allanó el camino a la victoria al actual gobernador. Poggi devolvió el favor en las nacionales y no presentó boleta propia.

Santilli, por su parte, todavía no visitó San Luis desde que asumió al frente del Ministerio del Interior. Recientemente estuvo en Mendoza, donde se reunió con Alfredo Cornejo, quien selló una alianza electoral con los libertarios.

Santilli Valdés Diego Santilli, junto al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Posteriormente, fue el turno del correntino Juan Pablo Valdés, otro de los aliados de la Casa Rosada en el universo de las provincias. durante la reunión, el ministro y el gobernador conversaron sobre la agenda parlamentaria que propuso el presidente Milei: la modificación a la Ley de Glaciares (que ya se aprobó en el Senado), la ley para fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, entre otros proyectos.

Reforma constitucional en San Luis

La semana pasada, al inaugurar las sesiones ordinarias en la Legislatura de San Luis, Claudio Poggi anunció que avanzará con una reforma constitucional.

Entre las reformas, propone “poner límites a los personalismos y favorecer la alternancia de ciudadanos que puedan acceder al cargo de Gobernador”.

Por eso pretende imponer “la prohibición absoluta de reelección por más de un periodo, es decir que, cumplidos dos periodos legales, consecutivos o alternados, sus titulares se encuentran impedidos de por vida para volver a ejercerlos”. Se incluyó él mismo, ya que, en caso de ser reelecto en 2027, también le cabrá la prohibición a partir de 2031.

Claudio Poggi Claudio Poggi, durante la apertura de sesiones ordinarias en San Luis.

En cuanto al Poder Legislativo, impulsa la “ampliación del período ordinario de sesiones ordinarias”, que hoy va del 1° de abril al 30 de noviembre de cada año. Pretende que sea del 15 de marzo al 31 de diciembre y aseguró contar con el aval de muchos legisladores.

Al respecto, Poggi explicó que será una reforma “parcial”, que “apuntale una mayor institucionalidad en los Poderes del Estado que le sirva al San Luis de los próximos años”.

“Queda claro que es una ley que debe ser sancionada después de mucho diálogo, debate y de los consensos necesarios, lo cual corresponde sea así atento lo importante de la cuestión y es muy bueno y saludable para las instituciones de la provincia”, fueron sus palabras.