Áspera reacción de dos intendentes cordobeses por la presencia de Javier Milei en festivales de folclore

Los jefes municipales de Cosquín y de Leones marcaron sus diferencias con la Casa Rosada. "Este no es un territorio amigable para quienes van en contra de nuestra cultura", expresó el coscoíno Raúl Cardinali. A los abrazos, los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en la plaza Próspero Molina.

Se nubló la temporada de encuentros populares para el presidente Javier Milei en Córdoba. Tras la visita del jefe de Estado al Festival de Folclore y Doma de Jesús María, dos intendentes expresaron en público sus diferencias con la Casa Rosada, ante el hipotético caso de que el mandatario o funcionarios nacionales pretendan usar como vidriera al Festival Nacional de Cosquín o la Fiesta del Trigo. Los que se movieron con comodidad y familiaridad por la coscoína Plaza Próspero Molina fueron el gobernador local, Martín Llaryora , y su vecino santafesino Maximiliano Pullaro , que este fin de semana brindaron desde allí una conferencia de prensa conjunta.

Este fin de semana arrancó la cita en Cosquín, que para algunas noches ya exhibe el cartel de "entradas agotadas". En la previa, el intendente peronista Raúl Cardinali , un kirchnerista que tendió puentes con Martín Llaryora desde que asumió, declaró en público que ese encuentro popular recorre un camino propio, tanto cultural como político.

Consultado sobre el apoyo desde Nación, sostuvo que "prácticamente no tenemos vínculo, no ha habido interés por acercarse a Cosquín", y aclaró que el Gobierno aportó "cero pesos" para esta edición, en contraste con el apoyo provincial, que suele cubrir alrededor del 20% de los costos operativos, a través de pauta publicitaria desde organismos oficiales y del Banco de Córdoba.

En referencia al casi inexistente diálogo con Nación, que incluye a la Televisión Pública, con quien hubo cortocircuitos en la edición 2024 por la transmisión, aseveró el jefe municipal que una vez más no habrá equipos de la televisora estatal pero hubo un acuerdo con SRT Córdoba, que cubrirá la televisación que se transmitirá por streaming. Cardinali agregó que "Cosquín no es un territorio amigable para quienes van en contra de nuestra cultura" y aseguró que el evento es un "motor de derrame económico asombroso" que beneficia a todo el Valle de Punilla.

Ante la insistencia sobre si hubo invitación especial para el jefe de Estado, expresó: "invitamos a todos pero Cosquín no es un territorio fácil. El que viene se expone al veredicto del público, al aplauso o al silbido. Tal vez por eso, en 66 ediciones nunca vino un presidente", señaló, lo que fue interpretado como un mensaje hacia la Casa Rosada. Raúl Cardinali fue uno de los pocos intendentes que resistió la ola violeta en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025, al imponerse por menos de un punto.

"Me da lo mismo"

Hace unos días también se conoció que la comisión organizadora de la Fiesta del Trigo, prevista para la segunda semana de febrero en el municipio de Leones, en el departamento Marcos Juárez, hizo oficial una invitación para que Javier Milei asistiera una de las noches, como lo informó Ámbito. El convite fue gestionado por la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero, que llegó a la banca de la mano de Juntos por el Cambio y se sumó al bloque libertario. La parlamentaria comunicó en su cuenta de X que "personalmente" llevó la invitación a Balcarce 50.

Casi de inmediato y en una entrevista, el intendente de Leones Fabián Francioni, un peronista cercano al kirchnerismo, manifestó que no recibiría a Javier Milei y lanzó duras críticas. "Para mí no es un presidente de la Nación, es un muchacho que llegó a estos lugares y nadie sabe cómo llegó y por qué llegó", afirmó. "Si viene a Leones, a mí me da exactamente lo mismo. Será bienvenido por la gente que lo quiere, que lo apoya, que lo defiende, pero para nosotros políticamente no existe", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabianfrancioni/status/1845958708951744742?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy junto a @falesandri fuimos recibidos por @CFKArgentina en el Instituto Patria. Charlamos sobre la reorganización del peronismo en Córdoba y Argentina. ¡Hay mucho por hacer y un futuro por construir! pic.twitter.com/wehPi6fmER — Fabián Francioni (@fabianfrancioni) October 14, 2024

El intendente se mostró en las antípodas el recorte de fondos para salud, obras públicas y educación, entre otros. "La gente viene todo el día a pedirnos viviendas, a pedir terrenos, a pedir cordón cuneta y votaron a un papanatas que dice que el que quiera algo se lo tiene que ganar”, expresó. Recordó que antes la falta de recursos desde la Nación, su administración tuvo que incrementar en un 90% las tasas municipales. en un contexto de fuerte suba de costos. "El combustible aumentó más del 520% y es lo que más gasta este municipio", detalló. Y en referencia sobre si recibiría a Javier Milei, Francioni fue claro: "Yo no lo recibiría, no pienso ir ni aparecer". Aclaró, sin embargo, que no habría ningún tipo de conflicto y "será bienvenido a la ciudad porque el 70% lo votó".

En la misma sintonía

Los que no dejaron pasar la oportunidad para mostrarse en la misma sintonía durante la primera noche del Festival Nacional de Cosquín, fueron el gobernador cordobés Martín Llaryora y su par santafesino Maximiliano Pullaro, quienes compartieron un mensaje político y cultural de fuerte contenido simbólico, en el marco de la presentación de la delegación santafesina que homenajeó los 240 años del nacimiento del brigadier Estanislao López.

Llaryora ratificó el apoyo de su gobierno a los festivales populares y a las celebraciones regionales que integran el calendario cultural cordobés y sostuvo que esos eventos fortalecen la cultura, impulsan el crecimiento de las comunidades, dinamizan el turismo y generan empleo.

Recordó su defensa "cuando se puso en discusión el apoyo a la cultura, el apoyo a los festivales. Era un momento muy difícil, creo que ahora ha amainado un poco". “Los festivales son parte de nuestra tradición, de nuestra idiosincrasia, potencian el turismo y generan trabajo", subrayó. El mandatario cordobés felicitó al intendente Raúl Cardinali y a la comisión organizadora por el desarrollo del festival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/2015251491053842853?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Aquí #Cosquín! Los festivales son parte de nuestra tradición y de nuestra identidad: potencian el turismo, generan trabajo y fortalecen el encuentro cultural.



Qué gran noche vivimos en la apertura del 66° Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los eventos… pic.twitter.com/HwawOGvtOQ — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) January 25, 2026

"Santa Fe y Córdoba son provincias equilibradas, que cuidan los recursos y son provincias que traccionan y que empujan", afirmó Maximilianoi Pullaro, al destacar el rol productivo del interior del país. "Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el Gobierno se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, al país le iría mejor”, sostuvo. "Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo", agregó.

Estos mandatarios del centro del país, que en 2025 impulsaron la constitución del Frente Provincias Unidas, de magros resultados en las elecciones legislativas del pasado octubre, mantiene diálogo fluido con la Casa Rosada pero también la oposición contó con sus votos en el Congreso cuando se trataron leyes controvertidas.

Hasta el momento, ninguno anticipó cómo jugarán los parlamentarios que les responden cuando se traten en Diputados y en el Senado algunos temas en los que tiene un particular interés la Casa Rosada, como la reforma laboral. Ambos sí se expresaron a favor de la actualización de esa legislación.

Consultado sobre la relación con el Gobierno, Pullaro dijo: "Siempre mantuve una buena relación con el presidente Javier Milei. Nos hemos comunicado en varias oportunidades y siempre que nos convocaron estuvimos".