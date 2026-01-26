Arrancan las extraordinarias y, contrarreloj, el oficialismo negocia la reforma laboral

El Congreso retoma la actividad el próximo lunes y el objetivo del Gobierno es avanzar con la sanción de la Modernización Laboral. Por ahora, los votos para sancionar el texto tal cual fue presentada no están. Por eso, en paralelo al ministro del Interior Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem negocian con los legisladores. Las fichas están puestas en el Senado.

Tal cual fue dictaminado, el texto no reúne los votos, por eso LLA negocia por distintas vías.

Cuenta regresiva para que la reforma laboral llegue al recinto del Senado . El próximo lunes arranca el período de sesiones extraordinarias y el oficialismo negocia contrarreloj los votos para darle media sanción a la iniciativa. Si bien gobernadores “afines” a la Casa Rosada dieron su aval a la iniciativa, en el Gobierno son conscientes de que, así como está, el texto no reúne los votos suficientes para su aprobación . En paralelo al ministro del Interior, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el jefe de la Cámara de Diputados, de Martín Menem, trabajan para que la iniciativa llegue a buen puerto .

El próximo lunes se pone en marcha el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei. El plato fuerte, y el primer tema a tratar, será la reforma laboral (en las últimas horas se añadió el nuevo Régimen Penal Juvenil). Se trata de la iniciativa que, en palabras del oficialismo, busca generar empleo registrado y terminar con la “industria del juicio”.

Desde diciembre, el texto cuenta con dictamen de comisión en el Senado. Con Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, como principal impulsora de la medida en esa Cámara (y con una Victoria Villarruel totalmente relegada), la iniciativa logró reunir las firmas para ser llevada al recinto. Pero hubo varios cuestionamientos, incluso por parte de aquellos legisladores que prestaron sus firmas en disidencia. A esto se le sumó el caso de la cordobesa Alejandra Vigo, quien directamente reservó su firma .

Por falta de votos, y en medio de un clima enrarecido luego de los tirones en Diputados (la firma se concretó después de la votación del Presupuesto, que incluyó los nombramientos para la AGN de manera sorpresiva), el tema fue pateado para febrero. En aquel entonces desde las filas libertarias hicieron saber que el tema se llevaría al recinto el 11 de febrero . Ese objetivo se mantiene en pie.

Desde aquel entonces hasta la fecha, por un lado el ministro del Interior Diego Santilli, y por otro Bullrich, en tándem Martín Menem, trabajan para reunir los votos. El “Colo” mantuvo reuniones en los últimos días con gobernadores de diferentes espacios políticos, salvo el kirchnerismo y Provincias Unidas .

Si bien es cierto que los mandatarios coincidieron en la necesidad de avanzar con una reforma laboral, sus apoyos fueron un tanto “lavados”. Una cosa es acompañar la ley en general, y otra, los artículos en particular.

Los respaldos más contundentes fueron los del amarillo Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y, en las últimas horas, de Alberto Weretilneck (Río Negro). El asunto es que el primero no tiene senadores propios. El segundo, no cuenta ni con senadores ni diputados que le respondan.

El rechazo de los gobernadores

Las miradas de los gobernadores están puestas en el artículo 191. Este forma parte tramo de la ley que forma parte de la “reforma impositiva encubierta”, como la tildó el senador de Popular Jorge Capitanich. Reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades en 3 puntos para los dos tramos que más facturan.

Ese artículo encendió las alarmas de los gobernadores. Es que Ganancias (y otros de los que se derogan en la ley) son coparticipables. En otras palabras, si la ley se sanciona tal cual fue dictaminada, los gobernadores verán afectadas sus arcas provinciales. Al retaceo de fondos para obras, así como también del reparto de los ATN, se le sumó ese artículo, que generó un nuevo malestar entre los mandatarios provinciales.

Pullaro y Llaryora En Cosquín, Pullaro y Llaryora expresaron sus reparos por la baja de impuestos coparticipables.

La UCR, que cuenta con 10 senadores y 5 gobernadores, no solo alerta sobre ese punto. También pusieron la lupa el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las creaciones del proyecto, que busca aliviar a las empresas con una reducción del costo del despido.

Ese fondo se alimenta con parte de los aportes que deberían ser destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En concreto, la Anses subsidiaría los despidos sin causa que se lleven adelante en el sector privado.

A esto hay que sumarle la postura de Martín Llaryora, que ya se expresó en contra de cualquier reforma que afecte derechos adquiridos de los trabajadores y que recorte fondos coparticipables. Este fin de semana, en Cosquín, donde el cordobés se mostró con su par de Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro, volvieron a recalcar su rechazo a que la baja de impuestos sea solo sea sobre los coparticipables.

Las negociaciones en el Congreso

Santilli tiene previsto seguir visitando a gobernadores. Aunque, por estos días, suspendió esa agenda. Este lunes se traslada a Mar del Plata, junto con el Presidente, para participar de “La Derecha Fest”.

Al trabajo que está llevando adelante el “Colo” se le suma el de Bullrich y Menem. Ambos trabajan codo a codo por canales informales para sumar los votos. Aunque todos sus esfuerzos están puestos en el Senado. “Si pasa allá, pasa acá”, dicen en el entorno del riojano.

Además, le restan importancia al impacto que el artículo 191 puede tener en Diputados. “¿Quién va a estar en contra de la baja de impuestos? Es algo más provincial, de los senadores”, dijeron fuentes oficialistas a Ámbito. De todas maneras, vale aclarar que son varios los miembros de la Cámara baja que responden directamente a los mandatarios provinciales. Pero, es cierto, por tradición son los senadores los que mantienen vínculos más cercanos con los mandatarios provinciales, además de que el Senado "representa a las provincias" mientras que Diputados.

Al ser consultados sobre si están dispuestos a hacer concesiones a cambio de votos, en LLA respondieron que “sí”. Y añadieron: “Hay que sacarla (a la ley)”. Ahora bien, aclararon: “No vamos a entregar nada en específico. Pero buscamos que el acuerdo esté en el Senado”.

Las miradas de los mandatarios varían. Algunos, rechazan ese artículo de plano. Otros, proponen morigerar el impacto de la rebaja en dos o tres años. Y, por último, están los que acompañarían su aprobación, siempre y cuando, el Poder Ejecutivo compense esa pérdida por otro lado. Las opciones para negociar, entonces, son amplias.

LLA se las ingenia para sancionar la reforma laboral

Se vienen jornadas de intensas. Por un lado, Patricia Bullrich lleva adelante mesas técnicas para seguir ajustando el texto. Estas son encabezadas por Josefina Tajes, la abogada especialista en Derecho Laboral que asesora a Bullrich en este tema. Este lunes se celebra el segundo encuentro a puertas cerradas con referentes de diferentes sectores, para seguir recogiendo planteos. Es que no solo los sectores gremiales, sino también las cámaras empresariales tienen reparos en torno a la iniciativa, además de los gobernadores y referentes de diferentes partidos políticos.

Martín Menem Diputados Menem y Bullrich apuestan a que los cambios del proyecto se hagan en el Senado. Mariano Fuchila

Vale aclarar que los dictámenes no son vinculantes. Y las intenciones de LLA es introducir en el recinto los cambios necesarios, sin que la reforma pierda su “espíritu”, para que reúna la media sanción y pase a Diputados para su sanción definitiva.

Post votación del Presupuesto 2026, el oficialismo parecería haber tomado nota. En aquella oportunidad, intentaron meter “con fórceps” la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Ambas, habían sido insistidas por el Congreso, post veto de Milei. La postura intransigente del Gobierno no solo les hizo perder ese artículo en el recinto, sino todo el capítulo. Así, la sanción de la primera “ley de leyes” en la era Milei salió renga.

En esta oportunidad, los libertarios parecerían no querer repetir ese escenario. Y los gobernadores se ilusionan con que, por eso mismo, al final del día, el artículo 191 quede en el camino; sufra cambios; o se compense por otra vía. De lo contrario, parte de la ley quedaría en el camino, al igual que el Presupuesto 2026.