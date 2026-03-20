Diego Santilli suma a un exintendente del PRO al Ministerio del Interior

Ezequiel Galli fue designado al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores tras su acercamiento a La Libertad Avanza y su ruptura con el PRO.

El Ministerio del Interior oficializó la incorporación del ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, en un nuevo movimiento dentro del armado político que rodea a Diego Santilli .

La designación quedó formalizada a través del Decreto 169/2026 publicado en el Boletín Oficial, con vigencia desde el 1° de marzo, y contó con la aprobación del propio Santilli y del presidente Javier Milei .

El texto establece: “Desígnase, a partir del 1° de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior al abogado Ezequiel Galli” .

Galli fue intendente de Olavarría entre 2015 y 2023. En su intento de reelección quedó en tercer lugar con el 28,06% de los votos, detrás de Maximiliano Wesner , de Unión por la Patria , y de María Celeste Arouxet , de La Libertad Avanza .

Tras la derrota, el dirigente se distanció del PRO y cuestionó el liderazgo de Mauricio Macri , al afirmar que “ya no es el referente” del espacio. Ese quiebre marcó su salida del partido.

Durante más de un año se mantuvo fuera de la actividad política, hasta que en julio de 2025 confirmó su incorporación a La Libertad Avanza, donde planteó su alineamiento con ese espacio.

Semanas después, fue anunciado como candidato a senador bonaerense por la Séptima Sección dentro de la alianza entre el PRO y los libertarios, donde destacó la necesidad de consolidar una alternativa electoral.

El vínculo con Santilli fue clave en ese proceso: el propio Galli reconoció al actual ministro como el nexo que facilitó su llegada al espacio y su continuidad en la política.

Desde entonces, mantuvo cercanía con el funcionario nacional, participó en actividades de campaña y estuvo presente en su asunción en la Casa Rosada, consolidando una relación que ahora se traduce en su desembarco en el gabinete.