Dólar planchado alivia a provincias para afrontar cupones de deuda bajo legislación extranjera

Deuda extranjera.jpg Datos de Politikón Chaco.

Córdoba, en tanto, desembolsó u$s10,7 millones, en concepto de intereses por títulos emitidos en 2016 y 2017 para el financiamiento de gasoductos troncales. Se trató del 33° servicio de los Títulos de Deuda Local al 7,125% con vencimiento en 2026, correspondientes a U$S 9.375.000 de capital y U$S 1.335.937,5 de intereses, totalizando un monto de U$S 10.710.937,5.

En cuanto a sus condiciones financieras, se emitieron con un cupón del 7,125%, abonan intereses y amortizaciones en forma trimestral y tienen vencimiento en octubre de 2026.

A la par, Neuquén abonó el tercer servicio de renta por un total final de u$s2.360.366 (tasa de interés nominal anual aplicada 9,45%) de las Letras BNA26, emitidas en 2023 bajo legislación local.

Por último, Tierra del Fuego hizo frente al 31° servicio de renta por un total final de u$s2.192.750 (tasa de interés anual aplicada 8,95%), del bono TFU27, emitido en 2017 bajo legislación extranjera y reestructurado en enero 2024.

"El total efectivamente pagado en moneda extranjera (dólares para todos los casos) durante este mes de análisis fue por USD 48.311.512 y el peso de los vencimientos en moneda extranjera sobre el total del mes fue del 16%", señalaron desde Politikón Chaco.

proyecciones servicios-01.jpg Producción de Ámbito en base a datos de Politikón Chaco.

Diversos ministros de Economía provinciales consultados por Ámbito coincidieron en que el dólar barato propicia la adquisición de stock por parte de los distritos. "Al tipo de cambio oficial vigente, el pago de deuda en dólares es más fácil de afrontar con la recaudación en pesos", señaló una de las voces.

El caso fueguino, sin embargo, es distinto. Su deuda está garantizada por las regalías hidrocarburíferas, que se depositan en un fideicomiso; con el depósito, se adquieren los dólares. Por ese motivo, la variación en el precio de la divisa extranjera no impacta de lleno como sí ocurre en otras provincias. Similar sistema utilizan las patagónicas Chubut y Neuquén.

Este año, además de los u$s2.192.750 pagados en enero, TDFAeIAS tendrá vencimientos en abril, julio y octubre por un total de u$s18.075.120.

En febrero, en tanto, el calendario continuará con más desembolsos: Córdoba, u$s15.682.777; Entre Ríos, u$s61.944.722; Neuquén, u$s14.350.912; y Chaco, u$s37.610.879.

proyecciones servicios-02.jpg Producción de Ámbito en base a datos de Politikón Chaco.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires tendrá tres vencimientos en marzo de u$s337.475.256, u$s22.843.010 y u$s4.020.612, redondeando un total de u$s364.338.878.

Luego, en septiembre, otro trío de compromisos alcanzará los u$s359.716.338. De esta manera, el distrito será el que pagará la mayor cantidad de deuda en dólares en 2025, con u$s724.055.216.

Ese podio lo completan Córdoba, con u$s490 millones y la Ciudad de Buenos Aires, con u$s352 millones. Les siguen Neuquén (u$s151 millones); Chubut (u$s126 millones); y Entre Ríos (u$s122 millones).

Provincias mejoraron calificación crediticia

En enero, la consultora Moody's elevó la calificación crediticia de distintas provincias: Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chubut y Tierra del Fuego.

La firma consideró que la mejora "deriva de la flexibilización de las restricciones gubernamentales a los pagos transfronterizos, aumentando la liquidez en moneda extranjera y reduciendo los riesgos de transferencia y convertibilidad, a pesar de la todavía limitada apertura de la cuenta de capital”.

En espejo Standar & Poors Global Ratings subió este jueves las calificaciones crediticias de emisor en escala global, en moneda local y extranjera a 'B-' de 'CCC' de CABA, Mendoza, Salta, Neuquén y Jujuy, por sus capacidades sostenidas para cumplir con sus obligaciones financieras, incluso en un contexto de presión económica y recortes en las transferencias nacionales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MEconSalta/status/1887893167812337779?t=Ev3qj4M6DFCaaf97y-g54g&s=19&partner=&hide_thread=false Salta mejoró su Calificación Crediticia Internacional a ‘B-’ Según Estándar & Poors Global Ratings



La agencia internacional elevó la calificación crediticia de la Provincia de Salta de ‘CCC’ a ‘B-’ con perspectiva estable. @rdibashur@lilicorona02 @GustavoSaenzOK pic.twitter.com/6a6QaMVS4i — Economía y Servicios Públicos Salta (@MEconSalta) February 7, 2025

Concretamente, en el caso salteño se destacó que "la acumulación de liquidez en los últimos años permitió a la Provincia enfrentar pagos de deuda moderados sin comprometer servicios esenciales".

La perspectiva estable sugiere que, si se mantienen estas políticas responsables, la provincia podría seguir mejorando su perfil crediticio. Este reconocimiento internacional refuerza la confianza en la gestión económica de Salta, demostrando su resiliencia frente a desafíos macroeconómicos.