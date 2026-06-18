El Gobierno habilita fondos y busca contener a provincias aliadas en medio del caso Adorni

El Ministerio de Economía autorizó adelantos de coparticipación federal por hasta $400.000 millones para tres distritos. Cortafuego en medio del escándalo con el jefe de Gabinete y guiño por reforma electoral.

Javier Milei activó esta semana fondos frescos para las provincias en un intento por contener a los gobernadores aliados y dialoguistas ante la avanzada contra Manuel Adorni y los ruidos por la reforma electoral , que no termina de conseguir los votos en el Senado. Este jueves, el Gobierno habilitó adelantos de coparticipación federal para tres distritos.

Como contó Ámbito , los nuevos desembolsos se decretaron a través de una publicación en el Boletín Oficial, que habilita a Entre Ríos , Jujuy y Santa Fe a recibir hasta $400.000 millones con el objetivo de "atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus presupuestos y de la amortización de deudas".

Se trata de una continuidad de los adelantos anunciados en abril pasado, cuando la Casa Rosada había habilitado giros para Catamarca , Chaco , Chubut , Corrientes , La Rioja , Mendoza , Misiones , Río Negro , Salta , Santa Cruz , Tierra del Fuego y Tucumán . La operatoria prevé una tasa del 15% anual y que la devolución se realice mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación.

Por fuera del plano económico, la medida es un guiño para mandatarios dialoguistas y aliados en medio de la zozobra por el caso Adorni. El Gobierno logró desactivar la sesión que la oposición impulsada en el Senado ante el riesgo que avanzara una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Sin embargo, en cuarteles propios y ajenos, creen que la suerte del vocero está echada y que es cuestión de tiempo para que abandone la función pública.

El entrerriano Rogelio Frigerio es el más cercano a Milei en el trío de caciques beneficiados por los nuevos giros. En su provincia destacaron que recibirán $150.000 millones, que se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año, redondeando un total $370.000 millones en adelantos financieros durante 2026. Indicaron, además, que el primer compromiso "viene siendo cancelado en tiempo y forma por la provincia mediante las retenciones automáticas previstas sobre la coparticipación federal".

El tema fue motivo de conversación durante la reunión que Frigerio mantuvo la semana pasada con Diego Santilli en la Casa Rosada. En la ocasión, el mandatario litoraleño ratificó su respaldo a la reforma electoral aunque advirtió que hay que "puntear de manera más fina" la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el frente que más rispideces genera entre el Gobierno y los jefes provinciales.

Frigerio Santilli Aliados: Rogelio Frigerio y Diego Santilli.

Otro de los líderes autorizados a solicitar adelantos de coparticipación es el santafesino Maximiliano Pullaro. El sábado, Pullaro será actor de reparto en una foto compleja: Javier Milei, Manuel Adorni y Victoria Villarruel, junto con el grueso del gabinete, encabezarán el acto por el 20 de Junio en Rosario. También estará el intendente local, Pablo Javkin.

En la antesala del evento, el gobernador reinauguró el Monumento a la Bandera tras más de nueve años de refacciones y sacó pecho por haber finalizado el proyecto con fondos propios, denunciando el "abandono" de Nación. "Necesitábamos tomar una decisión: terminar, de una vez por todas, esta obra. Y lo hicimos con recursos de todos los santafesinos", comentó el mandamás, quien detalló que desembolsaron $4.000 millones.

El distrito todavía no decidió si hará uso de los adelantos, aunque al igual que su vecino Entre Ríos, destacaron que la tasa es "significativamente inferior a las condiciones vigentes en los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos considerablemente más elevados para obtener financiamiento".

"Con esa tasa es un lindo número como para pedirlo. Casi seguro que se acepta", señalaron en la Casa Gris. De todos modos, advirtieron que es necesario "encontrar un marco regulatorio para esos fondos". Pese a no ser opositor frontal, el gobernador santafesino suele marcar contrastes con Javier Milei. Hasta el momento, no tuvo reunión formal, al menos de manera pública, con Santilli.

Durante las últimas semanas, el ministro activó nuevas rondas de negociaciones con jefes provinciales en búsqueda de respaldos a la reforma electoral. Hasta ahora, logró compromisos de los oficialismos de Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Misiones, San Juan y Corrientes. Dentro de la agenda, la foto disonante tuvo como protagonista al fueguino Gustavo Melella, quien se vio con el "Colo" por primera vez el martes pasado.

Para Pullaro, la eliminación de las PASO es un tema sensible, ya que Santa Fe fue pionera en la implementación del sistema y planea mantenerlo en pie, al menos en la órbita provincial. Similar entuerto enfrenta el mendocino Alfredo Cornejo, aliado de La Libertad Avanza (LLA), quien aclaró que apoyará la reforma electoral, aunque le aclaró que LLA que las primarias mendocinas no se tocan.

Pullaro Rosario Maximiliano Pullaro reinauguró el Monumento a la Bandera.

Actualmente, el pulso del Gobierno libertario se ve afectado por la situación de Manuel Adorni. Contra Reloj, el oficialismo logró desactivar la embestida de este jueves en el Senado, una jugada que se inició con un pedido de interpelación del peronismo y que logró sumar a aliados de la Casa Rosada, como el PRO, que se plegó a la estrategia. La sesión se pasó para el jueves 25. Algunos esperan que para entonces el ministro coordinador haya abandonado su cargo.

El tercer cacique habilitado a solicitar adelantos de coparticipación federal es el radical Carlos Sadir (Jujuy). El líder jujeño se plegó en 2025 a Provincias Unidas, el armado que incluye también a Pullaro, Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), cuyo futuro es una incógnita tras el magro resultado en las elecciones legislativas.

Sadir suele moverse debajo de los radares y no acostumbra a intervenir, al menos de manera pública, en lo debates altisonantes de la política nacional. Semanas atrás, participó de la reunión que los gobernadores norteños mantuvieron con Diego Santilli en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí los caciques dejaron una carpeta con reclamos pendientes, que incluyen la preocupación por el suministro de gas para la industria y la aplicación de un régimen de zona cálida.