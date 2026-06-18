A diferencia del Senado, en Diputados los aliados no definen si avanzan contra Manuel Adorni

Mientras los bloques del PRO y la UCR se mostraron dispuestos a votar la interpelación con posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, en Diputados siguen sin pronunciarse. Mientras, se desata una carrera entre ambas Cámaras para ver cuál recibe al funcionario en el recinto: una reinterpretación de la Constitución podría alterar el panorama actual.

Los diputados del PRO y la UCR por ahora no se alinean con sus pares en el Senado ante Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito . Mientras en la Cámara alta ambos partidos se encaminan a acompañar la interpelación con posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, en la Cámara que conduce Martín Menem siguen sin definir si le sueltan o no la mano al ministro coordinador . En el medio, se desata una carrera entre ambos cuerpos para ver cuál recibe al funcionario en el recinto: una reinterpretación de la Constitución podría alterar el panorama actual.

La entrevista que el ministro coordinador concedió a LN+ la semana pasada reactivó los proyectos de interpelación con posible moción de censura que los bloques de la oposición habían presentado en Diputados semanas atrás, conforme la justicia fue avanzando en torno al crecimiento patrimonial del funcionario. Por falta de acompañamiento de los espacios “dialoguistas”, esos textos jamás prosperaron.

Así fue que a las pocas horas de que Adorni reconociera públicamente que había omitido datos en su declaración jurada –contradiciendo lo que les había dicho a los diputados cuando brindó su informe de gestión–, los bloques de Unión por la Patria, el FIT, la Coalición Cívica y Provincias Unidas convocaron a una sesión para el martes 23 a fin de reflotar las iniciativas en su contra.

Hasta este miércoles, los impulsores de la sesión estimaban que unos 120 diputados (más menos) dirían “presente” en el recinto. Es decir, 9 por debajo del quorum reglamentario que se requiere para poner en marcha una sesión. Ahora bien, esos mismos diputados que llevan el conteo fino de la sesión no descartan que, con las definiciones en el Senado de las últimas horas, la balanza se incline a su favor.

En la Cámara que preside Victoria Villarruel, Patricia Bullrich acordó con el resto de los bloques, el peronismo incluido, convocar a una sesión para el 25 de junio . En esa instancia, se someterá a votación el proyecto de interpelación del interbloque Popular, que conduce José Mayans.

Patricia Bullrich Eduardo Vischi Aliados Rosca Bullrich acordó con los aliados patear la sesión para el 25. Senado

En principio, el oficialismo tenía previsto sesionar este jueves, pero se pospuso para la semana que viene, luego de que el presidente de la bancada amarilla, Martín Goerling, dijera públicamente que acompañará el proyecto del PJ. Con esa declaración, la sesión y el avance del proyecto en la Cámara alta se volvieron un hecho.

De ser aprobado en el recinto, tal cual se establece el proyecto en su redacción, Adorni deberá comparecer en ante el pleno 7 días después. Es decir, el 2 de julio: mismo día que el ministro coordinador tenía previsto brindar su informe de gestión ante la Cámara alta. Ya es prácticamente un hecho que el texto reúna los 37 votos que requiere.

La postura del PRO forzó al resto de los bloques, la UCR incluida, a acompañar la iniciativa peronista. Quien se despegue, se arriesga a ser tildado de “defensor” de Adorni.

Manuel Adorni: qué puede pasar en Diputados

Mientras la sesión se encamina en el Senado, los diputados de la oposición mantienen en pie la sesión del 23. Y están a la expectativa de reunir el quorum. ¿De qué depende? En buena medida, de lo que haga la UCR que conduce la cornejista Pamela Verasay, junto con el PRO de Cristian Ritondo. Al menos por estas horas, ninguno de los dos bloques fijó una postura, pese a que en el Senado se alinearon para avanzar con la interpelación contra Adorni.

Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo Las internas del PRO están al rojo vivo por el Caso Adorni. HCDN

En total, ambos espacios reúnen 18 bancas. Es decir, si se pliegan, la sesión se pondría en marcha con números más que sobrados. “Vamos a tomar la decisión junto al interbloque”, dijeron en la UCR. Es decir, mantendrán conversaciones con el MID (que ya dijo que dará quorum), además del PRO y Adelante Buenos Aires.

En el PRO, las internas están al rojo vivo. De un lado, Mauricio Macri, que presiona por ir contra Adorni. Del otro, Ritondo, de buen trato con los libertarios, además de que apuesta sellar un acuerdo con el partido en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones del año que viene.

Es más, las respuestas que dan distintos voceros de la bancada son disímiles. Algunas fuentes amarillas aseguraron que no darán quorum, postura que sostienen cada vez que la oposición convoca a sesión. En cambio, otras fuentes dicen que, por ahora, están analizando qué hacer.

También habrá que seguir de cerca qué hacen otras bancadas, que responden directamente a sus gobernadores, como por ejemplo Independencia (Tucumán), Elijo Catamarca e Innovación Federal (Salta y Misiones). Por ahora, esos tres bloques no fijaron una postura.

La lectura que hacen los impulsores de la sesión en Diputados es que, si el Senado avanza con la moción de censura, ahí sí, habilitarán la sesión para convalidarla. Preferirían que el primer paso lo dé la Cámara alta.

Carrera contra el tiempo

Un dato a tener en cuenta es que aquella Cámara que apruebe primero el proyecto de interpelación con posible moción de censura será la que reciba a Adorni en el recinto. La otra solo deberá decidir si ratifica o no la moción de censura, en caso de que esta prospere.

Y, para acelerar los tiempos, en Diputados ya hay bloques que impulsar hacer la misma lectura que hizo la oposición en el Senado. Esta es que el proyecto no requiere de dictamen de comisión previo a ser llevado al recinto (tal cual requieren los proyectos en líneas generales).

Diputados (3) La oposición en Diputados todavía no tiene el quorum garantizado en el recinto.

La interpretación que hicieron en el PJ, y que fue avalada por Bullrich, es que el artículo 101 de la Constitución Nacional es “operativo” (y jamás se redactó una ley que lo regule) por tanto, con reunir la mayoría agravada alcanza para su aprobación.

¿Prenderá esa lectura en Diputados? Por ahora, se está discutiendo. Pero, si prospera, la sesión del martes no sería para emplazar a las comisiones que deberían dictaminar la interpelación, sino someterla directamente a votación. Y, así, acelerar los tiempos y recibir a Adorni. De lo contrario, Diputados deberá sortear dos sesiones antes de tratar el tema en el recinto: la de emplazamiento y la de aprobación del proyecto.