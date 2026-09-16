El Gobierno le traspasó a Neuquén tramos de rutas nacionales claves para la conexión con Chile

El acuerdo fue suscripto por el gobernador Rolando Figueroa con Diego Santilli y Luis Caputo. Incluye el reacondicionamiento y mantenimiento de 165,84 kilómetros de trazas.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo , y confirmó el traspaso de rutas nacionales cordilleranas y los Pasos internacionales de Pino Hachado, Cardenal Samoré y la finalización del Circunvalación de la RN 40 en Villa La Angostura que beneficiarán al turismo y la producción.

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La reunión formó parte de una agenda más amplia que incluyó la voluntad de mantener el descuento del 50 por ciento en la tarifa de gas por la Zona Fría que beneficia a la Patagonia y a Neuquén.

Del encuentro participaron también los ministros neuquinos de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig ; de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido .

Desde la gestión neuquina indicaron que la transferencia de las rutas le permitirá asumir tareas de administración, conservación, reparación y ampliación de los corredores , además de avanzar en eventuales esquemas de concesión. Se trata de corredores claves para el turismo, la producción y la conexión con Chile.

Incluye la conservación, el mejoramiento y el mantenimiento de 165,84 kilómetros de rutas nacionales , con financiamiento provincial: RN 242 , desde el empalme con la RN 40 hasta el límite con Chile, a la altura del Paso Internacional Pino Hachado; RN 40 , desde el empalme con la RN 237 hasta el empalme con la RN 231 ; y RN 231 , desde el empalme con la RN 40 hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré, en el límite con Chile. En los tramos correspondientes también se contemplan tareas de mantenimiento rutinario y operativo invernal.

Durante el Neuquén Day, Figueroa planteó el desafío de ejecutar obras y dejó claro que cualquier concesión de largo plazo contemple un reconocimiento por las inversiones que realice.

“Nuestro planteo al Gobierno nacional fue que nos transfiera estas rutas para poder mejorarlas y pesar a los camiones que ingresan. Muchos utilizan el paso argentino y hacen Chile-Chile por Argentina solamente para eludir el pago del peaje. Nosotros vamos a cobrarles ese peaje”, explicó.

Está previsto intervenir más adelante la Ruta Provincial 65 entre Confluencia y Villa Traful, la Ruta 63 hacia Meliquina y la Ruta 54 hacia Manzano Amargo.

El antecedente inmediato es la transferencia de competencias sobre determinados corredores nacionales concretada durante 2026.

Neuquén recibió tramos de la Ruta Nacional 40 de manos del Gobierno.

Ese esquema ya permitió que la Provincia avance con obras sobre los accesos a la capital. En agosto se anunció un plan integral de 175 millones de dólares, que incluye la duplicación de la Autovía Norte hasta el río Neuquén, nuevos puentes y obras en los principales nudos viales de la Confluencia.

A la salida del encuentro con funcionarios nacionales, Figueroa también aseguró que “algo muy importante que hemos trabajado es el compromiso del gobierno nacional de sostener la zona Fría en Neuquén y en la Patagonia”.

“Zona Fría Patagónica es inalterable, y va a seguir con las condiciones que venimos estableciendo. Para nosotros es muy importante”, reforzó Santilli.

La cesión de las rutas a Neuquén llega en medio de las negociaciones entre el oficialismos y las provincias por dos proyectos clave: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. Para Javier Milei, es prioridad eliminar las PASO, una iniciativa que no cuenta con los votos necesarios.

Por eso, en el último tiempo, el Gobierno se mostró más receptivo a los pedidos de los distritos.

Recientemente, la Casa Rosada había suscripto un acuerdo similar con Río Negro para las rutas nacionales 22 y 151, dos trazas clave para el funcionamiento de Vaca Muerta. El gobernador Alberto Weretilneck asumió la responsabilidad del mantenimiento y el acondicionamiento de ambas arterías.

El proyecto mediante el cual la provincia absorbió esas trazas fue posteriormente aprobado por la Legislatura rionegrina, aunque con quejas opositoras, que acusó a Nación de no facilitar los recursos.