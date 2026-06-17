La ceremonia comenzó con un corte de cintas realizado de manera virtual en la planta ESMO, emplazada en el paraje La Tosca, donde se concretó el empalme con el gasoducto internacional.

Mendoza inauguró el gasoducto San Rafael que beneficiará a todo el sur de la provincia.

En un hecho histórico para el sur de la provincia de Mendoza , este miércoles se inauguró el nuevo gasoducto de San Rafael , que ofrecerá servicio a unas 30.000 familias de la propia comuna como también de General Alvear.

La inauguración se llevó a cabo en la Planta Reguladora Intermedia ubicada a 400 metros del Arco de Ingreso de la Ruta Nacional 143. La ceremonia comenzó con un corte de cintas realizado de manera virtual en la planta ESMO, emplazada en el paraje La Tosca, donde se concretó el empalme con el gasoducto internacional.

Posteriormente, el intendente Omar Félix encendió una llama simbólica que marcó la puesta en funcionamiento oficial de la obra , considerada una de las más importantes en materia de infraestructura energética para el departamento.

El intendente Omar Félix encendió una llama simbólica que marcó la puesta en funcionamiento oficial de la obra.

Además, durante la inauguración también se concretó, mediante teleconferencia, la primera conexión domiciliaria al nuevo sistema. La familia integrada por Miguel Olivares y Andrea Rodríguez recibió la habilitación de su medidor y comenzó a contar con el servicio de gas natural en su vivienda.

Entre los presentes estuvieron el diputado Nacional Emir Félix, el exintendente Ernesto Sanz, el actual legislador y exintendente alvearense Walther Marcolini, el exsecretario de Energía de la Nación y legislador neuquino, Darío Martínez y los jefes comunales de Malargüe y Tunuyán, Celso Jaque y Emir Andraos, entre otros.

Emir Félix: "No hay antecedente de una obra así hecha por un municipio"

El Diputado Nacional Emir Félix, quien fue quien inició la obra cuando estaba al frente de la comuna, planteó que: “este es broche de oro para un trabajo brutal que se ha hecho. Hay muchas horas de desvelo y trabajo de muchas personas. No hay antecedente de una obra así hecha por un Municipio”, aseguró.

“Tuvimos el coraje para poder hacerla y terminarla. Tuvimos que encararlo solos y lo concluimos. Ahora el nuevo desafío es ir extendiendo redes y que todos puedan tener, gas porque cambia significativamente la calidad de vida de las personas”, sostuvo el diputado.

Por su parte, al tomar la palabra, el intendente Omar Félix destacó el esfuerzo realizado para concretar el proyecto y celebró la puesta en marcha de una obra largamente esperada.

El jefe comunal remarcó que el gasoducto no solo mejorará la calidad de vida de miles de vecinos, sino que también generará nuevas oportunidades para el crecimiento de empresas, comercios e industrias que durante años estuvieron limitadas por la falta de disponibilidad energética.

Asimismo, aseguró que el desafío continuará con nuevas obras que permitan acompañar el desarrollo de toda la región sur de Mendoza.