Nieve, tormentas y mal clima: vuelven a cerrar el Paso Cristo Redentor en Mendoza por condiciones meteorológicas adversas

La situación climática afecta sobre todo a la zona cordillerana. La información fue difundida por la coordinación del paso fronterizo.

Las autoridades del Paso Internacional Cristo Redentor dispusieron un nuevo cierre preventivo del corredor bioceánico debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la zona cordillerana. La medida alcanza a todo tipo de vehículos y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

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La decisión fue adoptada ante el avance de un frente de inestabilidad que afecta especialmente al sector de alta montaña y que podría generar nevadas, baja visibilidad y condiciones riesgosas para la circulación tanto en territorio argentino como chileno.

De acuerdo con la información difundida por la coordinación del paso fronterizo , el cierre comenzó de manera escalonada durante la tarde del miércoles con la interrupción del tránsito en Uspallata , mientras que el cierre total del corredor quedó formalizado durante la noche.

Desde los organismos responsables explicaron que la medida busca resguardar la seguridad de conductores y transportistas ante la posibilidad de nevadas y otras complicaciones climáticas que podrían afectar la transitabilidad en la cordillera.

El comunicado oficial señaló que las condiciones previstas no garantizan una circulación segura en ninguno de los sentidos del corredor internacional. Por ese motivo, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos hacia la zona y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la evolución del clima.

Asimismo, solicitaron a quienes tenían previsto cruzar la frontera entre Argentina y Chile que reprogramen sus viajes hasta que se confirme la reapertura del paso.

Un paso clave entre la Argentina y Chile

El Cristo Redentor constituye uno de los principales pasos terrestres que conectan ambos países. Une la provincia de Mendoza con la región chilena de Valparaíso y concentra una parte importante del tránsito turístico y comercial entre ambas naciones.

Cada interrupción de la circulación genera consecuencias directas sobre el transporte de cargas internacionales, además de afectar a miles de viajeros que utilizan habitualmente esta vía para cruzar la cordillera de los Andes.

Las autoridades indicaron que la reapertura dependerá exclusivamente de la evolución de las condiciones meteorológicas y de las evaluaciones que realicen los organismos de vialidad y seguridad de ambos países.

Mientras tanto, los equipos de monitoreo continúan siguiendo de cerca el comportamiento del sistema frontal para determinar cuándo podrán restablecerse las condiciones mínimas necesarias para habilitar nuevamente el tránsito internacional.