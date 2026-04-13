El peronismo de Jujuy, Misiones y Salta en ebullición por las internas e intervenciones judiciales

En los PJ de las tres provincias se viven semanas de intensa convulsión interna por las disputas sobre quién se quedará con las conducciones. Un fallo de la Justicia Federal declaró nula la intervención partidaria de Cristina Kirchner en Jujuy.

Los partidos justicialistas de Jujuy, Misiones y Salta atraviesan semanas decisivas por las disputas sobre quién se quedará con las conducciones. Un fallo de la Justicia Federal declaró nula la intervención partidaria de Cristina Kirchner en Jujuy y sentó al frente del proceso a un hombre de confianza del gobernador de Salta; mientras que en Misiones los afiliados irán a las urnas el próximo 19 de abril para elegir entre dos listas: una alineada con el kirchnerismo y otra en donde asoma la sombra del exgobernador Carlos Rovira. En Salta, el interventor Pablo Kosiner, cercano al exgobernador Luis Urtubey y al excandidato a presidente Sergio Massa, sostuvo que “hoy la línea divisoria es acompañar las políticas de Javier Milei o construir una alternativa".

El juez federal de Jujuy Esteban Eduardo Hansen dictó la semana pasada una resolución que declaró nula la intervención del Partido Justicialista en esa provincia y designó como nuevo interventor judicial a Ricardo Villada , exministro de Gobierno de Salta y hombre de confianza del gobernador salteño Gustavo Sáenz . El fallo le puso fin a la intervención que había dispuesto el PJ Nacional que lidera Cristina Kirchner y que estaba a cargo de dirigentes como Aníbal Fernández (exministro de Seguridad de la Nación) y Gustavo Menéndez (intendente de Merlo, Provincia de Buenos Aires) que habían sido enviados a esa provincia en 2023 por Alberto Fernández , entonces presidente de la Nación y autoridad máxima del partido. La decisión se adoptó en medio de una crisis derivada de la reforma de la Constitución local que empujó el exgobernador Gerardo Morales , que contó con el aval de las autoridades peronistas locales.

La resolución judicial no solo desplazó a los interventores nacionales, sino que también declaró nulas las suspensiones de más de 300 afiliados del partido, entre ellos, dirigentes cercanos a la senadora nacional Carolina Moisés , quien celebró el fallo en X, al compartir expresiones del dirigente jujeño Carlos de Aparici, exdelegado de la Dirección Nacional de Migraciones, quien sostuvo: "El fallo federal frenó la intervención de Cristina y La Cámpora. Se terminó la etapa de las imposiciones. Ahora el objetivo es claro: diálogo, unidad y un peronismo fuerte para volver a ganar en la provincia. ¡Vamos por eso!".

Moisés, actual vicepresidenta del Senado, es una de las voces que más cuestionó la intervención -por no convocar a internas- y la conducción nacional del PJ que preside Cristina Kirchner. "Admiro a Cristina en un montón de cosas pero creo que se ha ‘entornado’ con La Cámpora y que eso le ha hecho perder, quizás, gran parte de la visión política y estratégica, ya durante el gobierno de Alberto Fernández", sostuvo en una entrevista.

El fallo federal frenó la intervención de Cristina y La Cámpora. Se terminó la etapa de las imposiciones. Ahora el objetivo es claro: diálogo, unidad y un peronismo fuerte para volver a ganar en la provincia. ¡Vamos por eso! #PeronismoEnJujuy pic.twitter.com/VMrOt4jrio

Ricardo Villada asumió el desafío con un discurso conciliador: "No vengo a favorecer a ninguna corriente ni a abrir juicios sobre lo ocurrido. Vengo a generar un proceso de reorganización y normalización", señaló en diálogo con varios medios. "No vengo a hacerme dueño de ninguna llave. Vengo a generar un proceso que amigue a todos los sectores", agregó. La resolución ordena que el nuevo interventor deberá presentar un informe cada 15 días a la justicia federal sobre el proceso de normalización.

villada1 Ricardo Villada, de exministro de Gobierno de Gustavo Sáenz a interventor del PJ de Jujuy.

Desde el PJ Nacional, encabezado por la representante legal Patricia Blanco, se anticipó que se impugnará el fallo, argumentando que el juez Hansen está afectando una decisión de la jueza federal electoral María Servini, quien tiene competencia nacional en materia partidaria. El kirchnerismo local, representado por la exdiputada nacional Leila Chaher, denunció que se trata de "un juez radical que pone de interventor a un antiperonista que ni siquiera está afiliado al PJ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leilachaher/status/2042326585089425493?s=20&partner=&hide_thread=false Un JUEZ RADICAL pone de interventor a ANTIPERONISTA que ni siquiera está afiliado al PJ y que fue funcionario del gobernador LIBERTARIO de Salta. Y toooodo esto porque hay quienes no aceptan q en las elecciones de mayo sacaron el 3% ! y en octubre perdieron contra la Campora https://t.co/tpkGlXPf6y — Leila Chaher (@leilachaher) April 9, 2026

En Misiones, a las urnas

El PJ de Misiones irá a internas el próximo 19 de abril con dos listas principales que representan visiones enfrentadas del peronismo provincial. Por un lado, Gonzalo Costa de Arguibel encabeza la lista "Amplitud Justicialista/Fuerza Patria" y representa al sector kirchnerista alineado con la conducción de Cristina Kirchner. Su candidato a secretario de la Juventud, Carlos Posdeley, fue enfático al señalar: "Estamos nosotros, que somos un sector que está alineado a la conducción de Cristina, que creemos es la estrategia nacional que nos va a dar la victoria de nuevo en 2027". Posdeley cuestionó que el rival "no coincide en esa perspectiva" y que está "alineado a intereses de otras conducciones".

En la otra vereda también va por la presidencia partidaria Christian Humada -hijo del fallecido exgobernador Julio Humada- que encabeza la lista "La Julio Humada" y se presenta como un candidato que reivindica el legado de su padre pero con una línea más cercana al provincialismo y al exgobernador Carlos Rovira, aunque niegue esta vinculación. "A mí no me manda Rovira, ni La Cámpora, ni nadie. No soy kirchnerista pero reivindico que Cristina Fernández es mi presidenta, la presidenta del PJ nacional", sostuvo en una entrevista en LavozdeMisiones. Agregó que se encolumnó con la posible candidatura del gobernador bonaerense Axel Kicillof para las elecciones presidenciales de 2027.

Humada también se diferenció de los legisladores del oficialismo provincial que apoyaron iniciativas del gobierno de Javier Milei: "Yo, Christian Humada, si hubiera sido diputado nunca hubiera votado eso". El candidato subrayó la necesidad de recuperar la base de afiliados que se redujo de 120.000 a 55.000 en los últimos años. La interna misionera será la primera en 27 años y dejó afuera, por vicios administrativos y legales, al diputado nacional Alberto Arrúa, quien llegó al Congreso por Unión por la Patria pero hoy vota aliado a la Casa Rosada.

Salta, entre Sáenz, la intervención de Kosiner y Urtubey

En Salta, el peronismo atraviesa un momento de tensión con la intervención nacional del partido, encabezada por Pablo Kosiner, un dirigente vinculado al exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey y al excandidato presidencial Sergio Massa. La designación de Kosiner y de Nora Cannuni como interventores cuenta con el aval de Cristina Kirchner pero enfrenta el rechazo del gobernador Gustavo Sáenz, quien exige internas y el fin de la intervención.

Mientras en estos días avanza en la Justicia la formalización de la intervención, distintos sectores del PJ salteño respaldaron a Kosiner para "ordenar" el partido, aunque la militancia local reclama por más democracia interna y denuncia prácticas de "armado a dedo" en la conducción partidaria. En febrero pasado, militantes se manifestaron frente a la sede del partido con pancartas pidiendo el fin de la intervención nacional y la realización de elecciones.

Pablo Kosiner confirmó que avanza el proceso de normalización del partido y anticipó que se convocará a elecciones internas una vez cumplidas las etapas previas administrativas y organizativas. En una entrevista en Ariesonline explicó que ya se concretaron los primeros pasos, entre ellos, la finalización del balance del último año y la presentación ante el Juzgado Federal para solicitar la actualización de padrones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablokosiner/status/2042036193454424453?s=20&partner=&hide_thread=false Ningún Diputado Nacional por Salta fue capaz de votar a favor del apartamiento del reglamento para que se pueda interpelar hoy al Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

No hace falta tanto!! — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) April 9, 2026

De todos modos, aclaró que el eje central del proceso no es solo organizativo sino también político. "Lo importante es definir qué Partido Justicialista queremos”, afirmó. "Hoy la línea divisoria es acompañar las políticas de Javier Milei o construir una alternativa", sostuvo, a modo de velada crítica al acompañamiento del gobernador Gustavo Sáenz a algunos proyectos de la Casa Rosada en el Congreso.