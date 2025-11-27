El Senado bonaerense aprobó el pliego de Flavia Terigi como nueva titular de Educación + Seguir en









La Cámara alta provincial avaló en la madrugada de hoy la designación de la pedagoga y rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento para conducir la Dirección General de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni. Terigi cuenta con una extensa trayectoria académica en la UBA, FLACSO y organismos nacionales de calidad educativa.

Flavia Terigi estará a cargo de Eduación en Buenos Aires.

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó en la madrugada de hoy el pliego de Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni.

Terigi es pedagoga por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es profesora para la Enseñanza Primaria, formación que cursó en la Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires.

TERIGI Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación -creado por la Ley de Educación Nacional 26.206- como representante del ámbito académico.

El anuncio del reemplazo de Alberto Sileoni por Terigi fue anunciado el lunes pasado. Al respecto, el funcionario saliente agradeció al Gobernador “la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno. Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”.

“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”, concluyó. Sileoni destacó que seguirá acompañando al gobernador Axel Kicillof desde otros espacios.