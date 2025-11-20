Cónclave energético-minero en La Plata para impulsar negocios y sumar pymes a las cadenas de valor + Seguir en









La Plata será sede de la primera ronda energética-minera de la Provincia. Pymes bonaerenses buscarán integrarse a grandes cadenas de valor.

Encuentro en el Teatro Argentino de La Plata: 200 pymes bonaerenses buscan negocios con petroleras, mineras y energéticas.

La Provincia de Buenos Aires realizará este jueves 27 de noviembre un encuentro inédito: la 1° Ronda de Negocios Nacional e Internacional de petróleo, gas, minería y energía, un cónclave estratégico para potenciar oportunidades comerciales y ampliar la participación de las pymes bonaerenses en sectores clave del desarrollo nacional.

El evento se realizará desde las 9 en el Teatro Argentino de La Plata y reunirá a grandes empresas operadoras, proveedores especializados y delegaciones internacionales.

Organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, con el apoyo del CFI, el encuentro se inscribe dentro de las políticas estratégicas del gobernador Axel Kicillof para fortalecer el entramado productivo local y conectar a las pymes con industrias de alto dinamismo económico.

“La Argentina está ante la oportunidad de un nuevo ciclo de desarrollo, para transformar su matriz productiva en torno a los sectores de petróleo, gas, minería y energía; y el desafío es hacerlo con inteligencia, sostenibilidad y valor agregado local”, afirmó el ministro Augusto Costa.

“El Estado provincial es el nexo entre las pymes y esta actividad que crece: el objetivo es que la industria nacional pueda capitalizar este momento histórico”, agregó.

Un espacio para generar negocios reales Será la primera vez que la Provincia organice una ronda de esta escala dirigida exclusivamente a los sectores energético y minero. Están confirmadas alrededor de 200 pymes bonaerenses, junto a operadoras petroleras, gasíferas y mineras del país, empresas de servicios integrados, contratistas EPC, firmas de ingeniería y proveedores para los segmentos upstream, midstream y downstream. Al mismo tiempo, asistirán compradores internacionales de Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, lo que abre la posibilidad de exportaciones de servicios, integración en cadenas regionales y nuevas oportunidades de cooperación tecnológica. Un puente entre la industria y el entramado pyme El objetivo central de la ronda es claro: fortalecer vínculos comerciales, desarrollar proveedores locales y generar negocios concretos en rubros estratégicos para el crecimiento argentino. En un contexto donde la energía y la minería se consolidan como motores del desarrollo, Buenos Aires apuesta a que su ecosistema pyme participe de forma más activa en la provisión de tecnología, servicios, ingeniería, metalmecánica, logística y componentes industriales. La convocatoria se convirtió rápidamente en un punto de encuentro clave para empresas que buscan insertarse en la cadena de valor de Vaca Muerta, los proyectos de litio, el cobre y la infraestructura energética, así como para quienes necesitan diversificar su oferta y acceder a nuevos mercados. La Plata se convertirá, por un día, en el centro estratégico donde confluirán las principales fuerzas del sector energético-minero y el entramado productivo bonaerense, con un objetivo común: crear oportunidades y sumar capacidades locales al desarrollo nacional.