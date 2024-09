Elecciones en el CFI: gobernadores peronistas y de JxC pulsean por organismo clave para las provincias

Zamora Frigerio Torres Lamothe.jpg

Durante sus discursos, los mandamases pusieron en valor el trabajo del organismo y elevaron quejas a Nación por la falta de federalismo, el recorte a los subsidios al transporte, la parálisis de la obra pública y el mantenimiento de las rutas.

En la última semana, además, el titular del CFI visitó San Juan y sumó una foto con el gobernador local, Marcelo Orrego (JxC). Antes, recibió en su despacho al mandatario de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella (UP), con quien suscribió convenios para promover el turismo sustentable y la producción de bienes y servicios. Y aunque su gestión terminará en octubre, el actual titular de la Asamblea, Gildo Insfrán, convocó a elecciones para el próximo martes, adelantando los tiempos.

Si bien el hecho sorprendió a propios y extraños, lo cierto es que confían en la jugada del formoseño. "Nadie llama a una asamblea si no tiene los votos", señalaban en las filas justicialistas, donde apelan a sumar el respaldo de todos los gobernadores celestes. "Pleno apoyo. Siempre nos ha dado colaboración para el desarrollo de una multitud de proyectos de distintos rubros: turismo, producción, etc.", confió a este medio un jefe del Norte Grande respecto a la continuidad de Lamothe.

El tema, incluso, fue motivo de conversación en la cumbre que líderes provinciales de UP animaron el miércoles pasado en la Casa de Pampa. Allí asistieron Sergio Ziliotto, Axel Kicillof, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Gerardo Zamora, mientras que Insfrán participó por Zoom. Del edificio de la calle Suipacha se lo vio salir a Nicolás Cevela, director de Coordinación del Consejo Federal de Inversiones.

Marcelo Orrego Ignacio Lamothe.jpg El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, compartió un evento con Ignacio Lamothe en la provincia.

"El CFI no es un botín", planteó un jefe provincial durante el encuentro, en un mensaje dirigido a sus pares de JxC, que buscan plantar un candidato de consenso contra reloj. Ponderaron, además, la buena sintonía con la conducción actual, en medio del duro recorte a las arcas que impulsa Javier Milei.

Los comicios se realizarán en la sede del organismo, lugar de encuentro recurrente entre los mandatarios, que deberán asistir personalmente para emitir sufragio. Ahí está otra de las aristas del juego: cuántos y quiénes viajarán. Para ser elegidos, los candidatos necesitan dos tercios de los votos de los presentes. En caso de no conseguirlos en dos votaciones, se definirá por mayoría simple.

Juntos por el Cambio: negociaciones febriles por candidato de unidad

Sin embargo, y más allá del optimismo que impera en la conducción del Consejo, la configuración que el país exhibía en 2020 es muy distinta a la actual. Por entonces, JxC gobernaba tres provincias y CABA. Ahora, administra ocho provincias y CABA, en detrimento de un peronismo que sufrió un duro repliegue en 2023.

Envalentonados por su avanzada territorial, los mandamases amarillos coquetean con la idea de impulsar a una figura propia. Con ese norte, animarán este sábado un Zoom para promover un postulante de consenso. No será fácil. El tiempo corre y el elegido deberá hacer uso de una avezada muñeca política en cuestión de días. Por ejemplo, tendrá que cosechar simpatías entre los provincialismos, que tercearán en la puja, siendo actores clave.

Dentro del bolillero, aparece el nombre de Sebastián García de Luca. Exmanoderecha de Patricia Bullrich, trabajar subterráneamente para sumar voluntades y contaría con el beneplácito de Mauricio Macri y del entrerriano Rogelio Frigerio. También figuran el exministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Bruno Screnci, el representante de Santa Cruz ante el CFI, Felipe Álvarez -empujado por los patagónicos- y el consultor Gastón Douek. En caso de no cerrar filas detrás de uno, los retadores disertarían.

foto gobernadores jxc.jpg Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio en la previa del Pacto de Mayo.

"No importa tanto un nombre en sí: lo que verdaderamente se está evaluando es si se llega a los 12 votos. Si no, se tratará de tener un nombre para negociar con quien tenga más votos y tratar de cubrir espacios. Aprovechar esta oportunidad de que JxC tiene ocho gobernadores", señalaron desde un despacho al tanto de las negociaciones. Algunos cambiemitas, incluso, no ven con malos ojos la continuidad de Lamothe.

En el peronismo apelan a que el Norte Grande, en su gran mayoría, acompañe la continuidad del titular del organismo. En 2021, el bloque solicitó asistencia del CFI para impulsar el ambicioso proyecto del Corredor Bioceánico. Ese intercambio fue la génesis de la Estrategia Federal Logística. "Es un organismo que funciona y da respuestas, no hay por qué ponerlo en escenario de tensión o disputa", mencionó una fuente consultada por este medio. "Los gobernadores tienen muchos frentes abiertos, no sé por qué deberían sumar otro más", amplió la voz.

La pecera de las fuerzas provinciales, que integran, por ejemplo, Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros, también atrae al PJ. En UP dan cuenta de que esos apoyos ya están sellados y que hubiera sido osado por demás convocar a elecciones sin haberlos asegurado. De momento, la moneda está en el aire.