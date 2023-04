Elecciones en Neuquén: MPN apuesta a dispersión opositora para retener el poder

Si bien las encuestas que exponen en cada bando difieren, hay puntos en común: el MPN rondará el 30% de los votos. Si la izquierda, con la candidata Patricia Jure, saca un 5% y se cuentan votos nulos, quedará para repartir entre cuatro fuerzas poco menos del 65%. A Figueroa y Rioseco, se agregan el radical Pablo Cervi por Juntos por el Cambio y el libertario Carlos Eguía.

El mejor escenario para el MPN es que el Frente de Todos haga una buena elección. “En 2019 sacamos 26,9%. Hoy no estamos en eso, pero tampoco tan abajo como dicen las encuestas de los otros”, expresaban el peronismo a este medio desde Cutral Co, que no elegirá intendente este domingo (se especula con una candidatura de Rioseco para ese cargo una vez finalizadas las provinciales). Cuanto más se acerque a esa cifra el FdT, no sólo le permitirá proyectar mejor volumen para octubre, sino que sería aire fresco para el MPN.

Tras el apoyo del PRO de Mauricio Macri a Figueroa, Juntos por el Cambio mantuvo la marca pero perdió caudal. Es que también dirigentes radicales se fueron con el diputado nacional al igual que otros desencantados con la conducción MPN en cabeza de Jorge Sapag y el gobernador Omar Gutiérrez. Así, como con el Frente de Todos, cuanto más traccione el sello JxC, mejor para el MPN. En comandos de Figueroa se entusiasmaban con que Cervi no alcanzara los 10 puntos, mientras que tanto el oficialismo neuquino como en las propias filas del diputado radical aguardaban un guarismo más cercano a los 15. "No es real el intento de polarización que busca instalar Figueroa", señalaron a Ámbito desde el radicalismo, al tiempo que cuestionaron a Macri por propiciar la ruptura de JxC.

Por último, resta saberse qué tanto se expande el auge libertario. Las encuestas varían, pero la lógica no cambia: si Eguía hace una buena elección, podría decretar la victoria de Koopmann.

En términos territoriales, el 50% del padrón se encuentra en la zona denominada Confluencia, que es la capital y sus departamentos aledaños. La capital renueva intendente, y Mariano Gaido del MPN apunta a retener el municipio. Aunque al tratarse de boleteá única electrónica, los arrastres son menos decisorios, si bien la máquina permite elegir la opción “lista completa”. De hecho, aunque Gaido ganaría cómo en la capital, Koopmann estará en esa área por debajo del promedio provincial.

El vice es fuerte en sus pagos, Zapala, quinta ciudad del padrón; Rioseco lo es en Cutral Co; y Figueroa aspira a hacer diferencia en el norte (él fue intendente de Chos Malal) y en departamentos del sur como San Martín de los Andes a través de su alianza con el PRO. Cervi tendrá mayores fortalcezas en las zonas de los lagos, como La Angostura o San Martín de los Andes, también.

Tanto Koopmann como Figueroa votarán este domingo en la capital neuquina, para luego aguardar los resultados en los búnker también en el área céntrica capitalina.