La UCR se rearma y propone una gran PASO "de centro" para competir contra LLA y el kirchnerismo

El radicalismo celebró los 135 años del partido con un acto en el que llamaron a armar un frente alternativo a las dos fuerzas predominantes. Quiénes podrían jugar en ese escenario.

La UCR busca convocar a otras fuerzas para conformar un frente electoral de cara al 2027.

La Unión Cívica Radical comenzó a mover sus fichas de cara al próximo turno electoral. En el acto por los 135 años del partido , la conducción nacional y el radicalismo porteño coincidieron en la necesidad de avanzar en la construcción de un frente amplio de centro que reúna a distintos sectores de la oposición y ofrezca una alternativa tanto a La Libertad Avanza como al kirchnerismo.

Con un Comité Capital colmado y la participación de dirigentes de la Ciudad y de distintos puntos del país, el partido celebró un nuevo aniversario de su fundación, el 26 de junio de 1891 por su histórico referente Leandro N. Além , con un acto organizado conjuntamente por la dirigencia porteña y la plana nacional.

La jornada incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa aprobada por unanimidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y reunió a las autoridades junto a militantes y jóvenes radicales, en un encuentro que, según confesaron desde el partido, era una invitación a debatir y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la UCR de cara a los próximos años, con la elección nacional en el horizonte.

Uno de los que tomó la palabra fue el secretario general de la UCR CABA, Juan Loupias, quien planteó la necesidad de profundizar el trabajo territorial y avanzar en la construcción de una opción política de centro, con la unidad partidaria como base. "El radicalismo tiene la enorme responsabilidad de construir una alternativa para millones de argentinos que hoy no se sienten representados por los extremos”, expresó.

El dirigente afirmó que en Argentina “hay un espacio enorme para una propuesta de centro, democrática, moderna y profundamente humanista” como la que representa el radicalismo. Y llamó a levantar las banderas de “la educación pública, la salud pública, la defensa de las instituciones, la libertad de prensa, la movilidad social ascendente y la igualdad de oportunidades”, que pese al contexto nacional “tienen más vigencia que nunca”.

En un intento de marcarle la cancha a los libertarios, destacó también el rol de los gobernadores e intendentes de la UCR en el manejo de las cuentas públicas. “Hay experiencias de gestión radical en todo el país que son ejemplo de administración, diálogo y búsqueda de consensos", sostuvo en el acto realizado en la sede de Tucumán 1660.

Juan Loupias, secretario general de la UCR de CABA.

El radicalismo apuesta a una gran PASO para construir la alternativa a Milei y al kirchnerismo

Respecto del escenario político nacional, llamó a convocar “a todos aquellos sectores que creen en la democracia, las instituciones, el diálogo y la construcción de consensos”. Loupias aclaró que la construcción no incluye a sectores del peronismo K ni del mileísmo. “Hay que construir una alternativa amplia de centro, alejada tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza", recalcó.

En el radicalismo trabajan en la construcción de un espacio más amplio. Aspiran a convocar a una gran PASO que reúna a las distintas expresiones no alineadas con el oficialismo libertario.

En esa ingeniería electoral también aparece Horacio Rodríguez Larreta. El exjefe de Gobierno, de buena sintonía con Martín Lousteau, ya confirmó que buscará volver a competir por la Ciudad en 2027 y, según aseguran en su entorno, mantiene abiertos los canales de diálogo con otros espacios para evaluar una eventual confluencia.

En ese armado, Daniel Angelici emerge como uno de los principales promotores de una coalición opositora más amplia. El histórico operador radical, con diálogo fluido tanto con Mauricio Macri como con Jorge Macri, impulsa la reconstrucción de una alianza similar a la que supo representar Juntos por el Cambio.

Los límites los marcan, como bien señaló Loupias, el kirchnerismo y La Libertad Avanza. Así las cosas, el acercamiento entre el PRO y los libertarios tanto a nivel nacional como en CABA complejiza cualquier intento de reeditar aquel viejo esquema.

Esa estrategia ya tuvo una primera expresión electoral en la Ciudad de Buenos Aires con el frente Ciudadanos Unidos, una alianza integrada por sectores del radicalismo y espacios afines que buscó instalar una opción de centro por fuera de la polarización.

Si bien la experiencia tuvo un alcance acotado en términos electorales, dentro de la UCR la consideran un punto de partida para la construcción de acuerdos más amplios que permitan avanzar en la conformación de una alternativa opositora con proyección nacional.

El frente fue impulsado por los gobernadores radicales, entre ellos, el santafesino Maximiliano Pullaro, y buscó consolidar una propuesta basada en el equilibrio fiscal, el fortalecimiento institucional y la gestión. En la boleta porteña llevó como candidatos a diputado a Martín Lousteau. Larreta, por caso, apoyó la lista.

Con ese objetivo, en la UCR consideran que los próximos meses serán determinantes para definir el mapa opositor y para medir hasta dónde es posible reconstruir un espacio común y quiénes podrían conformarlo.

"La gente está cansada de la grieta. Nos pide soluciones, acuerdos y dirigentes que puedan sentarse en una mesa para resolver los problemas reales. El radicalismo tiene la historia, los equipos y la vocación para liderar esa construcción", dijo Loupias y concluyó: "Nuestro desafío es volver a enamorar a los argentinos”.