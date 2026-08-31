En La Pampa, Axel Kicillof cuestionó a Milei: "Está en campaña, sería bueno que se ocupe de la economía de la gente"

El gobernador bonaerense firmó un convenio hídrico con su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, y aprovechó el escenario para apuntar contra el Gobierno nacional por el recorte de obras, la discusión por las PASO y la condena a Cristina Kirchner.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto , firmaron este lunes en Santa Rosa un convenio para planificar acciones de prevención y respuesta frente a los efectos del fenómeno climático El Niño . El acuerdo apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas provincias en materia de obras hídricas, en un contexto en el que, según advirtieron, el fenómeno climático podría manifestarse con mayor intensidad que en años anteriores.

Durante el acto -que se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno pampeana, y en el que Kicillof estuvo acompañado por los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Javier Alonso (Seguridad), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo)- se suscribieron además acuerdos de cooperación relacionados con la seguridad, gestión hídrica, obras y turismo.

En ese marco, Kicillof consideró prematuro hablar de la próxima elección y cuestionó que la agenda del Gobierno nacional esté marcada por la carrera electoral. "Falta mucho para el momento electoral. Es prematuro hablar de eso, los tiempos se aceleraron porque el presidente trabaja solo para ser reelecto, está en campaña. Bueno sería que se ocupe de El Niño, de los endeudados, de la economía de la gente, de la falta de medicamentos, del salario para los docentes. Pero su preocupación es la reelección, viaja al exterior de manera reiterada y no discute los problemas que tenemos" , planteó el gobernador e indicó: "Falta mucho para las elecciones. Nos gustaría encontrar soluciones para los problemas de la gente" .

Kicillof sostuvo también que "nuestro país se forma con provincias que preceden al gobierno nacional" y remarcó que junto a Ziliotto "siempre" trabajaron "para defender el federalismo". El gobernador bonaerense hizo eje en el plano fiscal y afirmó que "toda la recaudación tributaria de la Argentina se produce en las provincias", al tiempo que describió una situación económica compleja a nivel local: "La micro está mal: el turismo, el comercio, la industria".

En esa línea, cuestionó el relato oficial sobre la marcha de la economía. "Hay un esfuerzo muy grande del Gobierno nacional para decir que todo anda bárbaro, cuando hay unos pocos sectores con condiciones favorables. Hay 21 millones de familias endeudadas, 6 millones en condición de mora, la gente no llega a fin de mes", afirmó y agregó: "Este que estamos transitando no es el único camino" .

Posteriormente, Kicillof cuestionó también que los recursos que las provincias transfieren al Estado nacional no vuelvan luego en forma de inversiones para el interior del país. "Lo que nunca había pasado es que, con los recursos que las provincias ceden al Estado nacional, luego no se utilicen para nada del interés de las provincias, como obras o medicamentos. Los recursos no vuelven en nada", puntualizó. En esa línea, precisó que la provincia de Buenos Aires genera "el 40% de los recursos con actividad" de su territorio y que existen fondos disponibles para trabajar en las cuencas hídricas y ejecutar obras, pero que "el gobierno nacional dice que no hace falta el Estado y que trabaja para destruirlo".

El mandatario bonaerense fue especialmente crítico con la falta de ejecución de fondos destinados a infraestructura hídrica. "Lo que se recauda para obras hídricas no se hace. Pagamos impuestos, recauda el gobierno nacional, pero no hace obras. La obra falta. Estamos hablando de recursos destinados a un efecto, pero que se utilizan para otro", planteó, y cifró en 290 mil millones de pesos los fondos en esa situación.

Kicillof vinculó ese diagnóstico con la magnitud que podría tener El Niño este año. "El Niño será más fuerte que en años anteriores, habrá precipitaciones más fuertes, por eso las provincias de La Pampa y de Buenos Aires llevan adelante obras sin la ayuda del Gobierno nacional", subrayó. En ese sentido, apuntó contra la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el financiamiento de obras y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para situaciones de emergencia: "El gobierno nacional cortó todas las obras y eso va a generar impactos. También cortaron ATN para emergencias. Son 2.100 billones de pesos que el gobierno nacional decidió no otorgar a las provincias".

El gobernador también se refirió al debate por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y lo relacionó con la estrategia electoral del oficialismo nacional. "Quieren sacar las PASO porque eso facilitaría la reelección de Milei. Solo quieren un cambio en la normativa electoral para asegurar eso, lo dicen abiertamente. Nosotros creemos que no es la forma en que hay que dar la discusión, menos si se lo quiere hacer a cambio de recursos y obras para las provincias", sostuvo. Al ser consultado por la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, Kicillof afirmó: "Cristina es inocente y su condena es injusta".

Por último, el gobernador bonaerense subrayó la relevancia de este tipo de acuerdos bilaterales en el contexto actual. "Es muy importante entonces firmar este tipo de convenios de cooperación entre provincias. El federalismo debería tener un gobierno nacional que crea en él. Nosotros intensificamos el trabajo entre provincias y esa es la forma que tenemos de honrar el federalismo. Nuestro país es federal", cerró Kicillof.

En ese contexto, Ziliotto resaltó: "Esto que hacemos es en defensa de la gente y la producción. El clima no distingue entre jurisdicciones o partidos políticos, tampoco hay ciudadanos de primera o de segunda. El Gobierno nacional debe destinar recursos porque de la crisis nadie se salva solo". Y reiteró un pedido al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para trabajar "políticas de Estado" en ese sentido "porque está en juego la vida de las personas y también la economía".

"El agua no conoce límites administrativos, por eso tenemos que dar respuesta conjuntas ante posibles desbordes", explicó a su turno José Gobbi, funcionario pampeano a cargo del área hídrica. Luego, Katopodis planteó que "el Gobierno nacional tiene una responsabilidad fundamental para que podamos estar preparados frente a un extremo climático que está fuertemente pronosticado, pero no destina los recursos para ello".