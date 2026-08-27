Santa Fe aprobó la reforma electoral: PASO para vicegobernador, debates obligatorios y cambios en los pisos

La propuesta del oficialismo provincial fue apoyada por unanimidad en el Senado y se convertirá en ley. Contempla distintas modificaciones que regirían para los comicios del 2027, cuando la el distrito renovará su Poder Ejecutivo.

Santa Fe contará con cambios en el sistema de votación en 2027.

El Senado de Santa Fe aprobó este jueves por unanimidad la reforma electoral impulsada por la fuerza del gobernador Maximiliano Pullaro . De esta manera la provincia introducirá cambios en su sistema de votación con miras a las elecciones del próximo año, donde renovará, entre otros cargos, su Poder Ejecutivo.

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La iniciativa contó con los votos de los 19 legisladores , incluyendo al peronismo, que acompañó en general aunque rechazó algunos artículos en particular. Ahora, se convertirá en ley, ya que llegaba con luz verde desde la Cámara de Diputados, donde cosechó 43 sufragios a favor y cuatro negativos.

En un hecho histórico, Pullaro ya había logrado reforma la Constitución local y quedó habilitado para buscar un segundo mandato en caso de querer hacerlo.

Precisamente la reforma electoral busca adaptarse a la nueva Carta Magna santafesina. Entre sus principales puntos, reconoce formalmente el Voto Joven, incorporando el derecho de los habitantes de 16 y 17 años a participar en las elecciones provinciales y locales.

Uno de los hechos más curiosos es que amplía las posibilidades de participación en las elecciones primarias, ya que una misma candidatura a gobernador podrá presentarse en hasta tres fórmulas con diferentes precandidatos a vicegobernador.

Cada fórmula competirá de manera autónoma y sus votos no se acumularán. De esta manera, la ciudadanía podrá participar de la definición de quién integrará la fórmula que competirá en las elecciones generales.

Asimismo, establece que la designación del Secretario Electoral requiera el acuerdo de la Legislatura.

El Senado de Santa Fe le dio sanción definitiva a la reforma electoral.

En materia de participación ciudadana, se incorporan debates electorales obligatorios para los candidatos a gobernador y para los candidatos a intendentes de ciudades de más de 20 mil habitantes.

El nuevo esquema mantiene en las PASO las cinco boletas únicas, una por cada categoría. En las elecciones generales, en cambio, habrá tres (una par las categorías de gobernador y vicegobernador y diputados provinciales; otra para la elección de senador, y una tercera para intendente y concejales).

En cuanto a los pisos electorales, el proyecto establece que las agrupaciones políticas deberán alcanzar el 1% del padrón correspondiente para superar las PASO. En las elecciones generales, se fija un piso del 4% para acceder a la distribución proporcional de bancas.

El nuevo Código prohíbe el uso partidario de las cuentas oficiales del Estado y establece sanciones frente a la difusión maliciosa de información falsa.

En cuanto a la paridad de género, se unifican las normas existentes y se establece un régimen contable y sancionatorio más estricto para las agrupaciones políticas.

También se amplía la oferta electoral al habilitar la presentación de listas de candidatos a diputados provinciales sin candidatura a gobernador, así como de listas de concejales sin candidatura a intendente.