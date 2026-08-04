En una visita a Bahía Blanca, Julio Alak volvió a cuestionar el reparto de fondos con la Casa Rosada

En una visita por Bahía Blanca, el jefe comunal platense calificó de "insostenible" que la Provincia aporte el 40% de los recursos nacionales y reciba apenas el 20%. El gesto se suma a una recorrida territorial que en el peronismo bonaerense leen con la mira puesta en 2027.

El intendente de La Plata, Julio Alak , y su par de Bahía Blanca, Federico Susbielles , encabezaron este martes la firma de un hermanamiento entre ambas ciudades, en el marco de una agenda compartida que combinó gestión municipal con un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional.

El encuentro se dio durante la presentación del Código de Ordenamiento Urbano bahiense, ante representantes institucionales y académicos de la ciudad del sur bonaerense.

En ese contexto, Alak fue crítico con la administración de Javier Milei y acusó al esquema actual de reparto de recursos de "estrangular" a la provincia de Buenos Aires. El intendente platense calificó al sistema de distribución como unitario y obsoleto, y remarcó que resulta "insostenible que Buenos Aires aporte el 40% de los recursos y reciba el 20%" , según trascendió de sus declaraciones durante el acto en Bahía Blanca.

Más allá del cruce político, el eje central del encuentro fue la cooperación institucional entre los dos municipios. Alak compartió los avances del Plan de Ordenamiento Territorial local y acompañó a Susbielles en la presentación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano bahiense, antes de la firma formal del convenio de hermanamiento.

"Bahía Blanca tiene un perfil académico, productivo y cultural muy fuerte, es una ciudad de enorme relevancia" , destacó Alak, y agregó que "los argentinos y los bonaerenses la sienten como una de las ciudades más relevantes que ha construido nuestra patria en sus 200 años" . El dirigente platense también trazó un paralelismo entre ambas ciudades: "La Plata fue una de las primeras ciudades de América en ser planificada antes de poblarse y Bahía Blanca está encarando un proceso de ordenamiento urbano". Y adelantó que el Plan de Ordenamiento Territorial de La Plata será presentado públicamente junto al gobernador Axel Kicillof dentro de un mes.

Por su parte, Susbielles explicó que el vínculo entre ambas gestiones lleva tiempo de gestación: "Hace tiempo venimos conversando con Julio Alak para que Bahía Blanca y La Plata puedan generar mecanismos de colaboración y trabajo conjunto ya que tienen temas de mucha similitud". El intendente bahiense ponderó el perfil académico y productivo de la capital bonaerense y señaló que el acuerdo apunta a construir "un equipo de trabajo para poder realizar intercambios" que trascienda a las gestiones actuales. Según detalló, ese equipo retomará parte del grupo que trabajó de cara al Bicentenario bahiense y sumará representantes de la Universidad Nacional del Sur, la UTN, la UPSO, el CONICET, la Unión Industrial y la Cámara de Comercio local.

El convenio firmado por ambos jefes comunales prevé el intercambio de metodologías y herramientas tecnológicas para la administración tributaria, el seguimiento de obra pública e infraestructura urbana, la digitalización de trámites y la promoción de la transparencia de datos, entre otros puntos. Además, contempla instancias de capacitación conjunta y un espacio de trabajo experimental para el diseño y evaluación de proyectos urbanos y territoriales.

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Según la información a la que pudo acceder este medio, la agenda de Alak y Susbielles incluirá un encuentro con el expresidente y exgobernador bonaerense Eduardo Duhalde. Juntos, mantendrán un diálogo con referentes sociales y dirigentes gremiales de la ciudad y de la Sexta Sección electoral.

El recorrido por Bahía Blanca se inscribe en una agenda territorial que Alak viene desplegando desde hace meses. En su rol de secretario de Formación Política del PJ bonaerense, el intendente platense impulsa encuentros en distintos municipios de la Provincia, con la participación de jefes comunales, dirigentes y referentes del peronismo, además de avanzar en reuniones institucionales y acuerdos de gestión.

Esa construcción se complementa con una serie de reuniones políticas con dirigentes de distintos sectores del justicialismo, entre ellos Natalia De la Sota, Juan Manuel Urtubey y referentes del duhaldismo. En el entorno del jefe comunal platense explican que la estrategia apunta a fortalecer una red territorial, ampliar vínculos dentro y fuera del peronismo y consolidar un perfil provincial, en un escenario donde comienza a tomar forma la discusión por el liderazgo bonaerense de cara a 2027.