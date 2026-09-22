Detectaron un nuevo caso de dengue en la Provincia de Buenos Aires

El contagio corresponde al serotipo DENV-3 y tuvo antecedente de viaje a Ecuador. Ya son tres los registros confirmados en esa jurisdicción durante las últimas semanas.

Se confirmó un nuevo caso de dengue en la Provincia de Buenos Aires y corresponde a una persona que había viajado recientemente a Ecuador . El contagio fue identificado como DENV-3 , según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 36.

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Con esta confirmación, la temporada 2026-2027 acumula tres casos de dengue en el país. Anteriormente, se habían registrado otros dos en la misma jurisdicción durante la semana epidemiológica 32.

El informe sanitario también señala que actualmente hay siete casos clasificados como probables en Buenos Aires, Salta y Entre Ríos. A su vez, 489 notificaciones continúan bajo investigación como casos sospechosos, mientras que otras 376 fueron descartadas.

El escenario epidemiológico nacional continúa considerado de bajo riesgo . El análisis de los registros de los últimos años muestra que la cantidad de contagios se mantiene en niveles reducidos y sin diferencias importantes frente al mismo período de la temporada anterior.

Además, las cifras se encuentran muy por debajo de los máximos alcanzados durante los años de brotes epidémicos. Sin embargo, las autoridades sanitarias remarcan la importancia de mantener una vigilancia intensificada .

Nuevo caso de dengue confirmado en la Provincia de Buenos Aires.

Casos probables de chikungunya

El informe también indicó que no se confirmaron nuevos casos de fiebre chikungunya durante la semana epidemiológica 36. Así, solo se confirmó un caso de fiebre chikungunya en el país durante esta temporada. Se trata de un contagio registrado en Salta durante la semana epidemiológica anterior.

Por otra parte, seis personas fueron clasificadas como casos probables. Cinco corresponden a distintos departamentos de Salta, General San Martín, Orán y Rivadavia y el otro fue registrado en Formosa.

El antecedente del brote registrado este año en el Noroeste argentino llevó a las autoridades a recomendar que continúe la vigilancia epidemiológica. También se pidió reforzar la búsqueda de posibles contagios entre las personas que presentan cuadros febriles agudos sin una causa específica, con el objetivo de identificar rápidamente eventuales focos de transmisión.