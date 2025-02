Fernando Gray: "Tiene que haber una renovación profunda del peronismo"

Fernando Gray: Milei se tiene que asumir presidente de la Argentina, no opinar ni fijar posturas como economista o ciudadano. Debe asumir una representatividad que evidentemente lo supera. En este caso, como mínimo, tiene que dar explicaciones precisas y contundentes. Decirnos quién le llevó el dato o quién le pidió el posteo. Si el Presidente se jacta de echar a funcionarias y funcionarios porque se mueven de su línea política, ahora debiera actuar en consecuencia con quienes hayan sido responsables y asumir su propia impericia como jefe de Estado.

P: ¿Cómo analiza el contexto nacional?

FG: Estoy muy preocupado. Argentina oscila entre extremos: estatización total o privatización masiva, como en los '90. Estas oscilaciones generan crisis económicas, sociales y pérdida de credibilidad internacional. Lo viví en mi municipio con el Correo Argentino: estatal, luego privado, trabajadores en la calle, y otra vez estatal. Nos falta un horizonte claro. Hay debates que en el mundo ya están saldados, pero acá seguimos atascados. Yo apuesto al equilibrio, al diálogo, a los consensos y a políticas públicas responsables. Este gobierno avanza hacia un extremo cuyas consecuencias veremos pronto.

P: ¿Cómo impactan las políticas económicas en el municipio?

FG: Creemos que el trabajo es el mayor ordenador social, algo que el peronismo perdió de vista al centrarse en planes sociales en vez de fomentar la industria y la producción. Por eso impulsamos Invertí en Esteban Echeverría: eximimos de tasas a las empresas que se instalan en el distrito por 10 años. Lo consensuamos con todos los bloques políticos, ajustando plazos según los resultados. Gracias a eso, hoy somos líderes en logística, distribución e informática. Tuvimos casos concretos: una fábrica de calzado que producía para Adidas arrancó con 70 empleados y creció hasta mejorar la calidad de vida de muchas familias. Pero con la apertura indiscriminada de importaciones, quebró. Luego, con otro gobierno, volvió a instalarse. Ahora la situación es aún peor: importaciones abiertas, dólar barato y costos internos por las nubes. La industria del calzado está devastada. No necesitamos más Uber, necesitamos empleo formal, con aportes y una mirada productiva a futuro.

P: Mientras tanto, un montón de gente se queda sin trabajo.

FG: Sí, gente con experiencia y conocimiento que queda fuera del mercado. Ya vivimos esto. Con la privatización de AySA, no se hizo un solo metro de agua potable ni cloacas en el conurbano. Las tarifas se vuelven internacionales, como con la luz ahora, y las obras en zonas no rentables desaparecen. ¿Qué empresa va a invertir en cloacas para Virrey del Pino o Fiorito? Nadie. El Estado tiene que hacerlo, porque por cada dólar en agua y cloacas se ahorran siete en salud. Es mejorar la calidad de vida. Eso no lo van a hacer los privados.

P: Días atrás hubo una presentación de un grupo de intendentes con Katopodis en contra de la paralización de la obra pública…

FG: Yo no comparto, pero respeto a este gobierno que fue democráticamente elegido por sectores muy importantes de nuestra población. El voto es sagrado. Ahora, enfrente debería haber una oposición seria, responsable, con propuestas y proyectos. Esa oposición debería estar encabezada por el Partido Justicialista a nivel nacional y a nivel provincial. Y en este momento esa oposición está muteada, silenciada. ¿Quién habla? Nadie. Diputados nacionales, legisladores, exfuncionarios, dirigentes, todos callados. Mientras tanto, cierran empresas como Dánica y nadie dice nada. Yo no voy a mirar para otro lado. Soy un dirigente político: voy a hablar y actuar en todas las instancias necesarias, incluso judiciales. Quienes tienen responsabilidades en el partido deben pronunciarse porque para eso están. Pero ahora, el partido hoy está silenciado.

P: Pero Kicillof también denuncia todo esto.

FG: El gobernador es una figura importante institucional y políticamente y debería tener más visibilidad sobre la agenda pública, no solo sobre lo que pasa en materia económica sino también en temas graves como la seguridad. No se puede mirar para otro lado. Hace más de 30 años estamos todos los días viendo hechos de inseguridad graves en la provincia de Buenos Aires y no mejora nunca. Debe liderar, convocar a todos los sectores y avanzar con políticas serias para reformar justicia, leyes y sistema penitenciario. No se resuelve en un día, pero hay que marcar el rumbo. Representa al 40% del país y debe hablar también de estos temas.

Fernando Gray 1.jpg

P ¿Cómo analiza, entonces, la situación del peronismo?

FG: P: El PJ nacional está hoy en manos de Cristina Fernández de Kirchner, quien no tiene los suficientes consensos de la mayoría del peronismo para estar a cargo de la presidencia. No se sientan con ella 10 gobernadores peronistas a plantear la postura del Partido Justicialista. Ella encabeza y representa un sector importante, pero no mayoritario, que es La Cámpora. A nivel provincial, el Partido Justicialista está encabezado por Máximo Kirchner. Las elecciones no fueron transparentes y estoy discutiéndolo todavía en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Máximo Kirchner representa al peronismo de la provincia de Buenos Aires? No, él representa a La Cámpora. Entonces eso nos achica la base de representación de nuestra provincia, que es muchísimo más amplia. Hay que mirar el interior de la provincia de Buenos Aires, los sectores productivos, los sectores industriales, las cámaras comerciales. La verdad, ninguna cámara comercial se va a sentar con La Cámpora a discutir la política comercial de la provincia de Buenos Aires. Ningún empresario, ni las entidades del campo y la agroindustria. Hoy estamos muy mal electoralmente. No se van a sentar con La Cámpora a discutir, ni a ver, ni a hablar nada. El peronismo se tiene que sentar con humildad y con autocrítica con las entidades rurales, con los representantes del campo -a los que ellos llaman latifundistas, que atrasa 40 años- a ver cómo se hace para salir adelante. Entonces, hay un problema de representación, sumado a una falta de autocrítica que nuestro espacio no tuvo. El gobierno anterior peronista fue muy grave.

P: ¿Hace falta, primero, una autocrítica?

FG: Debe haber una autocrítica o una reflexión frente a la comunidad y tiene que haber una renovación profunda del peronismo y de todo el campo que nosotros representamos, que va mucho más allá del peronismo. Hacen los actos en los mismos distritos desde hace 10 años o 15 años, con la misma gente aplaudiendo en la primera fila, con el mismo hilo discursivo. No se puede hacer lo mismo 20 años. Nosotros tenemos que ser una alternativa, un espacio superador a este gobierno, que le hable a las nuevas generaciones, que hable a nuevos colectivos, a los nuevos semejantes, las nuevas demandas sociales en un mundo que es otro. La agenda del mundo también es otra. Nosotros nos debemos una renovación. Tenemos la obligación de renovar nuestro espacio y representar dignamente a más de 5 millones de bonaerenses que no votaron a este gobierno, sino que nos votaron a nosotros y que hoy no tienen voz.

P: ¿Pueden sentarse a discutir esto en una mesa todos los sectores del peronismo?

FG: Kicillof se quedó a mitad de camino, no está ni de un lado ni del otro. No podés quedar bien con todos y todas. Yo hace tiempo pido una renovación del partido. Ahora vienen elecciones para elegir legisladores nacionales y provinciales. A nivel nacional habrá boleta única. ¿Tengo que elegir candidatos de mi espacio que no van a representar ninguna idea o propuesta para mi municipio y que no me representan? ¿Por qué? Legisladores nacionales de La Cámpora nunca me llamaron para saber qué proyectos necesita Esteban Echeverría, que tiene 350.000 habitantes, como una provincia. Acá cerró Cresta Roja y dejó 800 trabajadores en la calle, y en cuatro años no recibí un llamado. ¿Y se supone que yo, desde el distrito tengo que apoyar los diputados provinciales que ponga Máximo Kirchner con su lapicera mágica desde el Instituto Patria y salir a hacerles campaña?

P: ¿Qué cambió?

FG: Que perdimos las elecciones. Con la boleta única, ahora los candidatos y las candidatas van a ser más visibles. Antes pasaban una lista sábana, inadvertidos. Yo voy a disputar espacios, a competir y nos veremos.

P: ¿La idea es participar de una interna con todos los sectores que se presenten?

FG: El partido debería dar las garantías necesarias para que compitamos por dentro. Ahora preguntémosle a (Ricardo) Quintela cómo le fue. Le tiraron los avales por la ventana. Hay que definir primero si va a haber PASO a nivel nacional o no. Qué va a hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si van a desdoblar o no. El gobernador tiene que sentar la postura él, no decir que es responsabilidad de la Legislatura. Debe decir si va a desdoblar, si va en el mismo espacio o en otro. Entonces, si hay condiciones, será por dentro. Si las condiciones no están, analizaremos otra cosa. Hace más de 20 años que tengo conducta y coherencia. Estoy siempre en el mismo espacio y diciendo lo que digo en el mismo espacio. No me corrí nunca ni 2 milímetros, pese a que me han hecho de todo. Estoy sentadito acá con el apoyo de mis vecinos. Yo escucho a la calle, cada 10 días recorro un municipio del interior de la provincia y del conurbano. Escucho a la gente, a las entidades, a las empresas, a los comerciantes. Hay sectores muy importantes de nuestra comunidad que no están representados. Sectores del peronismo y de otros espacios también. Y ahí es donde vamos a trabajar.

P: O sea que no descarta ir por afuera…

FG: Hay un Gobierno nacional con una agenda potente. En frente hay un espacio que está liderado por La Cámpora. Nuestro espacio, a nivel local con proyección provincial, no está ni con el gobierno, ni con La Cámpora. Los que pensamos distinto nos iremos juntando en el camino. Somos muchos abajo, pero los que tienen responsabilidad tienen que pensarlo seriamente: gobernadores e intendentes tienen que empezar a ponerse el traje de dirigentes porque acá hay cuestiones muy sensibles para toda nuestra población.

Fernando Gray 2.jpg Fernando Gray cuestionó los liderazgos de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

P: ¿Existe la posibilidad de que se acerquen al grupo de intendentes que trabajan en una construcción para Kicillof?

FG: Estoy en comunicación con los principales dirigentes políticos de la Argentina. Si los dirigentes no están a la altura de las circunstancias, la gente se los va a llevar puestos. ¿Cuántos hechos de inseguridad grave tolera una comunidad?, ¿Cuántos cierres de empresas, ¿Cuánta falta de trabajo? Hay que competir, hay que mostrar que hay una dirigencia que está a la altura de las circunstancias, que es una dirigencia razonable, que está preparada, que está formada, que tiene conocimiento, que tiene equipo técnico, que tiene experiencia y que hay un plan B. Hay que demostrar que hay un plan B. La provincia también necesita transformaciones estructurales muy fuertes: estamos con hospitales de hace 70 años, con sistemas educativos que atrasan y con una infraestructura que se nos cae. Tenemos que poner en valor nuestra provincia, que es el motor productivo del país.

P: Con el recorte de fondos nacionales ello se torna más complejo.

FG: La provincia de Buenos Aires está mal hace mucho tiempo. Acá hay una discusión que tiene que dar el gobierno de la provincia, que es el tema de la coparticipación. Y no es únicamente una cuestión de recursos, sino de organización también. Hay que pensar productivamente qué vamos a hacer, en el mundo se aplica hace años la economía del conocimiento. Tenemos que pensar en otra escala de desarrollo de nuestra provincia. Hay que apostar a una provincia productiva, que tenga protagonismo, que tenga más voz. Somos el 40% del país. Creo muchísimo en el potencial del interior del país, hay que trabajar juntos en estos. Hay que barajar y dar de nuevo en la provincia, en la Nación y en nuestros municipios. Hay que hacer una profunda renovación de todo lo que venimos desarrollando durante años, porque indudablemente hay otra agenda y otro caudal de temas que tenemos que representar.

La cuestión electoral

P: ¿Está de acuerdo con desdoblar las elecciones?

FG: Somos de las pocas provincias que votamos todos los cargos juntos. Esto hace que la discusión se centre en la presidencia y la intendencia, dejando al gobernador en segundo plano. En el resto del país, votan su gobernador en una fecha separada lo que hace que los candidatos a gobernador deben presentar equipos, propuestas y debatir. Acá no sabemos qué piensan ni qué harán en educación, salud o seguridad. Quien quiera gobernar debe explicar su plan para hospitales, escolaridad, créditos y hasta IOMA. Mi provincia hay que discutirla. Los candidatos tienen que dar la cara. Yo goberné con cuatro presidentes y cuatro gobernadores, y siempre pasó lo mismo: no sabemos qué van a hacer.

P: ¿Qué opina del proyecto de Ficha Limpia?

FG: Estoy a favor de que haya Ficha Limpia. Ahora, esta Ficha Limpia se tiene que discutir después de las elecciones de este año. No se puede discutir a cuatro o cinco meses de un cierre de listas. En noviembre siéntense en el Congreso y saquen un proyecto serio, como corresponde, bien estricto. Hay que hacerlo después de las elecciones. Están discutiendo todo el tiempo cambiar las normas a mitad de camino y no está bien. Las discusiones sobre sistemas electorales en los países serios, no se dan en años electorales. Hacerlo ahora, esto me parece un vicio poco serio y oportunista.

P: ¿Está a favor de la boleta única papel en la provincia?

FG: La provincia debe tener autonomía y definir su propio calendario y sistema electoral. Hoy conviven dos métodos: boleta única y boletas en papel. Tenemos que tener boleta única también en la provincia de Buenos Aires y también avanzar en ficha limpia, son cuestiones de calidad institucional. Además, el partido debe elevar sus estándares: establecer requisitos para candidatos y actualizar padrones, que siguen desactualizados desde 1950, con fallecidos y afiliaciones erróneas.

P: ¿Se puede salir esta encrucijada?

FG: Vamos a tener que salir, si queremos ser una alternativa a este gobierno. Soy optimista en todos los planos de la vida, pero no veo que, con la misma gente, ni yendo a lo mismo la sociedad nos pueda llegar a acompañar. Necesitamos una agenda de trabajo distinta.

P: ¿Qué percibe en la calle, porque las encuestas le dan bien al presidente Milei?

FG: El tema no es si le dan tan bien a Milei, sino que hay sectores del partido que creen que, si le va mal a este gobierno, los van a ir a buscar. Lamento informarles que no los van a ir a buscar porque la gente va a ir para adelante, va a preferir un mal gobierno antes que volver para atrás. Si nosotros no tenemos la capacidad de renovarnos, va a ser un problema para el país y para nuestra provincia. Yo apuesto a una renovación seria, responsable, convocando a mucha gente que me llama de distintos ámbitos, académicos, cámaras de representación y entidades, a que realmente construyamos algo distinto, que sea superador, que podamos dialogar, ser serios, que tengamos gente calificada para los lugares que necesitamos. Cuando me distancié de La Cámpora fue porque tengo la absoluta convicción de que ocuparon los principales cargos de nuestro país sin tener la calificación y la experiencia suficientes. Les faltaba 20 años de estudios y de gestión, y eso lo pagamos millones de argentinos. Entonces, para determinados lugares en el mundo, como una empresa, como cualquier lado, hay que estudiar, capacitarse, tener experiencia, tener formación, un montón de cosas y tenemos que levantar la vara. Y en eso es lo que estamos trabajando.

P: ¿Cómo ve a Kicillof?

FG: Yo al gobernador lo veo como una variante del cristinismo y de la Cámpora. Si no es así, lo tendrá que demostrar. Es más, creo que al final del camino terminan juntos. Tenemos que tener una segunda renovación del peronismo. Pasó y el peronismo se regeneró.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.jpg

P: ¿No se corre el riesgo de que en esa disgregación termine ganando La Libertad Avanza?

FG: Tendremos que resignarnos a perder de la mano de La Cámpora eternamente, o asumir la responsabilidad de generar algo distinto. El país necesita tener una oposición seria, responsable, realmente creíble y con convicciones.

P: ¿Podrían sumarse a este espacio dirigentes de otros partidos?

FG: Claro. Dirigentes chicos, muchísima gente del radicalismo, del socialismo, sectores independientes, sectores del peronismo. Los mejores cuadros, militantes y dirigentes hoy están en su casa, hay que ir a buscarlos. Debemos construir algo distinto con gente seria, responsable, con mucha formación y capacitación, sin especulaciones.

P: ¿Sería una alternativa por arriba?

FG: Con base en el peronismo, pero abierta. Con otra agenda, otra gente.