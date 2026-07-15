Qué dijo Jamie Carragher sobre Messi y la Selección argentina para que gane Inglaterra

El exdefensor del Liverpool aseguró que el equipo europeo debe sacar provecho de los momentos en los que el capitán argentino no retrocede para defender.

Sus declaraciones recordaron a las de Louis van Gaal antes del cruce de los cuartos de final de Qatar 2022.

Hoy Argentina enfrenta a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la semifinal del Mundial 2026 . El partido definirá un lugar en la gran final del 19 de julio, donde el rival será España .

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La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia después de superar a Suiza por 3-1 en los cuartos de final, mientras que el conjunto inglés avanzó tras vencer a Noruega por 2-1 .

En la previa del encuentro, el exfutbolista Jamie Carragher habló sobre Lionel Messi con un análisis que rápidamente generó repercusión. El histórico defensor del Liverpool aseguró que el quipo europeo debería sacar provecho de los momentos en los que el capitán argentino no participa de la presión defensiva .

La frase recordó inmediatamente a las declaraciones de Louis van Gaal antes del cruce entre la Albiceleste y Países Bajos en Qatar 2022 .

A pocas horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Jamie Carragher analizó cómo debería jugar el seleccionado europeo para intentar frenar a Lionel Messi.

Lionel Messi habló sobre el triunfo de la Seleccion argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026.

Durante una entrevista como comentarista deportivo, el exdefensor comenzó con un elogio hacia el capitán argentino: "Messi lleva 20 años haciendo esto y nadie encontró la respuesta para detenerlo".

Luego profundizó sobre el aspecto táctico y sostuvo: "Camina cuando los oponentes tienen la pelota". Y añadió que Inglaterra tiene que aprovechar que "Argentina solo defiende con nueve jugadores de campo".

La frase no tardó en viralizarse porque recordó a una declaración muy similar realizada por Louis van Gaal durante el Mundial de Qatar 2022.

En la previa de los cuartos de final, el entrenador de Países Bajos había afirmado: "Messi no juega mucho con el rival cuando éste tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades".

Lejos de verse condicionado, Messi fue una de las grandes figuras de ese partido. Dio una asistencia a Nahuel Molina, que convirtió durante el tiempo reglamentario, y lideró a la Selección en un partido que terminó definiéndose en la tanda de penales.

Después de marcar su gol, el capitán argentino se acercó al banco de suplentes neerlandés y realizó el clásico gesto del "Topo Gigio", llevándose las manos a las orejas en un claro mensaje hacia Van Gaal.

Mientras celebraba la clasificación a la semifinal, Messi fue entrevistado en la zona mixta y dejó varias frases que rápidamente recorrieron el mundo. Afirmó que no le gustaba que "se hable antes de los partidos" y que Van Gaal "no fue respetuoso".

Además, cuestionó el estilo del DT neerlandés al asegurar que "vende que juega al fútbol pero tira pelotazos al área".

En ese momento, el 10 observó que el delantero Wout Weghorst se encontraba cerca y lanzó la recordada frase: "¿Qué mirás, bobo? Andá para allá".

Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: hora, sede y árbitro

Hoy Argentina se enfrentará con Inglaterra a las 16:00 (hora Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar un duro desafío ante Suiza. Tras abrir el marcador con un cabezazo de Alexis Mac Allister, los europeos lograron empatar y el partido se definió en el alargue.

La Selección reaccionó en los minutos finales con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para clasificar a la próxima instancia.

Antes del cruce, el conjunto nacional había enfrentado a Egipto donde, luego de quedar abajo 2-0 en el primer tiempo, protagonizó una remontada histórica con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Inglaterra, por su parte, en los 16avos de final venció 2-1 a RD Congo, luego eliminó a México en los octavos de final y, en los cuartos, dejó afuera a Noruega tras imponerse por 2-1 con doblete de Jude Bellingham.

La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.

La FIFA designó como árbitro al estadounidense Ismail Elfath y estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El cuarto juez será el italiano Maurizio Mariani, mientras que el titular de reserva será Daniele Bindoni.