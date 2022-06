Ya es crítica la situación en 19 distritos por el faltante de gasoil

De acuerdo con el mapa actualizado, hay 14 provincias en rojo, donde hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan, y Mendoza. Y otras 4 que aparecen en naranja, San Luis, La Rioja, Catamarca y Chaco, en las que el suministro promedio es de 20 litros por unidad. Mientras que solo La Pampa, que aparece en amarillo, exhibe un escenario de carga de entre 51 y 100 litros.

En cambio, los distritos productores de hidrocarburos del sur del país son los únicos que por el momento no presentan problemas de abastecimiento, siempre de acuerdo con el relevamiento de la Fadeeac.

El análisis no es meramente descriptivo: según la entidad, un camión necesita entre 35 y 40 litros para recorrer 100 km.

La persistente falta de gasoil pone en jaque a la actividad agropecuaria, que advierte por el impacto en la cosecha y la siembra de trigo. “De esta forma no se puede continuar”, afirmó el presidente de la Federación Agraria Argentinas (FAA), Carlos Achetoni y agregó que “tanto el jefe de Gabinete como el mismo ministro de Agricultura dijeron que no hay problemas con el gasoil, que no va a faltar, y la verdad es que sigue faltando el combustible, sobre todo en los lugares puntuales en donde más demanda hay porque hay cosecha o porque se está preparando alguna siembra”.

El mismo diagnóstico trazó el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, quien pidió una “solución urgente” debido a que el problema comenzó a afectar a las economías regionales y advirtió que esta situación puede impactar “aún más en los precios”.

“Los reportes que nos llegan desde diferentes lugares del país son serios porque están afectando la operatividad de los productores”, sostuvo González y consideró que “hay que evitar que se instale un mercado del gasoil paralelo”, como ya está sucediendo en algunos puntos del país. En rigor, la situación en las localidades de frontera es aún más compleja, debido a que camiones del exterior (brasileños y paraguayos) llegan hasta esa zona para abastecerse de combustible barato, un escenario que también alcanza al suministro de naftas producto del desacople de los precios locales respecto de los valores internacionales.

Por último, el directivo de CAME afirmó que “la escasez de gasoil pone al borde del colapso a las economías regionales”.

El informe de Fadeeac también señala las dificultades adicionales que deben enfrentar los transportistas, ligadas al tiempo de espera en las largas filas para ingresar a las estaciones de servicio.

“El 29,6% de los transportistas debió esperar más de 12 horas para cargar combustible; 28,9% entre 3 y 6 horas; 24,4% entre 6 y 12 horas; y 17% entre 2 y 3 horas”, precisa.

En torno a la demanda actual de gasoil en el país, el presidente de YPF, Pablo González marcó que “Argentina hoy importa un 30% del gasoil que consume” e “YPF cubre el 55% de la demanda de gasoil argentino”.

Según datos de la empresa, en abril el mercado de gasoil registró el nivel más alto de la historia, con un volumen superior en 15,1% al de igual mes de 2019, en la prepandemia.

“YPF el mes pasado cubrió el 75% del incremento de la demanda del gasoil. Aumenta el consumo porque aumentan los kilómetros de transporte, hubo un aumento en el sector agropecuario. Es el mes de consumo más alto de la historia de gasoil. Nosotros cubrimos esta demanda histórica de gasoil y el 15% más”, detalló González.

Pese al escenario trazado por el titular de YPF, para el presidente de la Fadeeac, Roberto Guarnieri, “el panorama es cada día más complicado. La producción agropecuaria e industrial que ya sufren demoras se verán aún más afectadas si no se revierte la situación actual”.

“No podemos cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos y se pierden trabajos a causa de la incertidumbre que genera la falta de abastecimiento normal. Los choferes resignan horas de descanso para hacer filas y ver si tienen suerte de conseguir algo de combustible. A pesar de las promesas del Gobierno aún no hemos recibido confirmación alguna sobre la concreción de las importaciones”, dijo Guarnieri.