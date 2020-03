Quejas de provincias a Nación por trabas a envío de insumos

En ese sentido, aclaró que en Mendoza analizan la posibilidad de realizar compras de respiradores al exterior. “Si es posible, lo vamos a hacer de forma inmediata, pero apostamos a que Nación envíe lo que tenga que enviar”, dijo el gobernador. Y añadió: “Nosotros hemos preparado la infraestructura. Ahora necesitábamos poner los respiradores y los insumos que compramos para adaptar esa infraestructura que ya tenemos”.

El ministro Ginés González García recogió el guante y aseguró que "la única forma de distribuir con equidad un recurso escaso es que lo manejemos centralizadamente y en este sentido estamos protegiendo con equidad a todos". "El Estado que no planifica de manera centralizada pierde información vital para políticias públicas", dijo. "Me sorprende que alguien en este momento se ponga a hacer el malo; (Suarez) no entendió nada", retrucó el ministro de Salud y confirmó que la distribución "se hará también de acuerdo con los índices" de casos.

Otro mandatario radical, el correntino Valdés, deslizó un inconveniente similar, aunque en un tono menos confrontativo. En declaraciones consignadas por el medio local El Litoral, Valdés aseguró que mantiene un canal de comunicación fluido con el Gobierno de Alberto Fernández. “Estamos dialogando, ya hicimos un pedido para que nos lleguen respiradores lo antes posible”, dijo. “Conseguir respiradores es un problema grave en todo el país, estamos trabajando para mejorar nuestra infraestructura”, sostuvo a ese medio. Y, como el mendocino Suarez, no descartó realizar compras de insumos al exterior para saltear el centro de distribución con cabeza en la Casa Rosada.

El gobernador de Corrientes también solicitó la llegada de reactivos para agilizar la detección de contagios. “En el Malbrán se genera un cuello de botella”, manifestó Valdés.

Asimismo, en Buenos Aires, el senador radical Alejandro Cellillo manifestó en la misma línea: “Mi preocupación está en que los distritos hicieron una inversión fuerte para poder comprar respiradores y hoy esa compra está detenida por el Gobierno nacional. Esto abre una discusión a futuro sobre los municipios que hacen las cosas bien, tienen ordenados sus números y sin embargo no pueden disponer de lo que les corresponde”.