De la guerra total con Nación a la vuelta al diálogo, los gobernadores cierran 2025 con la pólvora mojada

Si bien se impusieron en la mayoría de las elecciones provinciales, los libertarios ganaron las nacionales y sacaron rédito de la polarización. El año finaliza en plenas negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas de Javier Milei.

El 2025 de los gobernadores estuvo signado por las elecciones legislativas del 26 de octubre , que marcaron el pulso de la política de norte a sur del país. A lo largo del año, las provincias atravesaron pasajes de diverso cariz en su vínculo con Nación. De la lluvia de reclamos y la guerra total con Javier Milei , a la vuelta del diálogo y las reuniones en la Casa Rosada, los mandatarios culminan el calendario con la pólvora mojada, consecuencia de la avanzada violeta en los comicios de medio término.

Más allá de la pulseada nacional, 14 distritos acudieron a las urnas para renovar cargos locales: CABA , Buenos Aires , Santa Fe , San Luis, Catamarca , La Rioja, Salta , Jujuy, Mendoza, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Corrientes. Estos últimos dos eligieron gobernadores, ya que sus calendarios quedaron desfasados como consecuencia de las intervenciones federales que atravesaron en el pasado.

De ese pelotón, solo los catamarqueños, mendocinos, riojanos y santiagueños votaron en paralelo a las nacionales, mientras que el resto optó por desdoblar. La foto final es contundente: los mandamases hicieron valer su poder territorial y se impusieron en 13 de las pujas. Solo el oficialismo porteño, referenciado en Jorge Macri , cayó vencido. Sin embargo, los caciques no pudieron revalidar los pergaminos en las legislativas y muchos de ellos sufrieron derrotas.

El racconto de 2025 incluye un mojón clave para los jefes provinciales. Fue cuando, en junio, al calor de una serie de reuniones en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los 24 caciques acordaron avanzar con dos proyectos de ley propios con el objetivo de granjearse fondos y quitarle discrecionalidad a la Casa Rosada . Los mismos consistían en generar nuevos esquemas de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.

Los mandatarios encausaron el malestar por los constantes incumplimientos de Nación. Obra pública, merma de las transferencias discrecionales y delegación de facultades como la educación, la salud y la seguridad sin los recursos correspondientes, entre otros, fueron algunos de los reclamos que los distritos pusieron sobre la mesa a la hora de avanzar en contra de la gestión mileísta.

Las iniciativas corrieron suertes disímiles. El texto sobre ATN fue aprobado por ambas cámaras y posteriormente vetado por Milei. El tributo a las naftas, en cambio, ni siquiera llegó a tratarse, ya que el Gobierno logró desactivarlo. De momento, duerme en los despachos legislativos. La jugada de las provincias tuvo una doble lectura. Por un lado, intentó robustecer las arcas provinciales quitándole competencias a Nación; por el otro, marcó un endurecimiento de los líderes dialoguistas y no con miras a las elecciones legislativas.

Precisamente, la contienda del 26 de octubre marcó el hecho excluyente del año. Los opositores desde la hora cero, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), mantuvieron la línea. Otros compañeros de la escudería Unión por la Patria (UP) que habían coqueteado con la Casa Rosada, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), se pintaron la cara y volvieron a los brazos de sus viejos socios del peronismo más beligerante para evitar ser fagocitados por la crew violeta.

En cambio, los gobernadores de cercanía ideológica con los libertarios decidieron cerrar filas con ellos a modo de cortafuegos. Así lo hicieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA). La suma fue positiva, porque todos se impusieron en sus pagos en la reyerta del 26-O.

Gobernadores Provincias Unidas Provincias Unidas, el nuevo frente de los gobernadores, hizo agua en las elecciones legislativas.

Debieron, sin embargo, hacer concesiones de peso, que van desde admitir el color violeta y ceder los nombres de los sellos, hasta colocar dirigentes del mileísmo en los primeros puestos de las listas. La novedad electoral la dio un puñado de caciques que ensayó una vía propia con resultados que estuvieron lejos de lo esperado. A fines de julio, Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) se reunieron en la Casa de Chubut y anunciaron la creación de un nuevo frente electoral diseñado para romper la polarización. Posteriormente, lo bautizaron "Provincias Unidas" y sumaron también al correntino Gustavo Valdés.

Juan Schiaretti fue el arquitecto del flamante espacio, que intentó abrirse paso con un discurso crítico de Javier Milei y del kirhnerismo, agitando una agenda "trabajo y producción". La empresa no tuvo los saldos esperados. De los seis mandatarios que la integran, solo Valdés pudo imponerse en su provincia. Lo hizo en un duelo voto a voto con la candidata libertaria Virginia Gallardo. Los demás cayeron derrotados, en algunos casos por el peronismo y, entre otros, por la marca presidencial.

La vuelta del Ministerio del Interior, un guiño a las provincias

Otro hito importante respecto a los gobernadores fue el regreso del Ministerio del Interior. En septiembre pasado, tras caer derrotado en las elecciones bonaerenses, Javier Milei desempolvó la antigua cartera que él mismo había disuelto y nombró al frente a Lisandro Catalán, mano derecha de Guillermo Francos, con el objetivo de recomponer el diálogo con los mandatarios subnacionales. Si bien hubo gestos de deshielo, la coyuntura electoral y la falta de billetera para resolver las cuestiones de fondo no sirvieron para hacer la diferencia, más allá de algunas fotos que quedaron en eso.

El gesto más fuerte ocurrió después de los comicios legislativos. Empoderado por la victoria, el Presidente convocó a 20 de los 24 líderes a la Casa Rosada, en un giro diplomático respecto a su posición previa. Kicillof, Melella, Insfrán y Quintela fueron los únicos que quedaron afuera del convite. La postal, de la que también participó el Gabinete en pleno, fue robusta. Nadie aventuraba que apenas 24 horas después Francos y Catalán, artífices del cónclave, darían el portazo.

Gobernadores Milei La reunión de Javier Milei con gobernadores luego de ganar las elecciones legislativas.

Así las cosas, todas las buenas sensaciones pendieron de un hilo en cuestión de horas. Pero el Presidente tomó la decisión de profundizar la veta diplomática y nombró al frente de Interior al todo terreno Diego Santilli, de largo bagaje en la política. La novedad fue recibida con beneplácito por los caciques dialoguistas, aunque con una advertencia. "Si no puede manejar plata, va a ser lo mismo que con Francos", explicaron.

Apenas asumido, Santilli inició una ronda de reuniones con los mandatarios, que incluyó visitas a Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Misiones y Corrientes, además de encuentros en Casa Rosada con Ignacio Torres, Jorge Macri, Raúl Jalil, Martín Llaryora, Sergio Ziliotto, Marcelo Orrego, Alberto Weretilneck y Gustavo Sáenz, entre otros. Su objetivo es blindar los apoyos para el Presupuesto 2026 y avanzar en la ambiciosa agenda de reformas libertarias.

El respaldo a la "ley de leyes" sería un hecho. De todos modos, las provincias dejaron un pliego de reclamos, entre los que se destacan fondos coparticipables, recursos, obra pública y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Más complejo se avizora el panorama para la reforma laboral, donde los mandamases marcan diferencias explícitas. Llaryora, por ejemplo, advirtió que hay que sentar a la mesa a todos los sectores, incluyendo a los gremios. Pullaro, en tanto, marcó que su mirada es pyme y explicó que el Gobierno tiene una mirada "pro empresarial".

El comportamiento de las transferencias

En el plano económico, el escenario muestra indicadores distintos. Según datos de Politikon Chaco, en el mes de noviembre de 2025, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $ 5,26 billones presentando así un descenso en términos reales1 del 5,4% respecto a igual mes del 2024; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-6,3% real mensual).

Transferencias El comportamiento de las transferencias automáticas entre noviembre del 2024 y del 2025. Politikon Chaco

En lo que respecta a coparticipación federal de impuestos, los giros alcanzaron los $ 4.875.439 millones (92,7% del total) y exhiben una variación real de -5,5% interanual. La caída se explica principalmente por los malos desempeños tanto del impuesto a las Ganancias (-3,3% i.a y -0,8% mensual) como del IVA (-3,5% i.a y -8,4% mensual); por su parte, también mostró bajas interanuales los impuestos Internos (-12,8%, aunque +4,8% mensual) y los Otros Coparticipados (-91,1% i.a y +19,9% mensual).

El índice no solo quedó por debajo de igual mes de 2024, sino que se convierte en el segundo peor noviembre desde 2017: queda –3,1% vs. 2023; -16,1% contra 2022; -10,2% respecto a 2021; -12,4% contra 2020; -1,0% en relación con 2019 y -5,3% vs. 2017, logrando ubicarse por encima únicamente de 2018 (+1,4%). Respecto a los fondos particularmente provenientes por Coparticipación, los de noviembre de 2025 quedan por debajo de igual mes de 2024, 2023, 2022, 2021 y 2020.

A nivel acumulado, el período enero-noviembre 2025 cierra con envíos totales por $ 2,20 billones, creciendo 37,5% vs. igual período del año anterior; aun así, los envíos acumulados del 2025 son los segundos más bajos para ese período desde el 2005.