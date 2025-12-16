Nación desembolsará $62.500 millones para la caja previsional de La Pampa

Lo acordó el gobernador Sergio Ziliotto con el titular de la ANSES. Es en el marco de la deuda que el Gobierno mantiene con el sistema jubilatorio de la provincia"

El Gobierno acordó con La Pampa el desembolso de $62.500 millones para la provincia , en el marco de la deuda que Nación mantiene con la caja previsional del distrito, un histórico reclamo pampeano que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.

El entendimiento fue rubricado por el gobernador Sergio Ziliotto con el titular de la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Bearzi . Mediante el mismo, se reducirán las acreencias que el Estado mantiene con el sistema jubilatorio de la jurisdicción.

El monto de $ 62.500 millones corresponde al financiamiento provisorio del déficit del Sistema Previsional de los agentes públicos provinciales, y se fundamenta en las auditorías realizadas entre los equipos técnicos del organismo nacional y del Instituto de Seguridad Social de La Pampa.

Al respecto, el jefe provincial afirmó en sus redes sociales que "no claudicar en la defensa de La Pampa da sus frutos".

"Este acuerdo es el resultado de la conciliación dictada por la Corte Suprema de Justicia ante nuestra demanda. Resulta necesario reconocer la predisposición del gobierno nacional, a través de Manuel Adorni, Diego Santilli y Carlo Guberman para un rápido entendimiento", detalló.

Desde la gestión de Ziliotto, manifestaron que el acuerdo "responde a la legalidad y legitimidad del reclamo del Gobierno provincial, pero se sustenta principalmente en la coherencia y constancia para sostenerlo utilizando todos los mecanismos institucionales a su alcance".

"En primer lugar, la vigencia de la Ley 27.260 que sentó las bases para definir un esquema de financiamiento para las provincias que no traspasaron sus regímenes previsionales a la órbita nacional", indicaron.

Asimismo, ponderaron la decisión provincial de adherir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por el Gobierno Nacional, ámbito en el cual se tramitan todas las demandas por deudas nacionales y en el que se concreta el presente acuerdo.

Por último, destacaron el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo mandato de conciliación propició este acuerdo.

Semanas atrás, Ziliotto se había reunido en la Casa Rosada con Santilli y Adorni, a quienes les trasladó el reclamo por la caja previsional pampeana.

Cómo se le pagarán los $62.500 millones a La Pampa

El monto acordado será transferido de la siguiente manera: inicialmente $ 2.500 millones, y el resto en doce cuotas mensuales y consecutivas de $ 5.000 millones desde enero de 2026, correspondiéndole a los municipios y comisiones de Fomento de la provincia el 11,73 % de los pagos recibidos, sumas que les serán transferidas ante cada desembolso de la ANSES.

Antecedentes: acuerdos de otras provincias lo largo de 2025, el Gobierno nacional suscribió convenios similares. Con Córdoba acordó la suma de $ 60 mil millones a pagar en 12 cuotas, mientras que con Entre Ríos convino transferir $ 48 mil millones en 8 cuotas.

A principios de noviembre, el gobernador Sergio Ziliotto participó de una audiencia de conciliación con el Gobierno nacional ante la Corte Suprema.

Por entonces, Ziliotto consignó que el monto superaría los $400 mil millones y que solo en 2025 debieron desembolsar $145 mil millones para cubrir el déficit.

Ziliotto tribunales Sergio Ziliotto junto al equipo de abogados de La Pampa, en noviembre pasado.

Previamente, la gestión pampeana había pedido una medida cautelar de carácter urgente para que la Justicia aborde el desfinanciamiento de su caja previsional. En la misma, adujeron "la imposibilidad de seguir financiando el déficit provocado por el corte total de los aportes desde el 10 de diciembre de 2023 que le corresponden hacer al Gobierno nacional en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260".

La génesis del tema data de la década de 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando 13 jurisdicciones decidieron no transferir sus cajas previsionales a la órbita del Estado. Se trata de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Ahora, diversos distritos hacen eje en el incumplimiento del Estado Nacional de las transferencias que deben cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, según lo previsto por el Pacto Fiscal de 1999 y la Ley 27.260. "Desde la asunción del presidente Javier Milei, esas transferencias fueron suspendidas por completo, lo que obligó a la provincia y a los municipios a sostener con fondos propios el sistema previsional", protestaron en La Pampa.