Verónica Magario renunció a su banca en Diputados y seguirá como vicegobernadora bonaerense + Seguir en









La vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense presentó su renuncia antes de jurar como diputada provincial. Su decisión se da en medio de la disputa por la sucesión y la definición de autoridades en la Cámara alta. En su lugar asumió Silvina Nardini.

Verónica Magario seguirá siendo la vicegobernadora de la provinica de Buenos Aires.

La vicegobernadora bonaerense y presidenta del Senado, Verónica Magario, presentó este martes la renuncia a la banca de diputada provincial que había obtenido tras encabezar la lista de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral en las elecciones del 7 de septiembre. La decisión se conoció en la previa de la sesión de la Cámara baja en la que debía prestar juramento como legisladora.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La renuncia fue formalizada mediante una nota dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados y leída durante la sesión, en la que se aclaró que el reemplazo será definitivo. De esta manera, Magario no llegó a asumir el cargo y continuará al frente del Senado provincial.

Verónica Magario renunció a su banca en la Legislatura bonaerense La definición se produjo en un contexto de fuerte tensión interna dentro del peronismo bonaerense, atravesado por la discusión sobre la línea de sucesión del Poder Ejecutivo y la conformación de las autoridades de la Cámara alta. En particular, el kirchnerismo viene reclamando la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar proyectos del Ejecutivo que están próximos a perder estado parlamentario y para avanzar en la designación de las vicepresidencias del Senado.

En ese marco, uno de los puntos de mayor disputa es la vicepresidencia primera de la Cámara alta, un lugar clave tanto en la administración legislativa como en la sucesión gubernamental. Desde el kirchnerismo impulsan al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, para ocupar ese cargo.

Tras la renuncia de Magario, asumió la banca en Diputados Silvina Nardini, concejal del municipio de Ensenada y dirigente alineada políticamente con el intendente Mario Secco. De este modo, el gobernador Axel Kicillof mantiene representación dentro del bloque peronista, aunque el sector del Movimiento Derecho al Futuro continúa en minoría dentro de la bancada oficialista.

María Silvina Nardini.joeg Silvia Nardini reemplaza a Verónica Magario en la Cámara de Diputados bonaerense. La sesión de este martes en la Cámara baja estuvo centrada en completar autoridades, formalizar renuncias e incorporaciones y dar curso a proyectos que se encuentran en riesgo de perder estado parlamentario. Además de aceptar la dimisión de Magario, se tomó juramento al diputado Manuel Passaglia, quien no había podido asistir a la sesión preparatoria. La salida de Magario de la Cámara de Diputados confirmó el carácter testimonial de su candidatura, una estrategia que también adoptó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, electo senador por la Primera sección electoral, quien juró y luego solicitó licencia para continuar en el gabinete provincial por decisión del gobernador.