16 de diciembre 2025 - 11:48

Misiones posterga para 2026 el pago del aguinaldo de los funcionarios superiores

La medida fue anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua y tendrá impacto sobre el Poder Ejecutivo, ministros y secretarios, entre otros cargos. Es por la situación financiera de la provincia.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que los funcionarios de alto rango y las primeras líneas de la administración provincial cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre recién a mediados de enero del año próximo.

La medida no tendrá impacto sobre el Sueldo Anual Complementario de los jubilados, pensionados, retirados provinciales y de los empleados públicos del distrito, quienes percibirán el pago este sábado 20 de diciembre.

Passalacqua dio a conocer la noticia en sus redes sociales y anunció que "queda diferido dicho pago para los cargos de gobernador, vicegobernador, ministros y demás cargos nominados, políticos y jerárquicos que se detallan en el artículo 1° del decreto 2482/25".

Ese grupo específico recién cobrará el medio aguinaldo el 20 de enero del 2026, según lo dispuesto por al mandatario norteño.

Misiones: quiénes cobrarán el aguinaldo en enero

Concretamente, la iniciativa refiere a Gobernador y Vicegobernador; Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios; Jefe y Subjefe de la Policía de Misiones; Director y Subdirector del Servicio Penitenciario; Jefes y Coordinadores de Asesores.

También a presidentes, vicepresidentes y miembros de directorios de entes descentralizados y autárquicos; Fiscal de Estado; Autoridades del Tribunal de Cuentas; Contador General y Subcontador de la Provincia; Tesorero General y Subtesorero; Presidente y vocales del Consejo General de Educación.

El líder norteño justificó la medida por la "actual situación financiera del Gobierno Provincial”, que obliga a dictar disposiciones acordes para alcanzar los objetivos planteados. El instrumento se dicta conforme a las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 116° de la Constitución de Misiones.

En los últimos días, Misiones recibió asistencia de Nación por $12.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El dato se desprende de la consultora de Politikon Chaco, que dio cuenta de que el Gobierno giró $43.000 millones a las provincias en lo que va a diciembre, un monto superior al repartido en total en los cinco meses previos.

Los otros distritos auxiliados fueron Tucumán, por $20.000 millones, y Chaco, por $11.000 millones. En tanto, se esperan desembolsos para las próximos días para Catamarca por $ 10.500 millones; Entre Ríos por $ 7.000 millones; y Salta por $ 6.000 millones. Se trata de territorios administrados por caciques dialoguistas, que prestaron apoyos a la gestión mileísta en distintos pasajes.

La decisión de la Casa Rosada de abrir la canilla se da en plenas negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores con miras a la aprobación del Presupuesto 2026 y de las diversas reformas que Javier Milei impulsa en el Congreso.

