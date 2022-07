Nación apura convenios con provincias y municipios para acelerar segmentación

Los convenios que implementará la Secretaría de Energía que lidera Darío Martínez permitirán sumar las bases de datos locales al RASE, para facilitar el entrecruzamiento de datos en particular de aquellos sectores que forman parte de los programas de asistencia social de cada provincia y municipio, para asegurar que mantendrán el mayor nivel de subsidio previsto por el Estado.

Desde el Gobierno nacional afirmaron que el pasado viernes, en el primer día de funcionamiento del registro, hubo 157.000 hogares inscriptos, sobre un universo de 15 millones de usuarios de electricidad y 9 millones de gas natural que, se espera, concreten la presentación de sus declaraciones juradas.

La nueva política de segmentación en el consumo energético implicará un ahorro fiscal este año de $ 15.000 millones, y de $ 80.000 millones en 2023. Pero, para ello, requiere que crezca en volumen el nivel de inscriptos en condiciones de recibir los subsidios tarifarios, para no avanzar en cambio en una quita masiva de beneficios con riesgosa traducción en términos de malestar social. Una meta en la que deberán jugar un rol clave los gobernadores.

“Es importante que todas las chaqueñas y los chaqueños que quieran mantener los subsidios a la tarifa eléctrica de sus hogares completen el formulario de empadronamiento”, arengó por caso el presidente de la eléctrica Secheep, Gastón Blanquet, desde el distrito que gobierna Jorge Capitanich.

Pero el secretario de Servicios Públicos de Mendoza, Natalio Mema, afirmó que “hay dudas tanto en los funcionarios provinciales como en los ciudadanos mendocinos por la segmentación tarifaria”.

El funcionario del radical Rodolfo Suarez señaló, en diálogo con MDZ Radio, la preocupación de la administración mendocina respecto de los 107 mil usuarios alcanzados por “la energía subsidiada con la tarifa social provincial”.

“Desde el vamos estas personas serían ayudadas con el 100% de la tarifa, pero tendremos que ir a buscar a estos usuarios para que el Gobierno nacional entienda que cumplen con los requisitos necesarios”, dijo, y resaltó que “la segmentación tendrá aumentos significativos, ya que habrá un reacomodamiento tarifario”.

La atención puesta en la letra chica de la iniciativa y en los usuarios que reciben tarifa social brotó también desde Misiones. “Vamos a esperar las certezas por parte de Nación en cuanto a la forma en que los formularios van a ser enviados y a hacer una lectura muy responsable y sin apurarnos”, dijo el viernes el gobernador Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia).

En esa línea, el mandatario resaltó que van a “tratar de que esa segmentación sea justa para todos y que se respete lo que hace la provincia en materia de tarifa social”.

En paralelo, desde Salta, el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, cuestionó el mecanismo aplicado, pero advirtió que “lamentablemente Nación lo dispuso y quien no se anote perderá” el beneficio, por lo que instó a intendentes, legisladores y concejales a ayudar a los ciudadanos a completar el registro para que no caigan los subsidios.

“No le encuentro ninguna ventaja a la segmentación de tarifas; no compartimos, siempre se concentraron los subsidios en el AMBA y no garantiza totalmente los derechos de los usuarios”, sostuvo. La provincia que gobierna Gustavo Sáenz cuenta con una reciente medida cautelar de no innovar del ente regulador que, en pos de evitar una masiva caída de subsidios, ordena a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta Sociedad Anónima que se abstenga de modificar la facturación a partir de la segmentación hasta tanto haya garantía plena del cumplimiento de los derechos de los usuarios.

En San Juan, en tanto, el vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, Roberto Ferrero, salió a aclarar que los ciudadanos que cuenten con tarifa social local mantendrán ese subsidio sin necesidad de formularios adicionales.

“Este decreto va a convivir con otras leyes vigentes que otorgan los beneficios del Estado nacional más los beneficios de la Provincia”, señaló en sintonía el secretario de Energía de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, frente a las dudas surgidas por la suerte de otros beneficios vigentes en la provincia, como el subsidio al gas por zona fría.

Por su parte, en Entre Ríos, la empresa de energía local sugirió a los usuarios completar el formulario de manera online “hasta tanto ENERSA reciba instrucciones de parte del Poder Concedente”, sobre cómo proceder.