Grupo Mirgor avanza con una nueva ola de despidos en Tierra del Fuego: desvinculó a más de 100 trabajadores

En agosto, la ensambladora de Nicolás Caputo ya había dado de baja a 300 empleados. Ahora, tras la caída de la conciliación obligatoria, avanzó con medidas similares. Crece el conflicto con la UOM.

El Grupo Mirgor , ensambladora perteneciente a Nicolás Caputo , despidió a más de 100 trabajadores de distintas firmas vinculadas al conglomerado en Río Grande, en un episodio que generó rechazo tanto en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como entre dirigentes políticos de Tierra del Fuego .

Los episodios se conocieron a la mañana de este miércoles, cuando se producía el cambio de turno en una de las plantas de la compañía. Algunos empleados advirtieron que no pudieron fichar, lo que desató la incertidumbre entre los presentes.

La compañía atraviesa un duro conflicto con la UOM, en medio de la delicada situación de la economía fueguina. Hasta el momento, regía entre las partes una conciliación voluntaria , que finalmente se cayó al calor de las nuevas desvinculaciones. Esta semana, se conoció que el gobernador Gustavo Melella acordó un anticipo financiero con Nación por hasta $45.000 millones.

Cabe recordar que en agosto pasado, 300 trabajadores habían sufrido cesantías y despidos por parte de Mirgor . Las negociaciones con el gremio, sin embargo, no pudieron retrotraer la situación y las conversaciones quedaron truncas el pasado 25 de agosto.

Quien se refirió al tema fue el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto . A través de sus redes sociales, Vuoto recordó una carta que les envió a los directivos de la firma hace un mes, donde les reclamaba diálogo.

Acto seguido, los acusó de responder con 130 telegramas, tarjetas bloqueadas en el molinete y los delegados afuera. "Décadas de ganancias con la promoción industrial y a la gente la echan en la puerta. Eso no es reestructurar: es castigar", declaró.

En un texto, el alcalde dijo que entre los despedidos, según se informa, "está el cuerpo de delegados completo". Al respecto, dijo que despedir al mismo tiempo a quienes representan a los trabajadores no es una decisión económica sino "un mensaje para los que se quedan".

Hace un mes le pedí diálogo a Mirgor.



Hoy respondió con 130 telegramas, tarjetas bloqueadas en el molinete y los delegados afuera. Décadas de ganancias con la promoción industrial y a la gente la echan en la puerta.



Eso no es reestructurar: es castigar. pic.twitter.com/D88NKqsDQh — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) September 30, 2026

"Mirgor creció, exportó y ganó durante décadas al amparo de un régimen de promoción industrial que esta provincia sostuvo con esfuerzo colectivo, y creció sobre el trabajo de miles de fueguinos que pusieron el cuerpo en las líneas de producción", señaló. Y sumó:" Después de los 300 de agosto, hoy son cientos de familias en menos de dos meses".

Por último, Vuoto les pidió a los directivos de Mirgor que "reviertan estos despidos, que paguen lo que deben y que se sienten con la UOM. Todavía están a tiempo". "Esta provincia no se construyó con telegramas. Se construyó con trabajo", finalizó.

En agosto, durante la ola de despidos que dejó a 300 trabajadores fuera de la empresa, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, había calificado de "gravísimo" los hechos. "Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre. En definitiva, la comunidad completa termina recibiendo el golpe", indicó Pérez.

En ese sentido, apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de "tomar una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a nuestra industria", mientras que denunció que "desmantelan el trabajo fueguino".

Mirgor, originalmente pertenecía también al ex presidente Mauricio Macri, quien junto a su mejor amigo Nicolás Caputo establecieron toda una línea de ensamblaje de partes importadas para la fabricación de celulares y suministros electrónicos, amparados por el regimen de promoción industrial, con amplios beneficios.