Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro se diferenciaron de Nación en la antesala del viaje de Javier Milei y 13 gobernadores a París

Mientras Javier Milei encabezará en Francia la Argentina Week, los mandatarios de Córdoba y Santa Fe reclamaron a la Casa Rosada por los fondos de las retenciones y por el recorte de los subsidios al gas. Ninguno de los dos irá a Francia, pero el mediterráneo enviará una delegación.

La foto federal que la Casa Rosada prepara para este miércoles en París tendrá dos ausencias de mandatarios de la Región Centro del país debido a que el cordobés Martín Llaryora declinó la invitación y el santafesino Maximiliano Pullaro no figura en la lista de los 13 que participarán del evento.

En las últimas horas, ambos mandatarios coincidieron en marcar diferencias con Nación por la distribución de lo que recauda el Estado nacional con los derechos de exportación y la eliminación de subsidios al consumo de gas natural en buena parte de su provincia.

Desde el entorno de Llaryora explicaron que Córdoba envió una delegación que encabezan la vicegobernadora Myrian Prunotto y Pablo De Chiara , titular de la agencia ProCórdoba, porque el gobernador prefirió concentrarse en la gestión territorial. La agenda cordobesa en Francia estará centrada en agroalimentos, en el contexto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con reuniones bilaterales previstas sobre medicamentos, investigación clínica y alimentos.

El planteo de Llaryora, como lo informó Ámbito , fue durante la inauguración de un tramo de 7,1 kilómetros de la circunvalación sudeste de Villa María y Villa Nueva, que une la ruta provincial 4 con la nacional 9.

La obra, ejecutada por Vialidad provincial con una inversión de $15.690 millones, permitirá sacar del casco urbano a más de 3.300 camiones diarios. Ante los intendentes de ambas ciudades, el gobernador sostuvo que trabajos de este tipo deberían estar a cargo de la Nación, con parte de lo que recauda por retenciones, y que, según planteó, "tendríamos que estar llenos de obra en el interior productivo".

Al mismo tiempo, reivindicó la decisión de Córdoba de sostener la inversión propia y pidió construir una agenda de desarrollo por encima de las diferencias partidarias.

Claramente a estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones al campo que se llevan. Tendríamos que estar llenos de obras en el interior productivo que tanto le da a la #Argentina. El retraso de la infraestructura de nuestro país se va a pagar con falta de… pic.twitter.com/ByKWPOE0pU — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 26, 2026

Pullaro, por su parte, cuestionó la reforma del Régimen de Zona Fría, que mantiene el beneficio automático para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero lo quita a las zonas incorporadas en 2021. En esas regiones, el descuento pasa a depender del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados y queda reservado para los hogares que cumplan los criterios de vulnerabilidad.

Según datos del Enargas, la ampliación que ahora se elimina alcanzaba a unos 551.000 usuarios de gas por redes en ocho departamentos santafesinos. Rosario concentra la mayor parte, con 388.919 usuarios, seguido por General López (48.765), San Lorenzo (38.864), Caseros (19.159), Constitución (16.740), Iriondo (14.818), San Martín (12.680) y Belgrano (10.658). Santa Fe no es la única afectada: la reforma también quita el beneficio a numerosos departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja que habían sido incluidos.

El gobernador afirmó que el impacto será muy fuerte y recordó que los legisladores santafesinos votaron en contra de la modificación. Sostuvo que los subsidios deben quitarse a los sectores de mayores ingresos y no recortarse por zona geográfica, y advirtió que "no podemos ser siempre los santafesinos 'el pato de la boda'". "Hay que sacarle los subsidios a los ricos en la Argentina y no tomar un mapa y cortarlo por zona", agregó. Reconoció Pullaro que la decisión ya está tomada y que tendrá un efecto negativo.

Desde el norte

El gobierno del mandatario tucumano Osvaldo Jaldo tramita un préstamo de hasta $100.000 millones con el Banco Macro, cuyos términos fueron aprobados por el decreto 1.612/3, fechado el 20 de julio y publicado en el Boletín Oficial el pasado 23 de septiembre. La norma faculta al ministro de Economía Daniel Abad a gestionar la autorización de endeudamiento ante el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central, y a firmar el contrato y la cesión en garantía de fondos de coparticipación.

El dinero podría desembolsarse en dos tramos de hasta $50.000 millones cada uno, con plazo de 36 meses, seis de gracia para el capital, tasa TAMAR corregida más 700 puntos básicos y una comisión de otorgamiento del 1%.

Osvaldo Jaldo volvió a tomar distancia de Balcarce 50 y reiteró su decisión de sostener las primarias como mecanismo para la elección de candidaturas.

Los recursos se destinarían a una quincena de obras de infraestructura enumeradas en el anexo del decreto, sin montos individuales. Entre ellas, la etapa final de 572 viviendas del Procrear II, el Comando Región IV de Gendarmería, las rutas provinciales 357, 311 y 323, la rotonda de Alberdi y el puente de Estación Aráoz.

También figuran refacciones y nuevas escuelas, pozos de agua en el interior, una planta de tratamiento en Burruyacu y centros de desarrollo infantil. La operación se apoya en el tope del 10% del gasto total que la ley de Presupuesto 2026 fija para operaciones de crédito público, por lo que no requiere un nuevo debate en la Legislatura.

Algunas de estas obras contaban con compromiso de partidas desde la Nación, hasta que asumió el presidente Javier Milei y se cortó el financiamiento.

Desde la Casa de Gobierno tucumana se aclaró que solo se pidió la autorización y que el uso efectivo del crédito dependerá de la evolución de la recaudación. Si se concreta, será la segunda vez que la gestión de Osvaldo Jaldo recurre al Macro, tras el préstamo firmado en junio de 2025. El gobernador defendió la búsqueda de financiamiento en pesos y con bancos locales, dado que Tucumán no genera dólares como las provincias mineras o energéticas y señaló que la provincia está poco endeudada.