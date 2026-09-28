Martín Llaryora reclamó que el dinero de las retenciones vuelva en obras de infraestructura

El gobernador de Córdoba inauguró un tramo de 7,1 kilómetros de la circunvalación de Villa María y Villa Nueva. El proyecto demandó $15.690 millones y permitirá desviar más de 3.300 camiones diarios de las zonas urbanas.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , reclamó que una mayor parte de los recursos que el Estado nacional recauda a través de las retenciones a las exportaciones vuelva al interior productivo en forma de obras de infraestructura.

El planteo fue realizado durante la inauguración de un nuevo tramo de la circunvalación sudeste de Villa María y Villa Nueva, una obra de 7,1 kilómetros que conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9 y completa el anillo vial de ambas ciudades.

La nueva traza permitirá desviar buena parte del tránsito pesado de las zonas urbanas. Según datos difundidos durante el acto, por el sector circulan más de 3.300 camiones por día, vinculados principalmente con la actividad productiva de la región.

“Estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones que se llevan. Tendríamos que estar llenos de obra en el interior productivo” , sostuvo Llaryora.

El gobernador destacó además el impacto de la infraestructura sobre la seguridad vial y la circulación del transporte. “No es solo cemento. Esta obra va a agilizar el paso, le va a permitir economizar minutos de vida a cada uno de los que pasa y va a permitir evitar accidentes también. Va a salvar vidas”, afirmó

La obra fue ejecutada por la Dirección de Vialidad Provincial y demandó una inversión de $15.690 millones. Según la Provincia, beneficiará de manera directa a unos 125.000 habitantes de Villa María, Villa Nueva y su zona de influencia.

El corredor cuenta con una calzada de 7,30 metros de ancho y banquinas de tres metros. También incluye un puente sobre la Ruta Provincial 2, otro sobre el río Ctalamochita y una rotonda de tres ramas en la intersección con la Ruta Nacional 9. Durante los trabajos participaron unos 120 trabajadores, entre empleos directos e indirectos.

Junto al Gobernador @MartinLlaryora, compartimos un hermoso fogón institucional junto a las asociaciones civiles que animan a diario la vida de Villa María.



Gracias a quienes acompañan para que otros vecinos puedan realizarse. Los vamos a seguir acompañando para fortalecerlos… pic.twitter.com/kv7QcSa75V — Eduardo Accastello (@accastelloedu) September 27, 2026

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, destacó que la circunvalación era una obra reclamada desde hacía tres décadas y remarcó su impacto sobre la actividad productiva y la seguridad vial.

Por su parte, el intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni, destacó el alcance regional del proyecto. “Esto es seguridad. Por acá pasa el transporte, el sector productivo, los turistas, el trabajo. Y hoy no solamente estamos inaugurando una circunvalación, sino que estamos abriendo el futuro de toda una región”, señaló.

La Provincia también avanza con la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 2, en un tramo de 5,34 kilómetros que conectará el acceso a Villa María con la autopista Córdoba-Rosario.

Los trabajos presentan un avance del 38,14% e incluyen dos calzadas separadas por una mediana, una rotonda, dos intersecciones de retorno, iluminación, obras de drenaje y señalización.

Durante el acto, Llaryora también reivindicó la continuidad de la inversión provincial en infraestructura y llamó a sostener una agenda de desarrollo por encima de las diferencias políticas.

“Sigamos trabajando juntos, más allá del partido, más allá de la religión, más allá de las posiciones que podamos tener. El valor de Córdoba es que no ha entrado el odio ni en la división. Nosotros no construimos trincheras, construimos puentes y progreso”, expresó.

Con la nueva circunvalación y la duplicación de la Ruta Provincial 2, Córdoba busca reforzar la conexión de Villa María y Villa Nueva con los principales corredores nacionales y facilitar el movimiento de cargas en una de las principales zonas productivas del centro del país.