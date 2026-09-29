Santiago del Estero pagará un bono de $2,4 millones en tres cuotas a los estatales + Agregar ámbito en









El gobernador Elías Suárez detalló las fechas de cobro del beneficio, que se abonará entre octubre y diciembre. También confirmó cuándo se acreditarán los sueldos y el medio aguinaldo.

Elías Suárez informó que las cuotas del bono se acreditarán el 9 de octubre, el 10 de noviembre y el 10 de diciembre.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció este martes el cronograma de pago de un bono de fin de año de $2.400.000 para los trabajadores de la administración pública provincial. El beneficio se distribuirá en tres cuotas iguales entre octubre y diciembre.

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El mandatario explicó que el esquema se definió tras las conversaciones con los sectores que integran la Mesa de Diálogo y Trabajo. Además, confirmó que el sueldo correspondiente a septiembre estará disponible este miércoles 30 y precisó las fechas de cobro del medio aguinaldo y de los haberes del último mes de 2026.

Cuándo se cobrarán las tres cuotas del bono de fin de año El adicional se abonará en tres pagos de $800.000, de acuerdo con el siguiente calendario:

Primera cuota: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. Segunda cuota: martes 10 de noviembre.

martes 10 de noviembre. Tercera cuota: jueves 10 de diciembre. De esta manera, los empleados públicos provinciales completarán el cobro del beneficio antes de la acreditación del aguinaldo y del sueldo de diciembre.

Las fechas de pago del aguinaldo y del sueldo de diciembre Suárez informó que el medio aguinaldo se depositará el martes 22 de diciembre, sin ningún tipo de descuento. Por su parte, los haberes correspondientes a diciembre se acreditarán el miércoles 30 de ese mes para todos los agentes de la administración pública santiagueña.

El gobernador también señaló que dio instrucciones para que se comuniquen los bonos destinados a los beneficiarios de planes de emergencia, tarjetas sociales y tarjetas para celíacos. En ese caso, no detalló los montos ni las fechas de pago. “Este fue mi compromiso y lo estamos cumpliendo”, expresó al cerrar el anuncio.