Tierra del Fuego recibirá un adelanto financiero de Nación por hasta $45.000 millones

El acuerdo fue suscripto entre el gobernador Gustavo Melella y la administración de Javier Milei. La devolución se hará mediante retenciones sobre la coparticipación federal.

Tierra del Fuego recibirá un nuevo anticipo financiero de hasta $45.000 millones por parte de Nación con una tasa nominal anual fija del 15%. La operación se realizará en medio de la delicada situación económica que atraviesa la provincia.

El acuerdo fue suscripto entre el gobernador Gustavo Melella y la administración de Javier Milei y se institucionalizó a a través del decreto Decreto 1663/26, publicado en el Boletín Oficial fueguino con la firma de la vicegobernadora Mónica Urquiza.

De esta manera, el distrito ratificó el Convenio de Asistencia Financiera N.º 27.625 , firmado el 24 de septiembre de 2026 entre Melella y la Secretaría de Hacienda de la Nación.

El entendimiento estipula que el capital deberá reintegrarse en forma diaria , a partir de la fecha que determine la Secretaría de Hacienda, mediante retenciones sobre la coparticipación.

Asimismo, los intereses serán cobrados mediante retenciones sobre los recursos de coparticipación, una vez finalizada la devolución del capital. Por otra parte, Tierra del Fuego deberá enviar información periódica sobre la evolución de sus finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda.

El convenio se enmarca en la Ley 11.672 de Administración Financiera, que permite a Nación otorgar anticipos de coparticipación a las provincias. El Decreto Provincial 1663/26 ratificó el convenio y lo remitió a la Legislatura fueguina para su tratamiento, conforme a la Constitución provincial.

Con este último, Nación ya habilitó seis adelantos para Tierra del Fuego en 2026:

Enero: $20.000 millones

$20.000 millones Febrero: $20.000 millones

$20.000 millones Marzo: $20.000 millones

$20.000 millones Abril: $25.000 millones

$25.000 millones Mayo: $65.000 millones

$65.000 millones Junio: $15.000 millones

Sintonía Tierra del Fuego - Nación

En el último tiempo, Gustavo Melella, perteneciente a Fuerza Patria, comenzó un acercamiento con la administración nacional a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli. De hecho, en cuestión de meses, ambos funcionarios se reunieron dos veces en la Casa Rosada.

Además, el mandatario austral celebró los anuncios realizados por Javier Milei sobre la Cuestión Malvinas. Días atrás recibió en Ushuaia a los ministros de Defensa, Carlos Presti, y al canciller Pablo Quirno, quienes recorrieron el terreno donde se emplazará la base naval integrada.

Antes del desembarco del "Colo" en la gestión, la relación del líder austral con Milei era mala. Tierra del Fuego es una de las provincias más golpeadas por la apertura de importaciones. A eso se sumó, además, la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de laAgencia Nacional de Puertos y Navegación.

Pablo Quirno, Gustavo Melella, Mónica Urquiza y Carlos Presti, en Ushuaia.

El Gobierno, por su parte, tiene interés en sumar el respaldo de los gobernadores para dos proyectos clave: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que todavía no lograr que las provincias asimilen la eliminación o suspensión de las PASO.

Melella no forma parte de la comitiva de 13 jefes provinciales que viajarán con Milei a París para participar de la Argentina Week. La Patagonia estará representada por cuatro dirigentes: Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).