Guerra en Europa: provincias petroleras, en alerta por suba del precio internacional

Por caso, Chubut ve que sus ingresos caían incluso antes de la disparada de los precios internacionales en hasta $6.400 millones mensuales por esta misma razón, guarismo que crecerá en estos meses; Río Negro estima que ahora dejará de percibir $660 millones por mes; Mendoza lo calcula en unos S1.500 millones si también se contempla la menor recaudación de Ingresos Brutos.

Diferencias

“El problema ya escapa a la secretaría de Energía de la Nación, porque de ajustar el valor a precios internacionales deberíamos pagar el precio del combustible a unos $300 o $400. Y eso tiene consecuencias en la inflación”, dijeron a Ámbito desde una provincia productora, desde donde preparan una presentación a autoridades nacionales.

La semana pasada se amplificó desde el Congreso durante el debate por el acuerdo con el FMI la opinión del diputado nacional Rolando Figueroa, del MPN, quien destacó que Neuquén produce el 30% del petróleo. “Pero con la diferencia de valor entre el barril criollo y el de mercado este año podríamos haber hecho dos hospitales Norpatagónicos cuando apenas se agregaron partidas para uno en el Presupuesto nacional”, agregó desde su banca.

En despachos neuquinos pusieron calma: “Todavía no tenemos diferencias, pero estamos evaluando. El barril criollo se paga igual, no depende de la guerra. Sí puede impactar en el precio de exportación y por ende en el fondo anticíclico”, expresaron. No obstante, en el medio regional diario Río Negro cuantificaron la pérdida en más de $12.000 millones en ocho meses, contemplando las diferencias criollo vs. Brent que desde el año pasado fueron subiendo desde u$s20 a más u$s60 en la actualidad. En la gestión de Omar Gutiérrez no avalaron ni desmintieron esa estimación ante la consulta de Ámbito.

Las cuentas que hace cada provincia varían en los detalles, ya que el precio tiene modificaciones por descuentos que se hacen en función de calidad, transporte, entre otros factores. Tampoco es igual el impacto en distritos en los que operan solo grandes compañías integradas (extraen y refinan) respecto a aquellos en donde hay firmas medianas que venden a refinerías, donde las diferencias son mayores. En ese sentido, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, dialogó con Ámbito y explicó: “Es real y cierto, hay una diferencia entre el Brent (valor internacional de referencia que se usa en Argentina) y el precio que recibe el productor cuando va a la refinería. La brecha se hizo grande ahora, porque en diciembre el barril rondaba los u$s80. Hoy las liquidaciones en el mercado interno rondan los u$s65 o u$s63, la mitad del valor internacional”. Entre junio de 2021 y enero de este año (antes de la estampida de precios que produjo la guerra) los cálculos chubutenses marcaban más de $28.000 millones dejados de recaudar en concepto de regalías. Ahora esa cifra ascenderá.

Ante ese escenario, el funcionario de Mariano Arcioni señaló que desde la Ofephi plantearán que “el esfuerzo por mantener precio combustible en todo el país lo están haciendo las provincias productoras”. “Pediremos que haya un equilibrio, que sea conjunto”, añadió. La compensación que buscarán los gobernadores a sabiendas de que el valor internacional no se aplicará en lo inmediato por su traslado a combustibles será un mix entre el precio del barril criollo y ajustes en los impuestos que se pagan en el surtidor. “Las próximas semanas serán de trabajo”, aseguró Cerdá.

Impacto

En tanto, Luis Vaisberg, ministro de Economía de Río Negro, manifestó a este medio que “la diferencia de u$s57 entre barril criollo y el valor de mercado a una cotización de u$s108 se traduce en la provincia en menores regalías petroleras en el orden de los $660 millones por mes”. “Por el momento no hay nada hablado con Nación”, agregó el funcionario de Arabela Carreras ante la pregunta sobre negociaciones en marcha con la Casa Rosada.

“Entre regalías e Ingresos Brutos, con un Brent a u$s130 estimamos pérdidas por u$s13 o u$s14 millones mensuales”, dijo a Ámbito Estanisalo Schilardi, director de Hidrocarburos de Mendoza. El funcionario de Rodolfo Suarez también entiende que la contención del precio de los combustibles es la principal razón por la cual el Gobierno nacional contiene el valor del barril criollo, un sistema que antes de reinstaurarse en 2020 había funcionado hasta 2017 para establecer -paradójicamente- un piso que hiciera rentable la extracción.

Desde Tierra del Fuego, otro de los distritos de la Ofephi, reflejaron ante la consulta de este medio que “el Brent, crudo de referencia en Argentina, está en u$s123 cuando el valor prepandemia era de u$s65. Si el conflicto escala, también lo hará el precio internacional”. “El precio al que compran las refinerías está pisado en u$s60, debido al congelamiento del precio de los combustibles en surtidor. No habrá impacto en inflación”, agregaron. “A nivel provincial se exporta el hasta el 25% del petróleo al mercado externo que gozará de los precios internacionales de hoy en un mes y medio”, agregaron desde el distrito gobernado por Gustavo Melella.