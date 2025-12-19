El PJ bonaerense se reúne para empezar a delinear la renovación de sus autoridades

Las principales autoridades del peronismo provincial se darán cita en Malvinas Argentinas desde las 14. Deben definir el llamado a elecciones internas. El mandato de Máximo Kirchner venció esta semana.

El peronismo de la provincia de Buenos Aires tendrá este viernes un día clave, con la reunión del consejo ejecutivo del Partido Justicialista (PJ) bonaerense que se realizará a partir de las 14 en la localidad de Malvinas Argentinas . La cumbre será el primer paso con miras a renovar las autoridades del sello que actualmente comanda Máximo Kirchner .

La jornada llega en medio de tensiones entre las distintas tribus de la escudería, que buscan ganar lugares. Los dirigentes deben ponerse de acuerdo para convocar a las elecciones partidarias, ya que el mandato de Kirchner venció de manera formal esta semana, aunque se espera que continúe al frente de forma provisoria hasta que los afiliados acudan a las urnas.

En el entramado PJ de PBA tallan, principalmente, tres grandes jugadores: Axel Kicillof , Sergio Massa y el ya mencionado hijo de la expresidenta, quien lidera a los sectores cristinistas con La Cámpora como mascarón de proa.

Actualmente, el vínculo entre Cristina Kirchner y el gobernador Kicillof no es el mejor. El fuego cruzado alcanzó su punto más álgido con la decisión del líder bonaerense de desdoblar los comicios locales de las nacionales.

La jugada tuvo una doble lectura. Por un lado, el peronismo se impuso por casi 14 puntos en la reyerta provincial ante la alianza de libertarios y PRO, pero cayó derrotado en las nacionales. Al día de hoy, el mandatario se ampara en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su propio, sello que tiene como principales alfiles a numerosos intendentes.

No obstante, más allá de los contrapuntos, las partes ensayan por estas horas un acercamiento y exploran una lista de unidad para evitar cortocircuitos. En ese marco, este jueves mantuvieron una reunión el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de PBA, Gabriel Katopodis, junto con los intendentes de La Plata, Julio Alak, y de Lomas de Zamora, Federico Otermin, entre otras figuras, en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de concluir en una misma boleta.

Katopodis y Alak fungen como delegados del mandamás, mientras que Otermin es el mediador entre la administración bonaerense y el cristinismo.

El kicillofismo, nucleado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), comenzó a impulsar alternativas propias para disputar la conducción partidaria. Entre los nombres que circulan aparecen la vicegobernadora Verónica Magario, promovida por intendentes alineados con el gobernador, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Esta semana, un pelotón de dirigentes peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires agitó la previa del encuentro al reclamar por escrito una "urgente" convocatoria a renovar autoridades.

“Solicitamos el llamado a elecciones partidarias en forma urgente, incorporando las afiliaciones que aún no se han hecho y promoviendo la participación de todas y todos los compañeros y militantes que así lo desean”, reclama un documento firmado por dirigentes de la quinta sección electoral donde también aparece el intendente de Villa Gesell y jefe del peronismo en ese municipio, Gustavo Barrera.

Aunque el actual titular del PJ evitó confirmar si buscará la reelección, dejó en claro que el partido debe transitar una etapa de debate político más amplia, centrada en la reconstrucción de la confianza social y en la definición de un proyecto de país y de provincia.

"Estamos viendo la desesperación nominal de algunos para ser candidatos, obviamente la decisión del conjunto es importante, pero tenemos que llegar al viernes y sentarnos con los compañeros", planteó el fin de semana en declaraciones a AM 530 al cuestionar las disputas prematuras por los cargos partidarios.

Según pudo saber Ámbito, por estas horas cundían contactos entre delegados del gobernador Axel Kicillof con representantes de los sectores más cercanos a Cristina Kirchner en pos de acercar posiciones antes del encuentro que tendrá lugar este viernes a las 14, en la localidad de Malvinas Argentinas.