Salta: Gustavo Sáenz renovó su gabinete con "jovencitos descansados y con mucha fuerza"

El gobernador oxigenó su equipo, tras las dos derrotas consecutivas ante La Libertad Avanza, mientras mira de reojo las elecciones provinciales de 2027. "Acá no trabajamos detrás de un escritorio, trabajamos cerca de la gente", les advirtió a sus nuevos colaboradores.

Gustavo Carrizo, nuevo secretario de Minería, junto a Gustavo Sáenz.

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz metió volantazo e introdujo cambios en su gabinete porque sabe que no debe perder tiempo para remontar las dos derrotas electorales de este año y anticiparse a los comicios provinciales de 2027. Aunque en la columna vertebral de la gestión continuarán hombres y mujeres claves, destacó que las incorporaciones son "jóvenes que no trabajan detrás de un escritorio, sino en la calle". Subrayó que el nuevo gabinete está conformado íntegramente por personas del interior de la provincia "para dar respuestas a intendentes y legisladores".

Gustavo Sáenz integra el lote de gobernadores que mantienen línea abierta con la Casa Rosada, cercanía que se compensó con Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pero aún pesan sobre sus hombros los triunfos de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales de mayo y en las legislativas nacionales de octubre. Así como la concentración del poder le reportó en fidelidades, en las derrotas todas las miradas se posaron sobre el jefe provincial.

En mayo, comicios provinciales, LLA se impuso en el departamento Capital, otrora bastión de Sáenz, aunque el oficialismo local logró quedarse con 11 de los 12 senadores provinciales y con 20 de los 30 diputados que se disputaron, pero fue indudable el avance libertario. En octubre, en las elecciones nacionales, LLA confirmó su crecimiento y fue el partido con más votos en Salta: 284.809 votos en la categoría senador y 245.050 en diputados. El segundo lugar fue para Primero los Salteños con 214.854 para senadores y 194.619 votos para diputados. Los sucesivos fracasos electorales en la capital provincial, gobernada por Jorge Mario Emiliano Durand, aliado del mandatario salteño, pesaron también a la hora de adoptar decisiones desde el Gran Bourg, como se conoce a la Casa de Gobierno provincial, de acuerdo a una fuente oficial. "El padrón más importante de la provincia es la capital porque concentra el 42% del electorado, es imperioso revertir la tendencia", sostuvo esta misma fuente.

Con estos datos en la mano Gustavo Sáenz refrescó su equipo y los presentó en el arranque de la semana, lo que supuso la supresión de áreas, que pasaron a fusionarse en ministerios y secretarías como señal de achique del Estado. Los funcionarios que continuarán en sus cargos son Roberto Dib Ashur, en el ministerio de Economía; Gaspar Solá, en Seguridad; Cristina Fiore, en Educación; Federico Mangione, en Salud; Mario Mimessi, en Desarrollo Social, y Manuela Arancibia, en Turismo. Es decir, fueron preservadas de esta renovación, por ahora, áreas sensibles para cualquier gestión.

La jura de los nuevos miembros del gabinete provincial fue en la Casa de Gobierno, en la tarde de este lunes 14. Sergio Camacho, quien se desempeñaba en el ministerio de Infraestructura, asumió como Jefe de Gabinete, una función de reciente creación y que oficiará de funcionario que preservará a la figura del jefe provincial. Ignacio Jarsún, que estaba al frente de la Sapem Aguas del Norte, juró como ministro de Gobierno y Justicia; mientras que Ignacio Lupión, expresidente de la Sociedad Rural, está ahora al frente del ministerio de la Producción y Minería, una clara señal de apoyo al empresariado vinculado a la actividad agropecuaria a la minería en desarrollo. Por el turno de las secretarias, Javier Mónico irá a Justicia, Gustavo Carrizo a Minería y Oriana Névora a Gobierno.

Al momento de dar su mensaje, Gustavo Sáenz argumentó sobre los cambios: "hemos tomado la decisión de achicar el Estado, hacerlo más eficaz, más ejecutivo, porque no nos queda otra". Sobre sobre su vínculo con la Nación manifestó que "Salta no pide limosna, queremos lo que nos corresponde". "Yo estoy acá para pelear por los salteños, no por ningún presidente ni dirigente nacional", agregó. Para cerrar, describió a los nuevos integrantes de su equipo como "jovencitos descansados y con mucha fuerza". "Acá no trabajamos detrás de un escritorio, trabajamos cerca de la gente, de los intendentes, de los legisladores, para los que nos votaron y para los que no nos votaron", se despidió.