Corrientes pagará un bono navideño de $500.000: cómo se cobrará y quiénes serán los beneficiarios

Es una de las primeras medidas del gobernador Juan Pablo Valdés, quien asumió el pasado 10 de diciembre. También lanzó una canasta navideña con diversos descuentos.

El bono navideño de Corrientes será de $500.000. M1

La administración de Corrientes anunció que pagará un bono navideño de $500.000 y otorgó asuetos administrativos para los empleados públicos para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026.

En una de sus primeras medidas, el flamante gobernador Juan Pablo Valdés, quien sucedió a su hermano Gustavo el pasado 10, firmó los decretos N° 49 y N° 50, relativos a Asuetos administrativos y Ferias de verano para la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados y entes autárquicos de Corrientes.

El Decreto N° 49 establece asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, mientras que el Decreto N° 50 determina que las ferias de verano se disponen en uno de los periodos comprendidos del 5 al 9 de enero y del 12 al 16 de enero de 2026, quedando exceptuadas las áreas de Salud, Seguridad, el Instituto de Cardiología y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).

Cómo se pagará el bono navideño de Corrientes En espejo, la gestión correntina oficializó el pago de un bono de $500.000 para los trabajadores de la administración pública local.

El mismo se dividirá en tres tramos: $100.000 en diciembre, $200.000 en enero y $200.000 en febrero. La primera parte se cobrará junto a los haberes, según lo comunicado por la gestión de Valdés en sus redes sociales.

En espejo, el gobierno correntino lanzó una canasta navideña que estará vigente desde el 22 de diciembre hasta el 31 de enero e incluye beneficios especiales para los clientes del Banco Corrientes Los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, bajo la "Promo Navidad", se podrá adquirir la canasta con tarjeta de débito o crédito Visa y Mastercard con un descuento adicional del 40%. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CorrientesGob/status/2001987304983023930&partner=&hide_thread=false Otra de las promociones del @BancodeCtes es el Especial Fiestas, habilitada para los días 19, 20 y 21 de diciembre; y 3 y 4 de enero. Exclusivo con tarjetas de crédito del BanCo a través de MásBanco Modo.



Locales y condiciones de compra en https://t.co/Ke4RYZuQDJ https://t.co/tXz591hxUi pic.twitter.com/qtGnQ2QAZy — Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) December 19, 2025 El precio original de la canasta es de $11.900 e incluye siete productos: Sidra etiqueta blanca, ananá fizz, pan dulce, budín, turrón y garrapiñada. Con tarjeta de débito o crédito Visa y Mastercard, se podrá adquirir con un descuento adicional del 40%, dejando la cifra final en $7.914. Además, el Banco de Corrientes ofrecerá la promoción “Especial Fiestas” los días 19, 20 y 21 de diciembre, y el 3 y 4 de enero, con hasta 40% de descuento al pagar con Modo en diferentes comercios adheridos.

