Gustavo Sáenz apuntó contra Cristina Kirchner y Juan Manuel Urtubey: "Hicieron la peor elección de la historia en tres provincias"

El gobernador de Salta afirmó que la expresidenta "ya tuvo su oportunidad" y le pidió que "deje que la historia la juzgue". "El PJ no es una pyme familiar", lanzó.

Luego de las elecciones de este domingo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , disparó con munición pesada contra Cristina Kirchner , a quien le pidió: "Por una vez en la vida, hágase cargo de algo" . También apuntó contra su antecesor Juan Manuel Urtubey , quien compitió por una banca en el Senado.

Sáenz trazó un balance de los comicios nacionales en la provincia, donde su fuerza, Primero los Salteños, obtuvo el segundo lugar y se aseguró la senaduría de Flavia Royón , exsecretaria de Energía de la Nación. En el primer lugar se ubicó La Libertad Avanza (LLA), que se aseguró dos puestos en la Cámara alta.

La pulseada se dio en un marco de fragmentación del peronismo, que jugó entre listas partidas. Además de la del mandatario, estuvo la de Fuerza Patria (FP), con Urtubey a la cabeza, y la del actual senador Sergio "Oso" Leavy , quien no consiguió la reelección.

En ese marco, el cacique norteño tuiteó: "Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar".

"Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva", lanzó Sáenz.

En otro pasaje, dijo que la expresidenta "ya tuvo su oportunidad" y pidió: "Deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades".

"Sus candidatos hicieron la peor elección de la historia en estas tres provincias", finalizó.

Al analizar la elección, Sáenz subrayó que el resultado "ratifica la confianza en un proyecto que defiende los intereses de los salteños por encima de las banderas partidarias". En ese sentido, afirmó: "Salta demostró que tiene voz propia y que no se deja arrastrar por la grieta nacional. Seguiremos trabajando con todos, sin importar el color político, porque el pueblo nos pidió unidad y gestión".

El gobernador reconoció que su espacio no logró imponerse, pero celebró el apoyo recibido como un mensaje de autonomía política: "El pueblo habló, y lo hizo con dignidad. Dijo que quiere un gobierno que escuche, que haga y que no se quede en las discusiones estériles".

De cara al futuro, Sáenz sostuvo que "la provincia necesita una mirada federal real, que nos devuelva el protagonismo que merecemos". Enfatizó que su gestión redoblará los esfuerzos para impulsar obras de infraestructura, generar empleo y fortalecer el desarrollo regional. "Sabemos que hay zonas postergadas y brechas por cerrar, pero tenemos la decisión y la fuerza para hacerlo", aseguró.

Finalmente, el mandatario agradeció a todos los salteños que participaron del proceso electoral y reafirmó su compromiso con el crecimiento de la provincia: "La esperanza no se improvisa, se construye con hechos, con coherencia y con la confianza del pueblo", concluyó Sáenz.