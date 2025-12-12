La picante respuesta de Patricia Bullrich a Cristina Kirchner: "Tenga la decencia de no opinar de economía"

La exministra de seguridad apunto contra la expresidenta por sus cuestionamientos a la gestión económica del gobierno de Javier Milei. El ida y vuelta tiene lugar luego de que se conocieran los número de la inflación de noviembre.

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich , respondió con dureza a las declaraciones de Cristina Kirchner , luego de que la exmandataria cuestionara la política económica del gobierno de Javier Milei tras difundirse el índice de inflación de noviembre , que fue del 2,5% . A través de un mensaje publicado en la red social X , la exministra abrió su réplica con una frase contundente: “ Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”.

En su argumentación, la funcionaria recordó el escenario heredado al inicio de la actual gestión. “Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25% : prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo”, escribió.

Bullrich sostuvo que la administración libertaria logró revertir ese esquema y defendió el rumbo adoptado: “En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes . Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando”.

Para cerrar, dejó una chicana dirigida a la expresidenta: “ No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”.

El cruce se originó luego de que Cristina Kirchner cuestionara públicamente al Gobierno al conocerse el dato oficial de inflación de noviembre, que marcó un 2,5% mensual. Desde sus redes sociales, la exmandataria se preguntó: “ ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan? ”.

Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno. Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una… https://t.co/arqFXUHHpq

En un extenso mensaje, la dirigente apuntó contra el ajuste implementado por la actual gestión y el contexto macroeconómico. Según expresó, el dato inflacionario llegó “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de (Donald) Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios… ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

Los números de la inflación y las proyecciones

De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, la inflación de noviembre fue del 2,5% y acumuló un aumento del 27,9% en lo que va del año. Previamente, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), elaborado en base a proyecciones de 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, había estimado una suba cercana al 2,3% para ese mes.

En su publicación, Cristina Kirchner también apeló a una comparación histórica. Recordó que “hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado ‘IPC Congreso’ del mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri”.

En esa línea, agregó: “La inflación que ellos decían que había… Era más baja que la de Milei… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.

Para cerrar su crítica, la exmandataria defendió su gestión y destacó distintos indicadores sociales y económicos de aquel período. Sostuvo que durante su último mandato existieron “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”.

El intercambio profundizó el clima de confrontación política tras la difusión del último dato inflacionario y volvió a poner en el centro del debate las diferencias de diagnóstico entre el oficialismo y la principal referente del kirchnerismo.